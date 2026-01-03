Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Acte de piraterie en grand !

Vénézuéla. Trump s’en prenant aux Etats-Unis à ceux qui condamnent les actions d’Israël. Et en France, aux juges qui ont condamné Marine Le Pen pour malversations. Interdisant l’accès de son pays à ceux qui critiquent d’une manière ou d’une autre sa direction fasciste.

Avec Poutine et Trump le monde est aux mains de pirates : il est temps que nous disions non autrement que par des pétitions et des déclarations solennelles.

Partager :
, ,
, ,

Une réponse à “Acte de piraterie en grand !

  1. Avatar de Hervey
    Hervey

    Englué dans l’affaire Epstein, Trump veut faire diversion et la meilleure façon de faire taire cette actualité qui ne lui est pas favorable, c’est déclarer la guerre à Maduro avec l’aide (sans doute) des services d’un autre petit pays pour le kidnapping …
    Au demeurant, Il fait du Poutine dans le texte, montrant une fois de plus sa proximité de pensée (!) avec le mafieux du Kremlin.
    La Chine qui a beaucoup investi au Vénézuela ne peut rester muette.
    D’autres pays vont en profiter et ne vont pas se gêner pour moquer le grand bouffon et sa politique.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. Englué dans l’affaire Epstein, Trump veut faire diversion et la meilleure façon de faire taire cette actualité qui ne lui…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta