Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Seuls l’Iran et Israël étaient prêts !

Illustration par ChatGPT

J’ignore ce qu’il en est pour vous, mais pour moi qui ne connaît pas grand-chose au dossier, il m’a fallu attendre le quatrième jour du conflit pour comprendre son enjeu et la manière dont il se déroule.

Ce ne sont pas les explications en provenance de Washington qui auraient pu m’aider : la presse considère à l’heure qu’il est que les facteurs justifiant, selon les officiels, l’entrée des États-Unis dans la guerre se montent désormais à 6 ou 7, allant de la destruction de la capacité nucléaire de l’Iran au changement de régime, en passant par des représailles pour des interférences dans les élections américaines ou, comme l’a expliqué hier le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, le fait de ne pas pouvoir faire autrement que suivre Israël, une fois celui-ci déterminé à frapper.

Ce dernier facteur, le plus récemment évoqué, est peut-être le plus convaincant, tant les États-Unis sont désormais la cinquième roue, voire la quatrième, de la charrette Israël.

L’ennui pour les acteurs collatéraux comme les États-Unis et l’ensemble des pays du Golfe accueillant des bases américaines, c’est que – au contraire d’Israël et de l’Iran – ils n’étaient absolument pas prêts pour ce type de conflit.

Israël était prêt, et sa capacité à décapiter à peu de choses près la direction de l’Iran, comme il a déjà pu le faire dans un certain degré avec le Hamas ou le Hezbollah (on se souvient de l’opération des bipeurs piégés du Hezbollah, les 17 et 18 septembre 2024), souligne une fois de plus l’infiltration diabolique de l’ennemi par ses services secrets. Israël a frappé à un rare moment où un échantillon significatif de la direction de l’Iran se trouvait réunie dans un même espace samedi matin.

Le fait que l’Iran était prêt est apparu ces derniers jours : il a aussitôt bombardé les pays du Golfe abritant des bases militaires US, alliés de fait des États-Unis, de toute sa camelote de drones et missiles de second rang, obligeant ceux-ci à rapidement épuiser leur défense anti-aérienne au prix individuel exorbitant, ce qui les laissera démunis lorsque les missiles de croisière haut de gamme seront tirés dans les jours qui viennent – à moins que les Américains ne parviennent (comme ils l’espèrent) à anéantir la puissance de tir de l’Iran d’ici-là. La destruction hier au Koweït de trois F-15E Strike Eagle par tirs amis, n’augure cependant rien de bon de ce point de vue-là.

P.S. Aux dernières nouvelles, l’incendie à la chancellerie américaine à Riyad, touchée par deux drones, est maîtrisé. Quant au Liban, il est depuis hier de nouveau à feu et à sang.

Partager :
, , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  2. @Hubert Un moyen de gonfler le traffic et les revenus publicitaires ?

  4. Apparemment vous n’êtes pas le seul site à avoir constaté depuis fin 2025 une augmentation soudaine du traffic issue de…

  8. Si effectivement l’attrait soudain du blog vient de son traitement de l’IA, il n’est pas impossible que cela ait été…

  9. Même si l’on ne sait pas exactement la part des robots ou des humains parmi le lectorat, Une part de…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta