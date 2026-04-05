Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Pâques !

Qui Jésus bombarderait-il ?

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9 responses to “Pâques !

  1. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Découverte ==> Jazz Persan

    https://www.youtube.com/watch?v=FQlQud8pGpg

    1 heure d’écoute

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  2. Avatar de Lonylp
    Lonylp

    Pour Pâques, j’adresse aux savants et aux humbles citoyens de ce blog si singulier mes plus chaleureuses félicitations d’être une voix(e) lucide et passionnante. Et merci à son créateur universel Monsieur Paul Jorion.

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      …  » ce blog si singulier  » … mais encore..?..

      Répondre
      1. Avatar de Pascal
        Pascal

        Et Pâs ques !

        Répondre
  3. Avatar de arkao
    arkao

    Le phénomène musical de l’année qui enflamme les réseaux: « Angine de poitrine ».
    Costumes de scène loufoques, guitare micro-tonale, signatures rythmiques inhabituelles:
    https://youtu.be/t7OIc-DBRXM?list=RDEM8fnbOb7oXZO7TYaks_3WKQ

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    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Je n’ai jamais rien entendu d’aussi beau ! (Oui; je sais : ce n’est pas le but de l’opération 😀 ).

      Répondre
      1. Avatar de arkao
        arkao

        Les pauvres humains essayent de faire ce qu’ils peuvent face à la concurrence de l’IA 😉

        Répondre
    2. Avatar de ludyveen
      ludyveen

      Ca m’a tout de suite rappelé quelques sons:
      -la collaboration Eno/Byrne en ’81 « My Life in the Bush of Ghosts » et notemment : https://www.youtube.com/watch?v=T-U2nKMGTHY&list=PLSRwXH22ZijEhGBrvCgx2wrv1sYAFh2Zv
      -Primus et son brown album mais pas que…
      et puis pour la soif ce ptit riff walking funk :
      https://www.youtube.com/watch?v=HBxEF-nQK04

      Répondre
  4. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Un vrai ‘cadeau’ ………… NO FAKE………..  » en secret??  » … nôôôn..!

    https://cdndirector.dailymotion.com/cdn/H264-512×384-v/video/xa4cs8c.pmp4?sec=QBJMQKN48Qr_JLUrplZHwOiJNOaycftjMC87F-_R6N4tuCnFnpO7abcUppKkMEyOFOcSZBuBK6pWqDr7VXYeoo4KnIKP1SwCPl75TvfYmes

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  3. Un vrai ‘cadeau’ ………… NO FAKE………..  » en secret??  » … nôôôn..! https://cdndirector.dailymotion.com/cdn/H264-512×384-v/video/xa4cs8c.pmp4?sec=QBJMQKN48Qr_JLUrplZHwOiJNOaycftjMC87F-_R6N4tuCnFnpO7abcUppKkMEyOFOcSZBuBK6pWqDr7VXYeoo4KnIKP1SwCPl75TvfYmes

  4. Ca m’a tout de suite rappelé quelques sons: -la collaboration Eno/Byrne en ’81 « My Life in the Bush of Ghosts »…

  6. Les pauvres humains essayent de faire ce qu’ils peuvent face à la concurrence de l’IA 😉

  7. …  » ce blog si singulier  » … mais encore..?..

  8. Je n’ai jamais rien entendu d’aussi beau ! (Oui; je sais : ce n’est pas le but de l’opération :-D…

  9. Le phénomène musical de l’année qui enflamme les réseaux: « Angine de poitrine ». Costumes de scène loufoques, guitare micro-tonale, signatures rythmiques…

  10. Pour Pâques, j’adresse aux savants et aux humbles citoyens de ce blog si singulier mes plus chaleureuses félicitations d’être une…

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