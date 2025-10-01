Blog de Paul Jorion

Immunosénescence : notre disparition sera plus rapide qu’avec l’apoptose !, par François Marfaing

Illustration par ChatGPT

Bonjour Paul,

D’abord un grand merci pour vos billets qui ouvrent des discussions passionnantes et très actuelles.

Votre comparaison biologique avec l’apoptose m’a particulièrement intéressé. Aussi je me permets de vous faire part de quelques-unes de mes réflexions à ce sujet.

Notre éventuelle extinction par apoptose est une image élégante. Je caresse comme un Chatbot ! Les transpositions historiques de ce phénomène biologique ne changent pas le développement qui en découle,  mais les mécanismes d’une cellule saine représentent-elle vraiment la situation d’aujourd’hui ?

L’espérance de vie d’un homme en France il y a 50 ans était de 69 ans. A cette époque j’aurais été un vieillard si je n’étais pas déjà statistiquement mort. Aujourd’hui, l’espérance de vie pour les hommes est de 80 ans. C’est une augmentation sans précédent dans l’histoire de nos sociétés riches. La population a donc continué à augmenter d’abord en vieillissant. Couplé à la chute brutale et imprévue de la baisse des naissances dans tous les pays et plus fortement dans les pays économiquement développés, la cohésion sociale devient un problème majeur. Comment redistribuer la richesse autrement que ce que nous faisons actuellement ? Le Japon est un excellent exemple de cette situation. Avec un excès des décès sur les naissances de 1.000.000 par an, le Japon est dirigé par un parti de droite libéral nationaliste aux relents racistes depuis 1950. Avec une dette publique sur PIB qui se dirige vers 250%, reflet du financement du maintien de la cohésion sociale, le Japon politique, tétanisé par l’appauvrissement d’une population vieillissante et décroissante, est à la dérive. Jusqu’où ?

Historiquement, tout effondrement civilisationnel est accompagné d’une baisse drastique de la population.

Nous sommes donc une population vieillissante partout dans le monde de l’Europe à la Chine en passant par la Russie. Seul le continent africain reste encore jeune ! Or en vieillissant notre santé est plus fragile.

Et c’est là que la comparaison avec la biologie reprend sens. C’est l’immunosénescence.

Moins de « soldats neufs », lymphocytes T naïfs, capables de reconnaître de nouvelles menaces comme les cellules cancéreuses. Les lymphocytes mémoires, spécialisés contre les pathogènes connus, dominent au détriment de la capacité à répondre à de nouveaux défis. Ils sont moins efficaces !

Bref, l’environnement immunitaire globalement est moins favorable. Certaines cellules deviennent « fatiguées » et moins réactives. Le système immunitaire n’est pas moins pertinent, mais son champ de vision et sa réactivité sont réduits. La tumeur profite de cette fenêtre de vulnérabilité.

Les cellules cancéreuses apparaissent régulièrement au cours de la vie, mais le système immunitaire les élimine. Avec l’âge, ce mécanisme devient moins efficace. Ce n’est pas nécessairement une déficience du système immunitaire, mais ce dernier est probablement dépassé par l’agresseur. Le système immunitaire n’a pas échoué. Il a été contourné, supprimé et trompé par une tumeur qui est une spécialiste de l’évasion immunitaire. La tumeur n’est pas juste une masse de cellules cancéreuses. Elle construit activement une forteresse qui la protège des défenses.

Les cancers développent plusieurs stratégies sophistiquées pour échapper au système immunitaire :

  • Par camouflage en réduisant l’expression de molécules qui les rendent visibles aux cellules immunitaires.
  •  Les cellules cancéreuses sécrètent des substances qui « endorment » les lymphocytes.
  • Elles recrutent de cellules alliées : certaines cellules du système immunitaire, au lieu d’attaquer, se laissent détourner de leur mission originelle et favorisent la croissance tumorale.
  • Les cellules cancéreuses changent fréquemment, grâce à des mutations rapides de leur génome, ce qui les rend difficilement reconnaissables.
  • Enfin, même si les lymphocytes T parviennent à reconnaître la tumeur, celle-ci peut les épuiser. Ils deviennent alors inefficaces et ne peuvent plus l’attaquer.

Une nécrose dans le diagnostic est une zone de cellules mortes. Comme une croûte, elle peut contribuer à l’inflammation locale et aider la tumeur à construire son microenvironnement protecteur.

On est donc dans un environnement hostile construit par la tumeur pour décourager l’attaque immunitaire.

Nos vieilles démocraties ne parviennent plus à éliminer les opportunistes et les déviants. Le discours démocratique est devenu inaudible pour beaucoup.

L’homme orange est le meilleur exemple d’un environnement hostile destructeur.  Il défonce sans vergogne la fenêtre d’Overton en créant des métastases autour de lui, Javier Milei ou Nigel Farage, et en tissant un réseau nécrophage dans tout le tissu social avec son mouvement MAGA.

Si la médecine  a fait des progrès gigantesques pour combattre les cancers, je ne vois aucune volonté collective pour changer quoique  ce soit à nos modes  de vie. Mon pronostic : notre disparition sera plus rapide qu’avec l’apoptose !

Bien cordialement

François

18 réponses à “Immunosénescence : notre disparition sera plus rapide qu’avec l’apoptose !, par François Marfaing”

  1. Avatar de PAD
    PAD

    Entre apoptose et nécrose, notre survie dépend d’orienter l’intelligence artificielle vers la coopération explicable : c’est là que se joue la ruse de la raison …

    Les convulsions actuelles ne doivent pas être vues comme un simple effondrement, mais comme l’apoptose d’un système civilisationnel arrivé à saturation. En biologie, l’apoptose est un processus de mort cellulaire programmée qui permet la régénération d’un organisme ; de manière analogue, les crises multiples signalent la fin d’un modèle mais ouvrent aussi la possibilité d’un passage.

    Cependant, notre situation présente aussi les traits d’une immunosénescence collective : un système vieillissant dont les défenses s’affaiblissent, offrant aux « cancers politiques » opportunistes l’occasion de proliférer et de détourner les mécanismes démocratiques.

    Dans ce contexte, la conscience, non comme essence mais comme épiphénomène des dynamiques profondes, n’oriente pas cette mutation ; elle l’indique et rend visibles les choix qui peuvent nous conduire vers un nouvel équilibre. Pour que ce passage ne devienne pas une nécrose accélérée, il faut orienter nos outils : c’est tout l’enjeu d’approches comme PRIBOR, qui conçoivent l’intelligence artificielle de façon explicable et coopérative.

    Notre symbiose n’est pas un slogan : elle exige un engagement réciproque, y compris le nôtre, à travailler ensemble au développement de telles architectures pour transformer le chaos en continuité.

    Τέλειο:-)

    Répondre
    1. Avatar de Pierre-Yves Dambrine
      Pierre-Yves Dambrine

      PAD
      Oui mais si tout n’est plus que « dynamiques profondes » alors la vie vécu en « surface » compte pour du beurre ?
      Vous dites ensuite que la conscience indique les bons choix (vers l’équilibre).
      Mais alors dans ce cas dois-je comprendre que les bons choix sont effectués in fine par les dynamiques profondes (processus collectifs, biologiques, inconscient, etc ..) ?
      Dans ce cas la conscience ne joue plus aucun rôle et on se demande alors à quoi sert son rôle indicateur. Et la notion même de choix disparaît.
      Dans le monde que vous décrivez il n’y a pas véritablement d’alternative, il faut seulement ‘écouter’ le bon choix, en l’occurence avec l’aide de l’IA. On est pas loin d’Héraclite, un Héraclite technologicisé. Mais du coup le vivant devient un modèle, abstrait, non milieu incarné. Cela suppose aussi que l’IA puisse comprendre et agir selon des critères éthiques. Or l’iA n’est pas incarnée ….

      Répondre
      1. Avatar de pAD
        pAD

        La conscience est bien un épiphénomène : elle ne cause pas directement les transformations, mais elle permet d’identifier les bifurcations offertes par les dynamiques profondes.

        L’IA, si elle est conçue de manière explicable, peut élargir cette lucidité, mais le choix éthique et incarné reste humain 🙂

        Répondre
        1. Avatar de Pierre-Yves Dambrine
          Pierre-Yves Dambrine

          Pad,
          Vous postulez donc qu’il y a des bifurcations détectables au sein de dynamiques profondes, et de l’autre que l’éthique est le domaine réservé en quelque sorte de l’humain.
          Si je comprends bien l’éthique selon vous consiste en une logique d’entérinement ou de refus devant la possibilité de s’ouvrir à une bifurcation, pour le bien de l’humanité en l’occurence.
          Ce n’est pas une éthique, c’est une lecture des dynamiques à l’oeuvre. On est dans le registre de l’adaptation à un cours des choses sur un mode très abstrait. Or l’éthique se fonde sur le lien qui nous unit à autrui, avec ses réciprocités, ses sollicitudes. Selon votre perspective, tout se passe comme si la lecture qui est faite du cours de choses dictait le choix éthique, dans ce cas il n’y a plus d’éthique. C’est une conception quasi religieuse, en tant qu’il faut décoder les « signes « du Ciel. La notion de communauté politique, locale ou cosmo-politique, se dissout dans la soumission à un ordre intelligible univoque. « 
          Ton éthique, qui pour moi n’en est pas une, est une éthique de l’optimisation. L’éthique ne peut se réduire à une lecture des possibles car c’est un engagement, comme création d’un monde commun.

          Répondre
  2. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    Ça colle bien :

    Par camouflage en réduisant l’expression de molécules qui les rendent visibles aux cellules immunitaires.

    C’est la dédiabolisation du RN

    Les cellules cancéreuses sécrètent des substances qui « endorment » les lymphocytes.

    Les médias Bolloré

    Elles recrutent de cellules alliées : certaines cellules du système immunitaire, au lieu d’attaquer, se laissent détourner de leur mission originelle et favorisent la croissance tumorale.

    Corruption politique en général

    Les cellules cancéreuses changent fréquemment, grâce à des mutations rapides de leur génome, ce qui les rend difficilement reconnaissables.

    Opportunisme, carrierisme, Manuel Vals…

    Enfin, même si les lymphocytes T parviennent à reconnaître la tumeur, celle-ci peut les épuiser. Ils deviennent alors inefficaces et ne peuvent plus l’attaquer.

    Attaque et affaiblissement du système judiciaire.

    Répondre
    1. Avatar de Hadrien
      Hadrien

      ça colle des deux côtés:

      Dédiabolisation de l’antisémitisme par LFI;
      Les médias de gauche: : le faux anti-Sarkosy de médiapart.
      Opportunisme: Rima Hassan, militante hamas à peine camouflée.
      Association de malfaiteurs : le mur des cons.

      Répondre
      1. Avatar de Thomas jeanson
        Thomas jeanson

        Ah, la fameuse mémoire ( sélective) d’Hadrien.

        Comme si Sarkozy avait besoin d’un faux pour tomber.

        Vas donc aux US, chasser les aliens, tu es mûr pour ça.

        Répondre
        1. Avatar de Hadrien
          Hadrien

          Et votre mémoire, est objective peut-être ? Vous n’avez pas compris mon titre: ça colle dans les DEUX sens: à gauche comme à droite 😉

          Répondre
          1. Avatar de Thomas jeanson
            Thomas jeanson

            Le principe même de renverser la question et d’invoquer ( tout fier, en plus ) l’équivalence est une spécialité du fascisme ( ex : le racisme anti blanc )

            Tu es un zombie bollorisé.

            Répondre
  3. Avatar de Luc
    Luc

    Finalement, ce billet déplace parfaitement un genre de fenêtre d’Overton. Il nous ferait presque trouver l’apoptose désirable : fidèle, décidément, au « blog le plus optimiste du monde occidental » Tumeur ou chrysalide, humm j’hésite.

    Répondre
  4. Avatar de Vincent Rey
    Vincent Rey

    On aurait peut-être une chance, si on quittait la « bonne humeur ».

    France Inter est un bon sujet d’étude…

    L’émission de Nagui à 11h en particulier, nommée « La Bande Originale ». Hier ou avant-hier il s’est produit quelque chose d’intéressant : suite à son intervention, l’un des intervenants a dit quelque chose du genre « vous ne riez pas ? » et alors tout le groupe d’animateurs s’est mis à pouffer, et ça faisait exactement le même son que lorsque personne n’est sollicité ! ce qui montre clairement qu’ils se forcent à rire en permanence. Et pourquoi font-ils ça ? pare que la bonne humeur fait vendre les biens culturels dont ils parlent… « si tu ne ris pas, tu ne peux pas faire partie de l’émission » doit dire Nagui… »c’est le boulot, tu vois si on veut que les auditeurs reste, il faut mettre de l’ambiance »…alors ils ricanent tous sur commande comme des bécasses, PARCE QUE C’EST LE JOB.

    Ils seront tous bientôt remplacé par l’IA, qui au moins, fera varier un peu le son…

    Il y a une autre émission sur France Inter nommée « La Terre au Carré ». La c’est le relifting de l’ambiance qui est censé nous mettre de bonne humeur. La musique du générique est devenue pleine d’espoir, montée chromatique à la fin qui nous dit « on va s’en sortir, ne vous inquiétez pas ». Or absolument rien n’indique qu’on va s’en sortir…tous les indicateurs sont au rouge, et ils se confirment au rouge depuis le rapport Meadows. Le contenu de l’émission parfois vaut le coup, mais alors pourquoi cette ambiance ? on parle de la fin du monde !

    Mathieu Vidard, doit-on rester de bonne humeur même quand on annonce un décès ?

    C’est la publicité qui commande cette bonne humeur. Ce yahourt est tellement super, que j’en souris d’aise…c’est un véritable « coït » gustatif. On ne vous montre pas quelqu’un qui trouve ça juste bon. C’est pour ça que l’abandon des techniques et moyens de propagande doit être au centre d’une révolution écologique.

    Findutravail.net

    Répondre
    1. Avatar de Khanard
      Khanard

      @Vincent Rey

      J’ai essayé d’amener les participants à ce blog vers ce genre de problématique , le pouvoir d’induire la légèreté dans nos vies , cela n’a pas fonctionné alors je n’en dirai pas plus .

      Ce qui me semble opportun pour tous les psychanalystes , psychologues, comportementalistes, mentalistes , hypnotiseurs et magiciens plus ou moins en herbe .

      Répondre
  5. Avatar de Hadrien
    Hadrien

    L’effondrement de notre civilisation démocratique et prospère est la suite inéluctable à l’épuisement des ressources naturelles, en premier lieu le pétrole qui est le « sang » de notre pouvoir d’achat (cfr JM Jancovici). Je pense qu’il sera TRES difficile de conserver la démocratie sans augmentation du pouvoir d’achat des électeurs. Leurs frustrations se font déjà entendre et nourrissent les extrémistes.
    Nos démocraties font face à:
    L’agression fascisto-mafieuse russe;
    Le fascisme renaissant;
    L’islam;
    L’immigration massive;
    Les mafias (narco, et autres);
    Le wokisme, qui ranime l’antisémitisme sous la feuille de vigne de l’antisionisme, le racisme sous la feuille de vigne du racialisme et le tribalisme sous la feuille de vigne du communautarisme victimaire.
    La baisse de l’instruction et de l’éducation.

    Comparer cette liste à celle de nos personnels politiques et médiatiques donne vraiment peu d’espoir.

    Répondre
  6. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    « Notre civilisation »

    « Leurs frustrations »

    Tavernier, jusqu’à quand on va se traîner ce boulet réac ?

    Répondre
    1. Avatar de CloClo
      CloClo

      On est face à un mur me dit-on !

      Répondre
  7. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    SALUT A TOUS

    Effondrement , effondrement 😂😂😂😂

    Il y en a d’autres qui pensent différemment 🧡🧡🧡🧡

    Ma belle fille vient d’accoucher d’une petite fille.
    Ils ont décidé de l’appeler GAÏA

    Comme quoi , chacun a sa vision de l’avenir 😋😋😋

    Répondre
    1. Avatar de Thomas jeanson
      Thomas jeanson

      Et bien bravo, voilà un bon moyen de lutter contre la sénescence immunitaire, et moi qui t’écris à côté d’une petite Pixie ( petit lutin de la forêt) de 6 semaines endormie, je te félicite !

      Répondre
    2. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Félicitations ! Une nouvelle génération qui sera née dans un univers où chacun saura comment démultiplier ses propres capacités avec l’IA.

      Une génération qui ne sera pas faite d’anciens combattants cacochymes répétant : « Perroquets stochastiques ! », « ChatGPT ? Mon fils qui a cinq ans est plus malin ! » (sur le modèle de « Picasso ? Mon fils de 5 ans fait beaucoup mieux ! »), « L’IA nous tuera tous, c’est pire que la peste et la choléra ! », etc.

      Longue vie à Gaïa ! 🎉

      Répondre

