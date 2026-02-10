« L’IA ne nous attend pas. La vraie question est la suivante : pouvons-nous comprendre assez rapidement pour rester maîtres de notre propre vie ? Dans cette conversation, Francine Beleyi s’entretient avec le polymathe Paul Jorion pour explorer ce que signifie réellement l’intelligence lorsque les machines sont capables de calculer, de prédire et d’imiter à grande échelle.

Paul révèle l’histoire personnelle qui se cache derrière son obsession pour la compréhension – un secret de famille caché pendant 75 ans – et comment cela a façonné sa capacité à repérer les anomalies au sein de systèmes complexes tels que la finance mondiale. »

AI is not waiting for us. The real question is: can we understand fast enough to remain authors of our own lives? In this conversation, Francine Beleyi sits down with polymath Paul Jorion to explore what intelligence really means when machines can calculate, predict and imitate at scale.

Paul reveals the personal story behind his obsession with understanding – a family secret hidden for 75 years – and how it shaped his ability to spot anomalies inside complex systems like global finance.