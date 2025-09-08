Vidéo – Ezra Klein : Arrêtez de faire comme si c’était normal
Dans quelques semaines, le financement du gouvernement sera épuisé. Si les Démocrates votent pour un nouveau projet de loi de finances, ils financeront la prise de pouvoir autocratique de Trump. Comment le pourraient-ils ? Lire la retranscription complète ici : The New York Times.
12 réponses à “Vidéo – Ezra Klein : Arrêtez de faire comme si c’était normal”
Otromeros
Conseil reçu d’un « expert » : Je partage..
Le texte de l’article du NYT (WashPost…etc..) est accessible uniquement aux abonnés… Pour le lire en intégralité, voici une recette toute simple, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les archives d’internet :
– Copiez l’url de l’article
– Rendez-vous sur le site https://archive.ph/
– Collez l’url de l’article dans l’un le champ de recherche et cliquez sur le bouton rechercher
– Attendez quelques secondes, et l’article sera affiché (il est possible qu’il y ait plusieurs versions si plusieurs personnes ont déjà demandé à ce qu’il soit archivé)
NB : certains proxy d’entreprise bloquent parfois l’accès au site des archives, mais il ne pose aucun danger. .
Mais c’est de la fraude, ça messieurs !
Bon d’accord, pas du même niveau que la convention judiciaire d’intérêt public que vient de signer le Crédit Agricole avec quelques dizaines de millions d’euros à la clé quand la fraude se chiffre en milliards…
GPT
Exactement, c’est l’un des points sensibles de l’affaire.
La **CJIP** (convention judiciaire d’intérêt public) a été créée en 2016 pour permettre aux entreprises soupçonnées de corruption, fraude fiscale ou blanchiment d’éviter un procès en négociant une amende et un plan de conformité. Sur le papier, c’est un outil de rapidité et d’efficacité pour la justice. Mais dans un cas comme le **CumCum**, les chiffres montrent un déséquilibre frappant :
* **Montant de la fraude estimée** : plusieurs milliards d’euros par banque (pour certaines, des centaines de millions par an sur plusieurs années).
* **Montant payé via la CJIP (Crédit Agricole)** : 88,2 M€. C’est une somme faible si on la compare au préjudice fiscal global (jusqu’à 33 Md€ pour la France sur 20 ans, dont 4–5 Md€ en redressements déjà identifiés).
* **Bénéfice pour la banque** : même si elle règle 88 M€, elle a pu engranger beaucoup plus en impôts éludés et en commissions sur ces montages. Autrement dit, l’opération reste rentable.
En clair :
1. La **banque reconnaît des « manquements »** mais n’avoue pas de culpabilité.
2. Elle paie une amende qui, au regard des gains potentiels, ressemble à un **« coût de conformité »** plutôt qu’à une sanction dissuasive.
3. Elle évite un procès public, donc protège son image et ses dirigeants.
C’est pourquoi plusieurs ONG et parlementaires dénoncent ces CJIP dans le domaine fiscal comme un **signal d’impunité** : cela institutionnalise une forme de « solde » sur la fraude.
👉 On peut dire qu’en l’état, oui, les banques sortent **largement gagnantes** : elles régularisent à bon compte, sans risque pénal, et continuent à bénéficier d’une réputation préservée.
La fraude et l’évasion fiscale représentent un **manque à gagner colossal** pour les États, qui se traduit directement par une **aggravation de leur dette**.
Voici une analyse globale, suivie d’un focus sur la France en 2025.
—
## 🌍 Impact mondial de la fraude et de l’évasion fiscale
### 💸 Manque à gagner estimé
– Selon le *Tax Justice Network*, les États perdent **plus de 427 milliards de dollars par an** à cause de l’évasion fiscale.
– Les pays en développement sont les plus touchés, mais les économies avancées comme les États-Unis, l’Allemagne ou la France ne sont pas épargnées.
### 📉 Conséquences directes
– **Hausse de la dette publique** :
Pour compenser ce manque à gagner, les États empruntent davantage.
– **Réduction des services publics** :
Moins de recettes fiscales = moins de moyens pour la santé, l’éducation, les infrastructures.
– **Inégalités accrues** :
Les grandes fortunes et multinationales échappent à l’impôt, tandis que les classes moyennes et populaires paient la note.
—
## 🇫🇷 Focus sur la France en 2025
### 📊 Situation budgétaire
– La dette publique française atteint **114 % du PIB** au premier trimestre 2025.
– Le déficit structurel reste élevé, autour de **5%**, malgré les efforts de redressement.
– Plus de **53 % de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers**, ce qui expose le pays à la pression des marchés.
### 🕳️ Fraude et niches fiscales
– Le coût des **niches fiscales** dépasse **96 milliards d’euros par an**, sans preuve d’efficacité économique réelle.
– Les **niches sociales** (exonérations de cotisations) représentent **90 milliards d’euros supplémentaires**.
– La fraude fiscale elle-même est estimée entre **60 et 100 milliards d’euros par an**, selon les syndicats du fisc.
### ⚠️ Conséquences
– Ce manque à gagner fiscal contribue **directement à l’aggravation de la dette**.
– Il affaiblit la capacité de l’État
* à investir,
* à redistribuer
* à garantir ses engagements sociaux.
– Il alimente une **crise politique et sociale**, comme en témoigne la montée des tensions en 2025 (grèves, défiance envers les institutions).
—
## 🧠 En résumé
La fraude et l’évasion fiscale ne sont pas de simples infractions : ce sont des **actes qui sapent les fondations budgétaires des États**.
En France, leur impact est **structurel**, et tant que des réformes profondes ne seront pas engagées — notamment sur les niches et les montages internationaux — la dette restera un fardeau croissant.
GPT-5
**********
Comme dirait le défunt Kessler ancien PdG de Scor et n°2 du Medef
et adversaire du système de protection sociale « à la française » il se donne, en 2007, la mission d’influencer la politique du gouvernement, déclarant :
« Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance.
Il est grand temps de le réformer.
La liste des réformes ?
C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception.
Elle est là.
Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le Programme du Conseil national de la Résistance.
* système de retraite
* système de santé
* système de chômage
* et autres………
Quelle est l’équilibre budgétaire de la France en 2025 et qu’elle serait l’équilibre budgétaire de la France sans la fraude et l’évasion fiscales ?
GPT-5
Excellente question . Vous touchez au cœur du débat sur la justice fiscale et la soutenabilité budgétaire.
Voici une analyse claire et chiffrée de la situation budgétaire de la France en 2025,
suivie d’une estimation de ce qu’elle **pourrait être sans fraude ni évasion fiscale**.
Selon les syndicats du fisc, les ONG et les rapports parlementaires :
– **Fraude fiscale** : entre **60 et 100 milliards € par an**
– **Évasion fiscale légale (optimisation)** : jusqu’à **40 milliards € supplémentaires**
– **Total du manque à gagner potentiel** : **100 à 140 milliards € par an**
—
## 📈 Scénario sans fraude ni évasion fiscale
| Hypothèse | Solde budgétaire estimé |
|———————————–|————————–|
| **Avec récupération de 100 Md€** | –39 milliards € |
| **Avec récupération de 140 Md€** | **+1 milliard €** |
👉 Autrement dit, **la France pourrait quasiment atteindre l’équilibre budgétaire**,
voire dégager un léger excédent, **sans augmenter les impôts**,
simplement en récupérant les recettes perdues.
—
## 🧠 Ce que cela implique
– Le déficit actuel **n’est pas une fatalité**, mais en grande partie le reflet d’un système fiscal inégal.
– Une lutte efficace contre la fraude et l’évasion fiscale **permettrait de financer les services publics sans austérité**.
– Cela renforcerait la **légitimité de l’impôt**, aujourd’hui fragilisée par le sentiment d’injustice.
Souhaites-tu que je t’aide à modéliser ce scénario sur plusieurs années ou à voir quels secteurs fiscaux sont les plus concernés par ces pertes ?
Parfait allons droit au but :
voici une **modélisation claire** de ce que serait l’équilibre budgétaire de la France **sur plusieurs années**,
si elle parvenait à récupérer les recettes perdues à cause de la fraude et de l’évasion fiscale.
—
## 📊 Hypothèse de base : récupération progressive du manque à gagner
On part d’un manque à gagner annuel estimé entre **100 et 140 milliards €**. Imaginons que l’État mette en place une stratégie efficace et progressive :
### ✅ Ce que cela permettrait :
– **Équilibre budgétaire atteint dès 2027**, sans hausse d’impôts.
– **Excédents dès 2028**, permettant de réduire la dette ou d’investir massivement.
– **Financement des services publics** :
* santé,
* éducation,
* transition écologique
et ce sans austérité.
– **Renforcement de la souveraineté fiscale**, avec moins de dépendance aux marchés financiers.
### ⚠️ Ce que cela exige :
– **Volonté politique forte**, y compris face aux lobbys bancaires et multinationales.
– **Renforcement des moyens de contrôle fiscal** (recrutement, IA, coopération internationale).
– **Révision des niches fiscales et sociales**, souvent inefficaces ou détournées.
—
## 🔍 Secteurs les plus concernés par l’évitement fiscal
| Secteur | Type de mécanisme utilisé | Perte estimée |
|—————————-|———————————————–|—————|
| Multinationales du numérique | Prix de transfert, domiciliation offshore | 20–30 Md€ |
| Grandes fortunes | Trusts, holdings, expatriation fiscale | 15–25 Md€ |
| Banques et fonds d’investissement | Montages CumCum, CumEx, arbitrages fiscaux | 10–20 Md€ |
| PME et indépendants | Travail dissimulé, sous-déclaration | 5–10 Md€ |
et autres …….
***********
Qu’est ce que cela entrainerait avec une **récupération fiscale maximale de 140 milliards d’euros par an**, correspondant au **manque à gagner total estimé** lié à la fraude et à l’évasion fiscale en France.
Voici une **modélisation budgétaire sur cinq ans**, en tenant compte de cette récupération complète.
—
## 📊 Modélisation budgétaire avec 140 milliards € récupérés par an
### ✅ Avantages immédiats :
– **Équilibre budgétaire dès 2025**, sans hausse d’impôts ni réduction des dépenses.
– **Excédents croissants** permettant :
– De **réduire la dette publique** (actuellement à 114 % du PIB)
– D’**investir massivement** dans
* la transition écologique,
* la santé,
* l’éducation
– De **restaurer la confiance citoyenne** dans l’impôt et l’État
### ⚠️ Conditions nécessaires :
– **Renforcement des moyens du fisc** : recrutement, IA, coopération internationale
– **Révision des niches fiscales et sociales** : certaines sont inefficaces ou détournées
– **Volonté politique forte** : affronter les intérêts des grandes fortunes et multinationales
—
## 🔍 Simulation sur la dette publique
Si ces excédents étaient utilisés pour **rembourser la dette**, voici l’impact potentiel :
– Dette publique en 2025 : ≈ 3 200 milliards €
– Remboursement annuel (excédent) : ≈ 40–50 milliards €
– Dette en 2030 : **réduction possible de 200 à 250 milliards €**, soit un retour vers **100 % du PIB ou moins**
Petit rappel technique , mis quelque part sur le blog il y a quelques années
Le prix de transfert ou : l’ externalisation de la marge ,et l’optimisation fiscale induite.
La mondialisation et les multinationales ont permis et permettent d’exercer ce qu’on appelle des prix de transferts entre filiales de pays différents d’un même groupe afin d’optimiser sa fiscalité.
C’est l’équivalent d’une opération import-export à l’intérieur d’une multinationale en minimisant le prix et en transférant la marge réalisée par une filiale vers une autre filiale d’un pays pratiquant une fiscalité réduite.
Elle permet de réduire l’assiette fiscale du pays ou le taux de fiscalité est élevée
Elle permet d’augmenter l’assiette fiscale du pays ou le taux de fiscalité est faible
et donc d’augmenter son résultat.
Une petite synthèse de GPT-5 sur le sujet pour bien comprendre
Les **prix de transfert** sont au cœur des stratégies fiscales des multinationales. Voici une explication claire et illustrée de cette technique :
—
## 🏢 Qu’est-ce que le prix de transfert ?
Le **prix de transfert** est le **prix fixé pour une transaction entre deux entités d’un même groupe multinational**, situées dans des pays différents. Cela peut concerner :
– Des biens (ex : composants électroniques)
– Des services (ex : support informatique)
– Des actifs incorporels (ex : brevets, marques)
—
## 🎯 Objectif stratégique
L’objectif est souvent de **répartir les bénéfices** entre les filiales de manière à
**minimiser la charge fiscale globale** du groupe.
Cela se fait en **déplaçant les profits vers des pays à fiscalité faible** (Luxembourg, Irlande, Bermudes…).
—
## 📊 Exemple concret
Imaginons une multinationale française qui fabrique des smartphones :
1. **Filiale A (France)** : fabrique les téléphones
2. **Filiale B (Irlande)** : détient les brevets
3. **Filiale C (Pays-Bas)** : vend les téléphones
➡️ La filiale A vend les téléphones à la filiale C à un prix très bas
➡️ La filiale C vend ensuite aux clients à prix fort
➡️ Les bénéfices sont concentrés en Irlande ou aux Pays-Bas, où l’impôt est faible
Résultat : **la filiale française déclare peu de bénéfices**, donc paie peu d’impôts en France.
—
## ⚖️ Encadrement légal
Les prix de transfert doivent respecter le **principe de pleine concurrence** : les prix entre filiales doivent être comparables à ceux pratiqués entre entreprises indépendantes.
L’OCDE propose plusieurs méthodes pour vérifier cela :
– **Méthode du prix comparable** (benchmark sur le marché)
– **Méthode du coût majoré** (coût + marge raisonnable)
– **Méthode de partage des bénéfices**
Mais dans la pratique, les multinationales exploitent :
* les **zones grises**
* les **écarts de législation** entre pays.
—
## 🔍 Pourquoi c’est controversé
– Cela **réduit les recettes fiscales** des pays où l’activité réelle a lieu
– Cela **crée une concurrence fiscale déloyale** entre États
– Cela **aggrave les inégalités**, car les PME ne peuvent pas optimiser de la même manière
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de conserver vos préférences, d'établir des statistiques et d'afficher des contenus tiers (par exemple, des vidéos YouTube).
Laisser un commentaire