Notation des quatre acteurs — données sources citées

Iran

V1 — Cohésion interne : 2,5/10

Depuis début décembre 2025, une vague de manifestations a balayé l’Iran, allant des campagnes pour les droits humains dans les grandes villes aux grèves dans les pôles industriels. Statista La mort de Khamenei a produit une succession contestée. La hausse des prix et la baisse des revenus réels intensifient l’insécurité des ménages et érodent la confiance du public dans les institutions d’État. SDG Knowledge Hub La cohésion institutionnelle est fracturée.

V2 — Flux d’interface : 3,5/10

L’Iran maintient ses exportations pétrolières via la flotte sombre vers la Chine (~1,3 Mb/j), mais les exportations totales iraniennes sont projetées en baisse de 16% à 100 milliards de dollars, avec une fuite de capitaux estimée à 14 milliards sur les neuf derniers mois de 2024. Iran International L’interface économique extérieure est sévèrement réduite mais pas nulle — le corridor Chine-Iran reste actif.

V3 — Réserve de régénération : 2/10

L’inflation est projetée à 43,3%, quatrième taux mondial. L’Iran aurait besoin d’un baril à 163 dollars pour équilibrer son budget 2025. Iran International Le rial a atteint 1 039 000 par dollar US sur le marché parallèle en 2025. Wikipedia La réserve financière est quasi nulle. Seul actif résiduel : 77% des missiles balistiques conservés.

Score régénérativité Iran : (2,5 + 3,5 + 2×2) / 4 = 2,5/10

Israël

V1 — Cohésion interne : 6,5/10

L’économie israélienne a démontré une résilience notable. L’activité économique s’est nettement accélérée après le cessez-le-feu à Gaza. International Monetary Fund Le secteur tech reste le moteur : le TA-125 a progressé de 81% entre octobre 2023 et octobre 2025, surpassant le S&P 500 et le Nasdaq. JNS.org Mais la mobilisation militaire prolongée contraint l’offre de main-d’œuvre, et les fractures politiques internes (ultra-orthodoxes, Arabes israéliens) restent structurelles.

V2 — Flux d’interface : 7/10

Les entreprises technologiques israéliennes ont enregistré environ 71 milliards de dollars de transactions de fusions-acquisitions en 2025, dont l’acquisition de Wiz par Alphabet pour 32 milliards. JNS.org L’intégration dans les circuits de capital mondial reste forte. Risque : les exportations de biens ont chuté de 14,5% en avril 2025 sous l’effet des tarifs Trump. The Jerusalem Strategic Tribune

V3 — Réserve de régénération : 5,5/10

La dette publique a progressé de 60% du PIB fin 2022 à 68,6% fin 2025. Le déficit est passé de 0,6% excédentaire à 6,8% déficitaire en 2024, avant de redescendre à 4,7% en 2025. International Monetary Fund La marge fiscale se resserre mais reste au-dessus du seuil de crise. Contrainte majeure : Arrow-3 à 5% du stock initial.

Score régénérativité Israël : (6,5 + 7 + 2×5,5) / 4 = 6,1/10

États-Unis

V1 — Cohésion interne : 5/10

Forte capacité institutionnelle mais oscillations politiques internes importantes : divergences Trump/Congrès sur la guerre, résistance républicaine au déploiement terrestre, coût de 37 milliards en un mois. Le coût s’élève à près d’un milliard de dollars par jour. China-US Focus La cohésion est maintenue par la structure institutionnelle mais fragilisée par les contradictions stratégiques.

V2 — Flux d’interface : 9/10

L’économie américaine reste le nœud central des flux mondiaux. Exposition minimale directe à Ormuz (production domestique d’énergie élevée). L’exposition énergétique américaine est faible grâce à sa production intérieure, contrairement à la Chine dont l’exposition est haute. China-US Focus

V3 — Réserve de régénération : 6/10

Capacité industrielle de reconstitution des stocks, mais 943 intercepteurs Patriot tirés en 4 jours équivalent à 18 mois de production combinée. The Jerusalem Post Les États-Unis ont épuisé des « années » de munitions critiques, notamment des Tomahawk, des THAAD et des Patriot. Pravda Le Pentagone demande jusqu’à 50 milliards supplémentaires au Congrès. La réserve financière est ample, mais la réserve militaire précise est sérieusement entamée.

Score régénérativité USA : (5 + 9 + 2×6) / 4 = 6,5/10

Pays du Golfe — CCG

V1 — Cohésion interne : 5,5/10

Retournement stratégique documenté en T3 — capacité d’adaptation rapide. Mais hétérogénéité interne forte : Oman déviant, Kuwait/Qatar sans alternative à Ormuz, Arabie saoudite et EAU avec pipelines partiels. Dans la plupart des États du Golfe, l’impact sur le PIB est déjà de −3 à −12%. China-US Focus

V2 — Flux d’interface : 4/10

C’est la variable la plus dégradée pour le CCG. La fermeture prolongée d’Ormuz menace de repousser les ambitieux projets de modernisation de la région de plusieurs années. China-US Focus Les pipelines alternatifs ne compensent qu’un tiers du déficit. Koweït, Qatar et Bahreïn n’ont aucune alternative maritime.

V3 — Réserve de régénération : 7/10

Fonds souverains très importants (ADIA, PIF, QIA). L’Arabie saoudite et les EAU ont des réserves financières permettant d’absorber un choc de 12 à 18 mois. Diversification Vision 2030/2035 en cours mais inachevée. Le vrai risque est la durée — pas le choc immédiat.

Score régénérativité CCG : (5,5 + 4 + 2×7) / 4 = 5,9/10

Tableau synthétique

Acteur V1 Cohésion V2 Flux ext. V3 Réserve Score Profil Iran 2,5 3,5 2,0 2,5 Persistance sans régénération Israël 6,5 7,0 5,5 6,1 Régénératif à court terme, fragilité fiscale/militaire croissante USA 5,0 9,0 6,0 6,5 Régénératif structurellement, stocks militaires critiques CCG 5,5 4,0 7,0 5,9 Régénératif si Ormuz se rouvre, vulnérable si fermeture dure

Lecture GENESIS transversale

Le résultat le plus contre-intuitif est l’écart entre la persistance militaire de l’Iran (77% missiles, contrôle d’Ormuz) et son score de régénérativité (2,5/10). L’Iran est le cas le plus clair de ce que GENESIS appelle persistance sans régénération : le système maintient une capacité d’interface externe offensive tout en étant incapable de se reconstruire internement.

Le CCG illustre le cas symétrique : forte réserve de régénération (fonds souverains, diversification), mais flux d’interface sévèrement réduit par la fermeture d’Ormuz. C’est un système régénératif conditionnel — il peut se reconstruire si et seulement si l’interface externe est rétablie.

La décision Trump du 30 mars — terminer la guerre sans résoudre Ormuz — est précisément ce qui pérennise cette asymétrie : l’Iran persiste sans se régénérer, le CCG est bloqué dans sa régénération par une interface qu’il ne contrôle pas.

Note sur la méthode : ces scores sont des estimations qualitatives structurées sur données publiques FMI, Banque mondiale, OCDE, SIPRI et sources journalistiques. Ils ne sont pas calculés par le code GENESIS. La pondération double de V3 est un choix d’auteur, pas une dérivation analytique. Ils constituent un cadre d’analyse applicable immédiatement, pas une mesure au sens du framework.