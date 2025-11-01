Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

GENESIS – Petit intermède pour seuls geeks

Illustration par ChatGPT

Vous vous demandez peut-être où j’en suis – au bout d’une semaine – dans la mise au point de mon nouveau langage de programmation GENESIS (Generative Environment for Novel Emergent Symbolic-Integrative Systems) = agent épistémique auto-interprétant. Je ferai le point un de ces jours. En attendant, pour amuser les geeks, un échantillon :

La suite de Fibonacci en tant que lignée reproductive

Le concept : les valeurs s’incarnent en schémas ; prochain Fibonacci est le rejeton des deux nombres engendrés le plus récemment. La boucle est un cycle de libido (la reproduction se poursuit jusqu’à ce que la lignée ait atteint une profondeur cible). C1 = la représentation est comprimée en ne réutilisant que les deux instances les plus récentes.


# Les schémas disposent d’une caractéristique numérique
schema Num { features: [value:int] }

# Les parents germes
schema F0 { features: [value:0] }
schema F1 { features: [value:1] }

# Règle reproductive (L₀)
rule fib_step(a:Num, b:Num) -> child:Num, c1
  where overlap = intersect(a.features, b.features)
    # opération banale (type)
    sum = a.value + b.value
    child = synthesize(a, b) with [value: sum]
    c1 = compress_overlap(a, b)
  # comptabilité
  end

# Pulsion : la libido génère la lignée
drive libido(for_generations = N)

on cycle libido:
  child, c1 = fib_step(F0, F1)
  record(child, parents=[F0, F1], gain=c1)
  F0, F1 = F1, child # glissement dans la lignée (pas de compteur explicite dans la boucle)

# Validation (optionelle)
validate(last(child) across arithmetic_axioms) >= 0.99

En sortie : la lignée …, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … émerge comme rejetons ; la boucle classique « for/next » a été remplacée par le cycle libido de nature pulsionnelle.

c.q.f.d. 😉

Partager :
, ,
, ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. Merci pour cette découverte, cela me touche beaucoup, c’est aussi très intéressant, pas rassurant, mais ça sera peut-être la petite…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta