Illustration par ChatGPT

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit

La décision Trump du 30 mars — terminer la guerre sans rouvrir Ormuz — n’est plus seulement une décision politique. Elle est contrainte par les données d’épuisement. Forcer militairement la réouverture du détroit nécessiterait de consommer les 5–15% de stocks restants contre un adversaire qui conserve les trois quarts de son arsenal offensif. C’est arithmétiquement intenable.

Le calcul produit ici est en réalité l’explication causale de la décision Trump, pas seulement une donnée parallèle. La dissociation des deux interfaces — fin de guerre d’un côté, Ormuz de l’autre — est le seul choix cohérent avec ces chiffres.

Le résultat le plus décisif

Le point de croisement est déjà passé pour les trois systèmes défensifs. Arrow-3 à 5%, THAAD à 15%, PAC-3 à 14% — tous sous le seuil opérationnel de 20%. En face, l’Iran conserve 77% de ses missiles balistiques et 30% de ses drones.

L’asymétrie est structurelle et irréversible à court terme. Ce n’est pas une projection — c’est un constat au J+31.

Mise à jour finale du tableau des scénarios

Scénario Probabilité révisée Justification par les données S2+S5 Péage Larak institutionnalisé 60 % Déjà en cours, Arrow-3 à 5%, corridor Larak documenté S1 Accord partiel 15 % Possible si Iran accepte dénucléarisation, mais levier militaire épuisé S4 Effondrement Iran 12 % Iran conserve 77% missiles — capacité de résistance intacte S3 Escalade 8 % Arithmétiquement intenable côté coalition S3b Opération terrestre 5 % Même contrainte logistique

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit Cette analyse intègre pour la première fois des calculs formels exécutés par Claude Code sur les données brutes Kpler, Lloyd’s List, RUSI et FPRI. Les résultats corrigent plusieurs estimations qualitatives des billets précédents. Les corrections méthodologiques sont explicitées en note de fin.

1 — Trafic réel Ormuz

Série temporelle Kpler / Lloyd’s List





2 — Épuisement des armements

Coalition vs Iran — asymétrie structurelle





3 — Signature architecturale

Null model GENESIS — déviation >3σ





4 — Scénarios révisés

Probabilités mises à jour

Normal (avant J0) 120/j Lloyd’s List Minimum (J+10–13) 1–2/j Kpler (non-iraniens) 1–21 mars (moy.) 6,5/j Kpler (138 en 21j) Trafic iranien 98% JPMorgan / Kpler Total transits/jour

Non-iraniens/jour Correction J+31 : la série n’est pas stabilisée. R²=0,625 avec tendance linéaire et CV=0,55 — la série est encore en mouvement. Le minimum se situe vers J+10–13, suivi d’un rebond partiel depuis J+19 correspondant à l’émergence du corridor Larak. Les billets précédents estimaient un plateau à 5% ; cette estimation était inexacte. Sources : Kpler, Lloyd’s List Intelligence, JPMorgan. Données du 27 février au 2 avril 2026. Au J+31, les trois systèmes défensifs de la coalition sont passés sous le seuil opérationnel de 20%. L’Iran conserve 77% de ses missiles balistiques. Le point de croisement est déjà passé pour les trois systèmes — calculé par Claude Code sur données RUSI/FPRI. Système Stock J+31 Seuil 20% Seuil 15% Note Arrow-3 (Israël) 5% ✗ déjà atteint ✗ déjà atteint RUSI : « dans les jours » THAAD (USA) 15% ✗ déjà atteint ✗ déjà atteint 943 tirés en 4 jours = 18 mois de prod. PAC-3 MSE (USA/Golfe) 14% ✗ déjà atteint ✗ déjà atteint 800+ tirés en 5 jours Missiles balistiques (Iran) 77% — — ~530 tirés sur 1 700–2 300 initial Drones (Iran) 30% — — ~2 100 tirés sur ~3 000 estimés Lecture GENESIS : l’asymétrie est structurelle et irréversible à court terme. La coalition a consommé 85–95% de ses intercepteurs en 31 jours ; l’Iran conserve ~77% de ses missiles balistiques. Cela explique causalement la décision Trump du 30 mars de dissocier la fin de la guerre de la réouverture d’Ormuz : forcer militairement le détroit nécessiterait de consommer les 5–15% de stocks restants contre un adversaire conservant les trois quarts de son arsenal offensif. Sources : RUSI « Over 11,000 Munitions in 16 Days » (mars 2026), FPRI, Jerusalem Post, Franceinfo. Données estimées avec incertitude élevée — les stocks exacts sont classifiés. Le null model GENESIS (loi architecturale, Principe 3) prédit le flux attendu si la frontière d’Ormuz était une partition naturelle sans acteur de contrôle. Le flux observé dévie de ce null à plus de 3σ sur toute la période post-J0 — premier résultat GENESIS formellement calculé dans cette série d’analyses. Flux null attendu 15–20% partition naturelle Flux observé (J+5–J+31) 1–4% résidu structurel Déviation >3σ toutes observations Interprétation : le flux résiduel de 1–4% n’est pas du bruit aléatoire — c’est une valeur structurelle correspondant à la flotte iranienne et aux accords de passage négociés (corridor Larak). La frontière d’Ormuz est une frontière imposée par un acteur, pas une frontière naturelle. C’est la première validation formelle du cadre GENESIS sur ce jeu de données. Calcul : Claude Code sur série Kpler J0–J+31. La fonction architectural_null fait partie du framework GENESIS (Principe 3). Trois itérations de révision depuis le premier billet. Les données d’épuisement et la décision Trump du 30 mars convergent vers un scénario dominant. S1 Accord partiel

S2+S5 Péage Larak

S3 Escalade

S4 Effondrement S2+S5 Péage Larak 60%

▲ confirmé CMA CGM S1 Accord partiel 15%

▼ levier militaire épuisé S4 Effondrement Iran 12%

Iran conserve 77% missiles S3 Escalade 8%

▼ arithmétiquement intenable S3b Opération terrestre 5%

▼ même contrainte logistique Le scénario dominant S2+S5 n’est plus une projection — il est en cours de matérialisation. Le transit CMA CGM du 2 avril via le corridor Larak avec paiement aux Gardiens de la Révolution en est la première confirmation documentaire. La décision Trump du 30 mars (« prêt à terminer la guerre sans rouvrir Ormuz ») en est la contrepartie politique, elle-même expliquée causalement par l’épuisement des intercepteurs. Estimations qualitatives fondées sur données publiques au 6 avril 2026. Les probabilités ne sont pas calculables par le code GENESIS — cf. note méthodologique. Note méthodologique — corrections par rapport aux billets précédents 1. M_cross n’était pas stabilisé à 5%. Les billets précédents décrivaient un « plateau à 5% ». Le calcul formel de Claude Code (R²=0,625, CV=0,55) montre que la série est encore en mouvement avec un rebond partiel depuis J+19. Cette estimation était inexacte. 2. λ_J, potentiel de Lyapunov et probabilités des scénarios ne sont pas calculés par le code GENESIS. Ces valeurs, présentées dans les billets précédents, sont des estimations qualitatives structurées. La vraie formule λ_M = κ × L / (G + ε) nécessite des mesures quantitatives que les données géopolitiques ne fournissent pas. Le module potentiel de Lyapunov n’existe pas dans le framework GENESIS. Les coefficients utilisés étaient calibrés manuellement. 3. Ce qui est formellement validé dans ce billet. La série temporelle M_cross(Ormuz) en transits/jour (source Kpler/Lloyd’s List), le calcul architectural_null montrant une déviation >3σ par rapport au null model, et le calcul d’asymétrie d’épuisement (source RUSI/FPRI) ont été exécutés par Claude Code sur le vrai logiciel GENESIS. Ces trois résultats sont reproductibles. 4. Les 7 principes comme lentille interprétative. Selon le diagnostic de Claude Code, l’application des 7 principes à un système géopolitique constitue de la philosophie des sciences plutôt que du calcul. Cela a une valeur analytique réelle mais ne produit pas de résultats reproductibles par le code.