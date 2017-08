L’Amérique de M. Trump : petits faits significatifs de la journée d’hier

Ouvert aux commentaires.

Steve Bannon entend survivre au chaos qui s’annonce

Steve Bannon, stratège en chef à la Maison Blanche, personnalité de l’Alt-right fascisante, dont j’avais dit hier matin que contrairement à ce que tout le monde affirmait alors, il ne serait pas limogé dans la journée, s’est adressé à la presse de gauche. La raison : quel que soit le sort le Trump maintenant, il entend conserver le droit de parler en son propre nom. En montrant qu’il n’est pas un imbécile, il dissocie automatiquement son avenir de celui de son patron.

Murdoch lâche Trump

C’est News Corp., l’empire de presse de Robert Murdoch, qui a révélé dans la journée d’hier que si le projet de Trump de construction d’un casino à Darling Harbour en Australie en 1986-87 avait capoté, c’était en raison d’un rapport de police signalant le projet comme « dangereux » en raison des liens de Trump avec la mafia.

Enfin, et encore plus sérieux,

L’ancien directeur de la CIA affirme que la sécurité nationale est menacée

John Brennan, ancien directeur de la CIA (2013 – janvier 2017), a écrit hier à un présentateur de CNN dont les quatre grands-parents furent des victimes du nazisme : « Par ses paroles et par ses actes, M. Trump fait courir de très grands risques à notre sécurité nationale et à notre avenir comme nation (collective futures) ». Bon, ce n’est plus lui le chef mais sa parole a sans doute encore un certain poids.

