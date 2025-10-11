Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Chine vs Etats-Unis : le regard du médecin légiste

Illustration par ChatGPT (+ Hieronymus van Aken « Bosch »)

« La Chine attend que l’Occident s’effondre » : Ross Douthat interroge Dan Wang.

« The nations’ propensity for humiliating self-inflicted down-beatings » : « La propension des nations à s’infliger à elles-mêmes des raclées humiliantes ».

Partager :
, , ,
, , , ,

7 réponses à “Chine vs Etats-Unis : le regard du médecin légiste

  1. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    La Chine est gouvernée par des ingénieurs, les États-Unis par des juristes. La France on va voir bientôt, mais elle possédait depuis 2 siècles une structure de grandes écoles (hors ENA et Sciences PO fournissant des cadres de l’appareil d’état ou de l’économie comme au temps d’Eiffel, dont on va voir quel est le pourcentage dans le personel politique de direction.

    Répondre
  2. Avatar de Tim
    Tim

    “La Chine attend que l’Occident s’effondre”… Peut-être mais il ne faut pas qu’elle attende trop longtemps car selon certains sinologues, la Chine elle-même serait sur le déclin pour cause de natalité en chute libre…

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Cette notion qu’une nation serait « en déclin » parce que sa natalité est en chute libre sent singulièrement la naphtaline. En êtes-vous resté à « L’agriculture manque de bras » ? Quels sont les secteurs qui « manquent » encore de « bras » ? Et quels sont ceux où il y a des tas de bras en trop ?

      Ne seriez-vous pas un « boumeur » enlisé dans des clichés pré-soixante-huitards 😉 ?

      Répondre
      1. Avatar de Ruiz
        Ruiz

        L’agriculture manque toujours de bras, parce que la terre est basse et que les locaux ne veulent plus faire ce travail. Pour certains produits l’appel à la main d’oeuvre étrangère, en phase de récolte fait réclamer le recours à l’immigration de travail, c’est à dire en fait une sorte d’exportation du travail !
        Pour ce qui est de la Chine, le manque de bras ne risque pas de défavoriser son secteur industriel où elle excelle, puisqu’elle a déjà développé et mis en oeuvre le concept des usines sombres (dark factory) .

        On n’a pas de pétrole mais les Chinois ont des idées.

        Répondre
    2. Avatar de JMarc
      JMarc

      C’était le point de vue de Jacques Attali par exemple. Depuis quelques temps il a pris en compte les robots.

      Répondre
  3. Avatar de gaston
    gaston

    « la propension des nations à s’infliger à elle-même des raclées humiliantes »

    Dans cet exercice, Trump est le champion : son dernier exploit retaxer à 100 % les importations venues de Chine.

    Quand comprendra-t-il que les taxes ne sont pas payées par les pays qui exportent vers les USA, mais par les entreprises américaines qui les importent et qui en répercutent le coût sur leurs clients, donc toute la population du pays ?

    Les conséquences sont donc un surcroît d’inflation, une pénurie de l’offre et une baisse de l’activité économique :

    https://www.leparisien.fr/international/etats-unis/donald-trump-menace-la-chine-dune-augmentation-massive-des-droits-de-douane-les-bourses-dans-le-rouge-10-10-2025-E6V4KF45ORFDVJUTM4N6UKOHBQ.php

    Et en plus le bitcoin se déprécie ! 😀

    https://www.leparisien.fr/high-tech/le-marche-des-cryptomonnaies-perd-pres-de-20-milliards-de-dollars-de-positions-en-quelques-heures-un-vrai-krach-11-10-2025-24WXA4L4HNDE3GYR2KC4MM2F7I.php

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/10/12/la-chine-denonce-un-deux-poids-deux-mesures-apres-l-annonce-de-donald-trump-sur-les-droits-de-douane_6645895_3234.html

      Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta