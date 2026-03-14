Quinzaines, N° 1273, janvier-février 2026, pages 21 à 23

En 1993, James E. Files, ancien associé de la mafia et ex‑soldat, accorda depuis sa prison une interview enregistrée, dans laquelle il affirmait avoir tiré le coup fatal qui tua le président John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Selon Files, l’assassinat fut le résultat d’une opération coordonnée impliquant des éléments du crime organisé et des services de renseignement américains. Malgré le niveau de détail apparent et la cohérence interne de son récit, sa confession fut rejetée aussi bien par les historiens officiels, les experts universitaires que par la plupart des partisans de théories alternatives ou conspirationnistes. Le témoignage de Files fut considéré non pas comme faux, mais comme épistémologiquement irrecevable – trop anormal pour être intégré dans quelque cadre explicatif existant, qu’il soit officiel ou dissident.

ACTE I – L’AFFAIRE ROUVERTE

Je confesse que, reprenant ma plume une fois de plus, je le fais non sans un léger sentiment de trouble. Ma pratique de diagnosticien des systèmes complexes m’a laissé peu de temps pour m’abandonner aux formes anciennes. Et pourtant, cette nouvelle affaire nous attira avec une force qu’aucun de nous n’avait anticipée.

Tout commença par un paquet. Non pas une enveloppe, mais une pochette matelassée de coursier, non signée. À l’intérieur : une seule cassette audio et une note, dactylographiée sur du papier très fin (onionskin).

Mon compagnon, Paul Holmesion, examina le paquet avec cette même lenteur minutieuse que j’avais observée en lui des décennies plus tôt, bien qu’il affichât désormais une sorte de détachement presque cybernétique : « Papier onionskin. Émission militaire américaine. Retiré du service dans les années 1970. Mais ce lot était filigrané pour l’Asie du Sud‑Est. Probablement Saïgon. »

La note disait : « Tu as écrit un jour que c’est une grave erreur de théoriser avant d’avoir des données. Je joins les données. La théorie, à toi de la construire toi-même. »

Holmesion me montra la cassette : l’image était granuleuse, filmée dans l’espace vide d’une salle d’interview de prison. L’homme en face de la caméra avait un visage ordinaire : large, l’expression immobile de quelqu’un qui s’est habitué aux murs et au temps. C’était James E. Files, enregistré en 1993, trente ans après les coups de feu de Dallas.

Mon compagnon inséra la cassette dans un vieux lecteur qu’il gardait pour de telles occasions. La voix qui en sortit était masculine, américaine, mesurée.

« J’étais le tireur sur le grassy knoll, » dit la voix.

L’intervenant se présenta comme James Files – ex‑soldat, associé de la mafia, participant à des opérations clandestines – et déclara être l’homme qui avait tiré le coup fatal sur John F. Kennedy. Pas depuis le Texas School Book Depository, mais depuis le grassy knoll. Pas seul, mais dans le cadre d’une opération planifiée.

Ce qui nous arrêta tous les deux ne fut pas seulement le contenu mais la forme : l’homme était calme. Presque sans émotion. Le récit était cohérent, presque procédural. Il n’y avait aucun appel à être cru. Juste un enregistrement à laisser exister, ou à rejeter.

Holmesion écouta dans un silence total pendant plus d’une heure. À la fin de la bande, il dit :

« Curieux. Une confession livrée ni pour l’absolution, ni pour la célébrité. Une confession qui attend l’incrédulité. »

« Mais alors pourquoi l’avoir faite ? » demandai‑je.

Il se tourna de la fenêtre, où il était allé regarder le crépuscule londonien.

« Parce que la croyance n’est pas le but. »

J’attendis, avec une sorte d’espérance.

« Files ne se confesse pas pour être cru. Il se confesse pour détourner la logique de l’enquête. Oswald, dans ce récit, n’est pas un tireur. Il est – comment dire ? – un lampiste épistémique. »

« Un bouc émissaire ? »

« Pire. Pas simplement piégé – mais instruit. Files affirme que la tâche d’Oswald était de planter des éléments trompeurs. »

Je clignai des yeux. « Ce qui voudrait dire… »

« Que la scène du crime a été méthodiquement composée. Que les preuves n’étaient pas accidentelles, mais construites. »

Il s’arrêta.

« Watling, nous ne sommes pas ici pour identifier le tueur. Nous sommes ici pour identifier le filtre par lequel le tueur est devenu introuvable. »

Ce fut le moment où je compris.

Pas le crime.

Mais l’épistémologie de son oubli.

L’affaire – non sollicitée, peu souhaitée – était rouverte.

ACTE II – L’HOMME INCROYABLE

Comme toujours, nous commençâmes par étudier la source – non pas avec incrédulité, mais avec déplacement. Le récit de Files ne ressemblait pas à un mensonge. Il ressemblait à quelque chose de pire pour l’épistémologue : une vérité exclue pour des raisons structurelles.

« Je ne suis pas surpris qu’on l’ait ignoré, » dit Holmesion, étalant des transcriptions sur le sol comme les plis d’un origami judiciaire. « Ce qu’il offre n’est pas une théorie concurrente. C’est une démolition des prémisses sur lesquelles toutes les autres théories sont construites. »

Files ne présente pas Oswald comme tireur, ni comme innocent piégé. Il le décrit comme opérateur – chargé de planter des objets trompeurs : fusil, cartouches, faux déplacements.

C’était une théorie qu’aucun défenseur du tireur solitaire ni aucun théoricien de la conspiration ne pouvait absorber. Tous dépendaient d’Oswald visible – en tant que tueur ou victime. Files en fait un camouflage structurel.

« Il est l’orang‑outan de La Rue Morgue, » murmura Holmesion. « Là pour confondre la syntaxe même du crime. »

Et Files lui‑même ? Il mentionne une arme improbable – un pistolet Remington XP‑100 Fireball modifié. Introuvable. Non récupéré. Peu probable.

« Pourquoi avouer l’impossible ? » demandai‑je.

« Parce que le possible a été scellé, » dit Holmesion. « Il ne peut parler de l’histoire que s’il parle hors des limites plausibles. »

Nous revîmes l’interview complète de 80 minutes. Files ne plaide jamais. À aucun moment il n’élève la voix. Et pourtant – ses raisons sont affectives. Quand il évoque la trahison de la Baie des Cochons, sa contenance vacille. Sa voix tremble avec cette chose que l’histoire ne peut jamais contenir : la charge émotionnelle.

« Il ne confesse pas un crime, » murmura Holmesion, « le tremblement dans sa voix – quand il parle de trahison. Pas la sienne. La leur. Les Cubains, les exilés, les hommes qui croyaient que la Baie des Cochons serait vengée. Files n’a pas été recruté comme tueur. Il a été recruté comme loyaliste. »

Et puis :

« Personne ne l’a cru parce que tout le monde aurait dû réécrire son histoire. L’establishment. Les théoriciens. Même les sceptiques. »

Il ajouta quelque chose que je n’avais pas vu venir.

« Si Files a inventé cela, » murmura‑t‑il, « pourquoi attendre trente ans ? Pourquoi inventer un récit qui contredit toutes les théories existantes ? Pourquoi ne pas dire qu’il a utilisé le fusil d’Oswald ? À la place, il affirme une arme fâchée avec la vraisemblance : un XP‑100 Remington Fireball avec une balle remplie de mercure. La balle qu’il prétend avoir utilisée ? Jamais retrouvée. Pourquoi ne pas chercher sa place dans le catalogue des preuves connues, au lieu d’introduire des anomalies auxquelles nul n’est préparé ? »

Il se détourna de l’écran.

« Le mensonge le plus simple, » dit‑il, « aurait été le plus crédible. Mais Files a choisi la vérité compliquée ou le mensonge compliqué. Et cela mérite notre attention. »

Cette nuit‑là, je ne pus dormir. J’entendais encore la voix – calme, détachée – dire ces mots que j’avais négligés :

“Oswald n’a jamais tiré. Son rôle était autre.”

Je compris alors l’intention de Holmesion : l’homme n’était pas incroyable parce qu’il mentait, il était incroyable parce qu’il disait une vérité que personne n’était prêt à reprendre à son compte.

ACTE III – LE FILTRE

À l’insistance de Holmesion, nous constituâmes un second dossier – non de suspects, ni de motifs, mais de filtres : les mécanismes qui sélectionnaient quelles narrations survivaient et lesquelles étaient condamnées à mourir.

Nous traçâmes des chronologies. Suivîmes les gardiens des preuves. Recoupâmes les divergences entre les rapports de police, les comptes rendus médico‑légaux et les retranscriptions publiques. Mais Holmesion ne demandait plus ce qui s’était passé.

Il demandait : ce qui était devenu impossible à dire ?

Lors d’une seconde réunion, il n’apporta aucun dossier – seulement une photographie. Une image figée d’un bulletin d’information. Un homme en pull, mince, aux yeux fatigués, flanqué d’inspecteurs de police. Sa bouche s’ouvre. Quelques images plus tard, il serait mort.

« Watling, » dit Holmesion, « que fais‑tu de l’expression ‘I am a patsy’ : ‘Je suis un lampiste’ ? »

« Une dénégation, » répondis‑je. « Une revendication d’innocence. »

« Faux. C’est bien plus que cela. “Je suis un lampiste” n’est pas seulement une protestation d’innocence – c’est une accusation. Cela signifie : Je suis celui qu’on a choisi pour être blâmé afin que les véritables mécanismes de blâme restent inexaminés. »

Il laissa le silence s’installer.

« C’est le langage, » dit‑il finalement, « d’un acteur indésirable dans le script de quelqu’un d’autre. »

« Crois‑tu qu’Oswald était cet acteur ? »

Le regard de Holmesion se porta au‑delà de moi.

« Je crois qu’il n’était pas destiné à survivre à la journée. »

ACTE IV – LE CHIEN QUI N’A PAS ABOYÉ

Holmesion resta silencieux un moment. Il parcourut la bibliothèque en longs trajets circulaires, refusant le thé, fredonnant des fugues à moitié remémorées. Je savais mieux que de l’interrompre lorsqu’il disparaissait dans ces spirales de en-deça de la logique.

« Qu’avons‑nous manqué, Watling ? » dit‑il enfin. « Non quelles preuves… mais quelle absence ? »

Il évoqua alors le chien. Pas le chien qui aboie, mais le chien silencieux : la grande métaphore épistémologique de Conan Doyle.

« Dans Silver Blaze, un cheval de course disparaît, et son entraîneur est assassiné. Holmes résout l’affaire non par ce qui est vu ou dit, mais par ce qui n’arrive pas. Le chien de garde n’aboie pas. Ce silence, dans ce contexte, est le son le plus incriminant de tous. Cela signifie que le chien connaissait l’intrus. »

Il tapota la retranscription de Files.

« Il en va de même ici. Le récit de Files est trop richement texturé pour être rejeté comme une illusion. Il inclut l’émotion, l’affect, le mobile : une topologie psychopolitique entière. Mais le chien – le public, la presse, les chercheurs – nul n’a aboyé. Pas d’alarme. Pas de réponse sérieuse. C’est cela qui m’intéresse. »

Je tentai : « Parce que cela signifie… ? »

Holmesion acquiesça. « Parce que cela signifie que le système a reconnu le récit. Il ne l’a peut‑être pas accueilli – mais il ne l’a pas méconnu. Files était intelligible. Il correspondait au schéma, mais forçant à ce que tout soit réécrit, par l’ensemble de ceux qui avaient écrit. C’est pourquoi il a dû être exclu. »

C’était son idée la plus troublante : que la vérité soit souvent rejetée non pas parce qu’elle est trop étrange, mais parce que l’effort serait trop grand de réécrire tout ce qu’il faudrait réécrire. Le système ne peut l’absorber sans reconnaître tout ce qu’il a déjà supprimé.

Nous exposâmes tout au tableau noir : chronologie, armes, mouvements, confessions, contradictions. Mais le diagramme qui prit forme n’était pas une carte de suspects. C’était un arbre logique d’exclusions.

Pas ce qui s’était passé.

Mais ce qui avait dû être oublié pour que ce qui s’était passé devienne plausible.

Holmesion traça un schéma : trois cercles. La Commission Warren. Les théoriciens conspirationnistes. Et Files.

Les deux premiers s’entrecoupaient. Le troisième se tenait à l’écart.

« Vous voyez ? » dit‑il.

Je hochai la tête.

« Cela, » dit‑il, pointant Files, « n’est pas une théorie alternative. C’est un orphelin épistémique. Et là, Watling, c’est là que la vérité habite parfois. »

« Un orphelin épistémique, » murmurai‑je.

« Oui. Et cela le rend invisible. Non parce qu’il manque de faits. Mais parce qu’il lui manque une place dans le cadre. »

« Aucun mythe ne peut le contenir, » dit Holmesion. « Il est trop coûteux narrativement. »

Je lui demandai ce qu’il voulait dire.

« Pour croire Files, il faut réécrire la syntaxe même de la culpabilité, des preuves, de la confession. Il faut demander : non ‘Est‑il crédible ?’, mais ‘Quel système doit exister pour que sa voix disparaisse ?’ »

Le dernier pas fut déconcertant dans sa simplicité.

ACTE V – L’ALLERGÈNE

Holmesion se leva et marcha.

« C’est encore une fois la lettre volée. Sa confession est juste devant nous, mais l’enveloppe est à l’envers. »

Nous avions atteint la fin du connu. Au‑delà de ce point, les preuves étaient moins importantes que la parcimonie. Le récit de Files, malgré toutes ses anomalies, expliquait plus avec moins de distorsions. Il demandait moins d’épicycles. Il résolvait, non tout, mais davantage.

Et il rendait les autres modèles – officiels comme conspirationnistes – plus complexes en comparaison.

Holmesion traça deux diagrammes. L’un était un enchevêtrement de flèches étiquetées : agents de la CIA, relais de la mafia, sightings d’Oswald, références à Ruby, Mexico City, documents écrits, camps d’entraînement, républiques bananières. L’autre était d’une simplicité austère : un triangle, chaque point marqué ACCÈS, MOBILE, DÉNIABILITÉ.

« Watling, l’”hypothèse Files” n’est pas une théorie alternative. C’est un attracteur émergent. Sa puissance ne vient pas de nouvelles preuves, mais de la distorsion minimale qu’il exige pour rendre toute l’ancienne preuve cohérente. »

Il tapota le triangle.

« Qui avait le mobile ? Les opérateurs anti‑Castro. Qui avait la déniabilité ? Un ancien soldat lié à la mafia, affirmant, depuis sa prison, avoir fait ce que la piste médico‑légale avait été trafiquée pour suggérer que c’était quelqu’un d’autre qui l’avait fait. »

L’heure était tardive.

« Il n’y a pas de tueur dans cette histoire, » dit finalement Holmesion. « Il n’y a qu’une structure qui garantit que le tueur ne puisse jamais être découvert. Au moment où l’on en nomme un, le système se réarrange pour l’expulser comme un allergène, comme un corps étranger. »