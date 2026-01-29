Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis (Official Audio)

Partager :
, , ,
, ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. https://www.bbc.com/news/articles/c39428dv18yo AI model from Google’s DeepMind reads recipe for life in DNA

  3. @Otromeros Tout cela reste très subjectif. Permettez-moi de le dire franchement : une bonne partie de vos messages générés avec l’aide…

  4. Illustration meurtrière s’il en est d’un cadre qui s’érige en position indiscutable et cesse d’être redevable de ses effets. À…

  5. @Lucas @bb Intéressant. Mais il n’y a dépossession que si l’on donne aux IA ou à la Bibliothèque de Babel…

  6. Sur les narratifs, les modèles, le réel, les limites, le khaos… fertile pour notre discussion et pour le bonheur d’y…

  7. A propos de ‘ Nirvana ‘ … GAZA l’ « oubliée » ………. ( HAARETZ du jour ) Des centaines de personnes…

  8. @bb 18h44 Plus court et compréhensible++ (surtout si on a lu même rapidement ce qui précède 16h33 et 18h35)

  9. @Lucas 17h00 Je profite (avec retard) de votre intervention ( @bb) pour vous demander si vous « voyez » pourquoi les réponses…

  10. Merci l’ IA… qui remet de l’ordre, oblige à se fatiguer (revenir sur son passé, à un âge certain, fatigue…mais…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta