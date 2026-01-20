Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Y a-t-il une hypothèse plus éclairante des faits que Trump agent russe ?

Le Monde, « La présidence hors norme de Donald Trump », le 10 septembre 2018

Le Monde : « La présidence hors norme de Donald Trump »

L’Écho : Trump, une politique qui vient de loin

Quels sont les ressorts de la politique économique et commerciale internationale de Donald Trump ? Il n’est pas exclu que les analystes se fourvoient quand ils explorent les sources habituelles car tout dans son cas est hautement inhabituel. 

Une citation : « Le monde entier se moque de la classe politique américaine alors que nous assurons la protection de navires qui ne sont pas les nôtres, transportant du pétrole dont nous n’avons aucun besoin, destiné à des alliés qui ne nous aideront jamais en retour. Il est temps de mettre fin à nos énormes déficits en forçant le Japon à régler la note, ainsi que les autres nations en ayant les moyens. »

Chacun aura reconnu là la politique étrangère de Donald Trump et ses implications économiques. Or cette proclamation date de plus de trente ans : elle apparaît dans une page payante publiée en date du 1er septembre 1987 par The Boston GlobeThe Washington Post et The New York Times. Le texte était intitulé : « Il n’y a rien dans la politique erronée de défense américaine auquel on ne pourrait remédier par de la force de caractère ». Trump avait acquitté personnellement les 100.000 dollars qu’avait coûtés l’annonce qui paraissait sept semaines après son retour d’un voyage tous frais payés en Union soviétique. Le 24 juillet, quelques jours après son retour, le magazine spécialisé dans le renseignement Executive Intelligence Review écrivait : « Les Soviétiques, entend-on dire, envisagent désormais avec davantage de sympathie une candidature à la présidentielle de Donald Trump, promoteur new-yorkais ayant amassé une fortune grâce à la spéculation immobilière. »

Remontons davantage encore dans le temps : dans un entretien qu’il accordait au Washington Post le 15 novembre 1984, Trump expliquait avec une assurance surprenante pour un néophyte de 38 ans, qu’il aimerait négocier au nom des États-Unis un accord de limitation de l’armement nucléaire avec les Russes. Il affirmait avec panache : « Apprendre tout ce qu’il est utile de savoir à propos des missiles prendrait 90 minutes […] J’ai le sentiment d’en savoir déjà le plus gros de toute manière. »

La préhistoire n’est-elle pas souvent plus éclairante que l’histoire même ?

