*Godot est mort !*

Vidéo – Vivent les vacances ! (2) Les anthropologues du XVIIIe siècle

Être anthropologue au XVIIIe siècle ?

3 réponses à “Vidéo – Vivent les vacances ! (2) Les anthropologues du XVIIIe siècle

  1. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    Sans doute, Paul, vous seriez vous retrouvé corsaire du roi, explorateur, à découvrir de nouveaux mondes.
    Mais, auriez vous pu nous communiquer vos leçons d’expériences et de savoir ?

    Répondre
  2. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    C’est vrai qu’à l’époque, ce devait être une aventure exaltante à courir les mers, et découvrir d’autres mondes !
    Mais, je repense aux vers de Victor hugo:
    « ô combien de marins, combien de capitaines, … »
    Je reconnais bien là votre sang hollandais.

    Répondre
  3. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    De(s) drôles de vacances qui commencent mal…. Pour une fois qu’ « ils » étaient nombreux…

    Même le ciel ne se soucie pas du sort des gazaouïs… https://www.huffingtonpost.fr/international/article/la-troisieme-flottille-pour-gaza-a-du-faire-demi-tour-et-cette-fois-ce-n-est-pas-a-cause-d-israel_254259.html

    Répondre

