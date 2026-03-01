Illustration par ChatGPT

NOTE STRATÉGIQUE – DOCTRINE D’ÉTAT

Objet : Doctrine française de souveraineté en intelligence artificielle

Mars 2026

I. L’intelligence artificielle comme infrastructure de puissance

L’intelligence artificielle constitue désormais une infrastructure stratégique comparable à l’énergie, aux télécommunications ou à la dissuasion technologique. Elle structure la capacité d’un État à décider, administrer, prévoir et arbitrer.

Les États-Unis ont consolidé une domination fondée sur la concentration du capital, des semi-conducteurs avancés, du cloud et des modèles massifs. La Chine développe une architecture intégrée, articulée à une planification étatique.

L’Europe, en l’absence d’architecture souveraine propre, risque de demeurer un espace normatif dépendant des infrastructures étrangères.

II. Principe doctrinal : souveraineté technique indissociable de la souveraineté réglementaire

La souveraineté réglementaire, incarnée par l’AI Act, ne peut produire d’effet stratégique si elle repose sur des systèmes conçus hors de l’espace européen.

Une doctrine d’État cohérente implique la maîtrise des architectures fondamentales qui conditionnent l’exercice de l’autorité publique.

La dépendance logicielle et énergétique se transforme, à terme, en dépendance géopolitique.

III. Orientation stratégique : une troisième voie européenne

La France peut impulser une troisième voie fondée non sur la surenchère énergétique, mais sur la structuration rationnelle et explicable des systèmes d’intelligence artificielle.

L’architecture CHE (Contexte Hiérarchique Enrichi), développée par Pribor.ai, propose une réduction structurelle du calcul par la formalisation préalable des relations conceptuelles.

Réduction stratégique de la dépendance aux hyperscalers non européens.

Maîtrise énergétique accrue dans un contexte de compétition pour l’électricité.

Explicabilité native conforme aux exigences européennes.

Capacité d’industrialisation sur infrastructure nationale.

IV. Intérêt national et européen

La France dispose d’atouts structurants : capacité énergétique stable, tradition scientifique et philosophique, ambition européenne affirmée.

Soutenir une architecture frugale et explicable permettrait :

D’affirmer un leadership européen sur l’IA explicable.

De structurer une filière industrielle différenciante.

De transformer la norme européenne en avantage compétitif mondial.

De réduire l’exposition stratégique aux tensions sino-américaines.

V. Mise en œuvre opérationnelle

Lancement d’un démonstrateur souverain sur un cas d’usage public stratégique, dans un délai de 12 mois.

Objectif : valider la viabilité d’une architecture européenne capable de concurrencer les modèles dominants par l’efficacité structurelle plutôt que par la démesure énergétique.

Conclusion : La compétition mondiale en intelligence artificielle est une compétition de puissance. Choisir une architecture souveraine relève d’une décision stratégique d’État. La France peut soit accompagner une dépendance croissante, soit instituer une doctrine autonome.