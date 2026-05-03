Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

« En explorant ce que l’IA pourrait devenir, nous cherchons aussi à mieux comprendre ce que nous sommes »

« Christophe C » me rappelle notre échange, il y a un an exactement.

Son billet était ici. Ma vidéo était là : « Vers une théorie unifiée de l’intelligence humaine et artificielle ».

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