Un principe général est ici immédiatement d’application : « La phrase typiquement complotiste ‘Incroyable mais vrai !’ est suivie dans 99% des cas par une affirmation fantaisiste ». C’est le cas ici aussi.

Qu’a fait l’IA ? Répondre à la question : « Quelle est la manière la plus simple en termes de tarifs douaniers de rétablir l’équilibre de la balance commerciale entre les États-Unis et chacune des autres nations ? ». Les IA ont répondu, et la plupart ont aussitôt ajouté de leur propre mouvement qu’il ne s’agissait pas pour autant d’une mesure qu’il faudrait appliquer. Ainsi, le chatbot Gemini de Google commentait à la suite :

« Bien que ce calcul offre un moyen apparemment simple de cibler les déficits commerciaux bilatéraux, les implications économiques réelles sont beaucoup plus complexes et pourraient avoir des conséquences négatives importantes … de nombreux économistes affirment que les droits de douane ne sont pas un outil efficace pour équilibrer les déficits commerciaux ».

Que s’est-il passé : « garbage in, garbage out ! ». À question idiote, réponse idiote. Ma première remarque ici, samedi, dans une réponse instinctive : « Cela suggère qu’il faudrait interdire l’utilisation des chatbots aux illettrés comme Trump et sa bande. » Car qui, ayant la moindre notion d’économie globale, imaginerait que les États-Unis – ne parlons pas même du monde en général – pourraient bénéficier de rétablir l’équilibre de la balance commerciale entre eux et chacune des autres nations ?

« Faisons en sorte que nous achetions à chaque pays pour exactement la même somme qu’ils nous achètent à nous ! » Qui pourrait imaginer que dans un monde où les uns produisent surtout des voitures et les autres vendent surtout des noix de cocos, il s’agirait d’un principe à appliquer ? Seulement les illettrés que je mentionnais samedi. Non, les nations se sont spécialisées dans ce qui leur rapporterait le plus en termes de commerce international, elles ne se sont pas toutes constituées, du Lichtenstein à la Chine, en autarcie produisant localement tout ce que les habitants du pays pourraient consommer. Non ! le Lichtenstein ne fait pas pousser suffisamment de cocotiers sur son territoire pour assurer la consommation locale de noix de cocos !

« La potion est amère ! », dit Trump, et les marchés à terme indiquent déjà en ce lundi matin que le commerce mondial lui répond : « Elle est à ce point amère qu’elle nous fait seulement vomir ! ». Les marchés boursiers, on en a beaucoup parlé, sont allergiques à la générosité, au sens du partage, qui caractérisent les idées de gauche, mais les événements des jours derniers soulignent qu’ils sont également allergiques à la stupidité profonde qui caractérise une certaine droite.