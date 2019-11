Le Blog de Paul Jorion, par naroic

Ouvert aux commentaires.

Le blog de Paul Jorion, que je consulte depuis 2008, ressemble de plus en plus à une galerie d’art, notre hôte nous présente une pensée pertinente, enrichie de multiples strates d’expériences dans une foultitude de domaines, dans le même temps cette pensée est dynamique, cette œuvre est toujours en cours et il nous invite à y participer – un fab lab ? –

Mais, pour en revenir à l’analogie avec la galerie, l’impression est que nous évoluons en microcosme, de bonnes volontés, bien éduqués & instruits pour la plupart, nos contributions tombent sous le sens commun d’une intelligence/sensibilité largement partagée par les visiteurs du blog – & nous voulons changer le monde qui contient au moins 80% d’opinions très éloignées de nos préoccupations débattues sur cette plateforme numérique –

Si les idées les plus raisonnables/justes/équitables pour que la vie de la grande majorité des habitants de cette planète atteigne un optimum de satiété/liberté/épanouissement – s’étaient imposées par leur seule évidence dans la gouvernance du monde – depuis longtemps le phénomène se serait présenté – jamais le monde n’a porté autant de philosophes, de spécialistes du comportement humain, de professionnels de l’ergonomie sociale/individuelle (psy-coach en tout genres, etc…) & pourtant on ressent de la détresse partout parmi nos congénères comme jamais on en a connu en temps de paix –

Le défi du changement climatique va chasser toutes nos anciennes références culturelles de luttes – tout le monde sera concerné – évidemment que les classes sociales les moins favorisées morfleront en premier – mais personne n’échappera à la contrainte de vivre dans un monde sans croissance, avec moins d’apport énergétique et avec un nécessaire re-déploiement de tout notre système économique – la rupture du cycle systémique – énergie fossile/ flux financier – courroie de distribution de notre économie – provoquera un collapse – et nous devrons tout reconstruire à la force de nos bras – littéralement. En réalité, il n’est plus l’heure de discuter du sexe des anges, de vanter un monde plus juste ou d’exhumer les mérites de la permaculture, de l’agroécologie – il n’est plus l’heure de faire le cuistre ou de tenir salon –

Seule une économie de guerre pourra nous faire tenir les engagements signés par l’accord de Paris – donc exit la démocratie, plus le temps pour la sensibilisation des consciences – c’est malheureusement l’horizon qui se profile au fur et à mesure de l’inertie du monde politique – car seuls les politiques pourront obliger l’économique à mettre un frein à son appétit de croissance –

La démocratie va mourir, car le temps du débat ne sera plus permis, c’est cela qui nous guette, plus sûrement qu’une prise de conscience universelle des enjeux en question –