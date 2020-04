PJ TV : « Le monde d’après… » – Invitée Marina Vlady, aujourd’hui mercredi 29 avril à 18h30

Ouvert aux commentaires.

J’ai désormais – grâce à l’une d’entre vous (merci !) – une bien meilleure caméra et un bien meilleur micro – et j’étais tout particulièrement fier à l’avance de ce que je vous montrerais aujourd’hui. Manque de pot : l’internet est en ce moment à ce point surchargé que l’image et le son sont au contraire d’une qualité particulièrement médiocre. Désolé, nous essayons d’être meilleurs et pas… pires !