Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

GENESIS : Trump n’a plus le choix !

Illustration par ChatGPT

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit

La décision Trump du 30 mars — terminer la guerre sans rouvrir Ormuz — n’est plus seulement une décision politique. Elle est contrainte par les données d’épuisement. Forcer militairement la réouverture du détroit nécessiterait de consommer les 5–15% de stocks restants contre un adversaire qui conserve les trois quarts de son arsenal offensif. C’est arithmétiquement intenable.

Le calcul produit ici est en réalité l’explication causale de la décision Trump, pas seulement une donnée parallèle. La dissociation des deux interfaces — fin de guerre d’un côté, Ormuz de l’autre — est le seul choix cohérent avec ces chiffres.

Le résultat le plus décisif

Le point de croisement est déjà passé pour les trois systèmes défensifs. Arrow-3 à 5%, THAAD à 15%, PAC-3 à 14% — tous sous le seuil opérationnel de 20%. En face, l’Iran conserve 77% de ses missiles balistiques et 30% de ses drones.

L’asymétrie est structurelle et irréversible à court terme. Ce n’est pas une projection — c’est un constat au J+31.

Mise à jour finale du tableau des scénarios

Scénario

Probabilité révisée

Justification par les données

S2+S5 Péage Larak institutionnalisé

60 %

Déjà en cours, Arrow-3 à 5%, corridor Larak documenté

S1 Accord partiel

15 %

Possible si Iran accepte dénucléarisation, mais levier militaire épuisé

S4 Effondrement Iran

12 %

Iran conserve 77% missiles — capacité de résistance intacte

S3 Escalade

8 %

Arithmétiquement intenable côté coalition

S3b Opération terrestre

5 %

Même contrainte logistique

6 avril 2026 — J+37 depuis le début du conflit

Cette analyse intègre pour la première fois des calculs formels exécutés par Claude Code sur les données brutes Kpler, Lloyd’s List, RUSI et FPRI. Les résultats corrigent plusieurs estimations qualitatives des billets précédents. Les corrections méthodologiques sont explicitées en note de fin.




Normal (avant J0)

120/j

Lloyd’s List

Minimum (J+10–13)

1–2/j

Kpler (non-iraniens)

1–21 mars (moy.)

6,5/j

Kpler (138 en 21j)

Trafic iranien

98%

JPMorgan / Kpler

Total transits/jour
Non-iraniens/jour

Correction J+31 : la série n’est pas stabilisée. R²=0,625 avec tendance linéaire et CV=0,55 — la série est encore en mouvement. Le minimum se situe vers J+10–13, suivi d’un rebond partiel depuis J+19 correspondant à l’émergence du corridor Larak. Les billets précédents estimaient un plateau à 5% ; cette estimation était inexacte.

Sources : Kpler, Lloyd’s List Intelligence, JPMorgan. Données du 27 février au 2 avril 2026.

Note méthodologique — corrections par rapport aux billets précédents

1. M_cross n’était pas stabilisé à 5%. Les billets précédents décrivaient un « plateau à 5% ». Le calcul formel de Claude Code (R²=0,625, CV=0,55) montre que la série est encore en mouvement avec un rebond partiel depuis J+19. Cette estimation était inexacte.

2. λ_J, potentiel de Lyapunov et probabilités des scénarios ne sont pas calculés par le code GENESIS. Ces valeurs, présentées dans les billets précédents, sont des estimations qualitatives structurées. La vraie formule λ_M = κ × L / (G + ε) nécessite des mesures quantitatives que les données géopolitiques ne fournissent pas. Le module potentiel de Lyapunov n’existe pas dans le framework GENESIS. Les coefficients utilisés étaient calibrés manuellement.

3. Ce qui est formellement validé dans ce billet. La série temporelle M_cross(Ormuz) en transits/jour (source Kpler/Lloyd’s List), le calcul architectural_null montrant une déviation >3σ par rapport au null model, et le calcul d’asymétrie d’épuisement (source RUSI/FPRI) ont été exécutés par Claude Code sur le vrai logiciel GENESIS. Ces trois résultats sont reproductibles.

4. Les 7 principes comme lentille interprétative. Selon le diagnostic de Claude Code, l’application des 7 principes à un système géopolitique constitue de la philosophie des sciences plutôt que du calcul. Cela a une valeur analytique réelle mais ne produit pas de résultats reproductibles par le code.

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Commentaires récents

  1. Plus clair………. (pas encore assez…, mais ‘ ça va venir…’ ) : https://www.opex360.com/2026/04/06/en-allemagne-les-hommes-ages-de-17-a-45-ans-doivent-avoir-lautorisation-de-la-bundeswehr-pour-un-long-sejour-a-letranger/

  2. C’est sûr, l’IA aurait du mal à inventer un truc pareil !

  6. Un vrai ‘cadeau’ ………… NO FAKE………..  » en secret??  » … nôôôn..! https://cdndirector.dailymotion.com/cdn/H264-512×384-v/video/xa4cs8c.pmp4?sec=QBJMQKN48Qr_JLUrplZHwOiJNOaycftjMC87F-_R6N4tuCnFnpO7abcUppKkMEyOFOcSZBuBK6pWqDr7VXYeoo4KnIKP1SwCPl75TvfYmes

  7. Ca m’a tout de suite rappelé quelques sons: -la collaboration Eno/Byrne en ’81 « My Life in the Bush of Ghosts »…

  9. Les pauvres humains essayent de faire ce qu’ils peuvent face à la concurrence de l’IA 😉

  10. …  » ce blog si singulier  » … mais encore..?..

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