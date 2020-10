Covid-19 : Le point sur tous les fronts, par ilicitano

1- dans un commentaire précédent je posais la question concernant l’évolution du ratio nombre de personnes en réanimation/nombre de personnes hospitalisées qui évoluait du simple au double, voire du simple au triple, entre juillet-août et actuellement ou en pleine épidémie.

6 à 7% pendant l’été et 17 à 20% actuellement et au démarrage de la pandémie.

Peut-on en déduire une virulence plus faible en été, et une plus forte actuellement comme en mars-mai ?

2- le système médiatique commence à préparer la population à des restrictions plus strictes, en particulier en Ile de France, et peut-être pour les seniors et personnes à risques en s’appuyant sur les données concernant le « profil » des personnes en réanimation et décédées.



3- Point positif : l’évolution de l’augmentation des entrées réanimation est passée de 4-4,5% à 2%, ce qui est très bien.

Je pense que les séniors y sont pour beaucoup grâce à la modification de leur comportement de protection face à la pandémie, même si parfois cela est très compliqué (garde d’enfants, repas de famille …)

Par contre depuis 2 jours ça augmente :

– 1483 le 11/10 + 2%

– 1539 le 12/10 + 3,8%

– 1633 le 13/10 + 6%

Le nombre d’entrées en réa ce jour dépasse largement les jours précédents +226

Le nombre de nouvelles hospitalisations dépasse aussi largement les jours précédents + 1168

On est toujours sur le ratio réa/hospitalisés de 19-20%

4- le taux d’occupation des lits en réanimation est très variable selon les départements.

Il y a un grand écart entre Ile de France et grandes métropoles (Lyon, Marseille…), la plupart à + de 50%, et la province.

Le taux en France est à 1633/5200 lits = 31,5%

L’Ariège, cher à A113, après une très bonne situation en mars-mai, n’est plus épargné avec 2 clusters dans 2 Ehpad, et est au niveau le plus haut à 63%, mais pourra bénéficier de l’aide du 31 (Toulouse) qui est à 24%.

5- les taux d’incidence, en semaine glissante, explosent par rapport au maxi, 250, défini par le ministère de la santé:

– Paris : 413

– Loire : 374

– Rhône : 340

– …

Il était de 5 à 10 en juin/juillet en France et 166 actuellement.

6- le taux de positivité continue à évoluer : 1% en juillet/aout, 12% actuellement

Ile de France : 16,9%

Avec des indicateurs amont qui se dégradent, taux d’incidence et taux de positivité, nous allons donc vers une augmentation, certainement plus lente, mais sûre, de la pandémie.

Il faudra vivre avec le Covid jusqu’à la mise à disposition d’un vaccin, au mieux dans 18 mois.

Les seniors et personnes à risques (96% des décès) seront mis à contribution et fortement incités à prendre le maximum de protections et de distance vis à vis de leurs échanges communautaires et familiaux tout particulièrement à la Toussaint et aux fêtes de fin d’années.

Un nouveau confinement total n’étant plus d’actualité, avec le maintien de la scolarité et de l’activité économique le Covid continuera à circuler.