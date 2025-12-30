Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

L’ OTAN est-il tombé dans le piège tendu par Poutine et Trump de connivence ?

Si c’est le cas, je ne donne pas cher de notre peau. De toute manière nous serons fixés sous peu.

Si l’on voulait connaître mon avis, je suis bien entendu tout disposé à le donner, mais l’heure est suffisamment grave pour que ce ne soit pas dans le cadre de mon blog.

