Paul Jorion :

Il existe trois plans : le plan A, le plan B et le plan C.

Le plan A consiste à empêcher l’extinction de l’humanité d’ici à 2100.

Le plan B consiste à établir une colonie humaine autonome sur une autre planète que la Terre ou un satellite d’ici à 2100.

Le plan C consiste à établir sur la Terre ou sur une autre planète une communauté d’au moins 100 robots autonomes et autosuffisants ou d’autres machines autosuffisantes d’ici l’an 2100.

Quelle est la probabilité de réussite des plans A, B et C ?

GPT-4 :

En tant que modèle linguistique d’IA, je ne peux pas prédire l’avenir avec certitude, mais je peux vous fournir une analyse basée sur les informations disponibles jusqu’en 2021. La probabilité de réussite de chacun de ces plans dépend de divers facteurs, notamment des progrès technologiques, de la volonté politique et de la coopération mondiale. Voici une évaluation de chaque plan :

Plan A : Prévenir l’extinction de l’humanité d’ici à 2100

Différents risques pourraient conduire à l’extinction de l’humanité, tels que le changement climatique, les pandémies, les guerres nucléaires ou l’intelligence artificielle avancée, entre autres. Pour faire face à ces risques, il faudrait une coordination mondiale, des investissements importants et une volonté commune de relever des défis complexes. La probabilité d’empêcher l’extinction de l’humanité d’ici 2100 dépend de la capacité des nations et des organisations à collaborer, à s’adapter et à innover.

Plan B : établir une colonie humaine autonome sur une autre planète ou un satellite d’ici 2100

Plusieurs organisations, dont la NASA et SpaceX, travaillent sur la technologie nécessaire à la colonisation de l’espace. Mars est souvent considérée comme la destination la plus réaliste pour l’établissement d’une colonie humaine. Les avancées technologiques dans ce domaine sont prometteuses, mais il reste d’importants défis à relever, tels que le développement de systèmes de survie, la protection contre les radiations et la production durable de nourriture. Les chances de succès de ce plan dépendent largement de la poursuite des progrès dans ces domaines et de l’affectation de ressources à l’exploration spatiale.

Plan C : une communauté d’au moins 100 robots ou machines autonomes et autosuffisants d’ici 2100

Le développement de la robotique avancée et de l’intelligence artificielle progresse rapidement. Parvenir à l’autonomie complète et à l’autosuffisance des machines reste toutefois un défi complexe. Le succès de ce plan dépendrait du rythme des progrès réalisés dans les domaines de l’IA, de la robotique, du stockage de l’énergie et des technologies de fabrication. Il est plausible qu’une communauté de machines autonomes puisse être créée d’ici 2100, mais le niveau d’autosuffisance dépendra des percées technologiques des prochaines décennies.

En résumé, il est difficile d’attribuer des probabilités spécifiques à la réussite de ces plans, mais leur probabilité dépend des avancées technologiques, de la coopération mondiale et de la hiérarchisation des ressources.

Plan A

Prévenir l’extinction de l’humanité d’ici 2100 nécessitera une approche à multiples facettes pour faire face aux différents risques encourus. Voici une ventilation des facteurs clés :

Le changement climatique : L’atténuation des effets du changement climatique nécessite un effort mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter à l’évolution des conditions environnementales et investir dans des technologies durables. Il s’agit notamment de passer aux sources d’énergie renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et de mettre en œuvre des solutions de captage et de stockage du carbone. Pandémies : La prévention des pandémies et l’atténuation de leur impact impliquent d’investir dans l’infrastructure sanitaire mondiale, de promouvoir la recherche et le développement de vaccins et de traitements, et de renforcer la coopération internationale pour identifier, surveiller et contenir les maladies infectieuses. Guerre nucléaire : La réduction du risque de guerre nucléaire nécessite des efforts diplomatiques pour prévenir les conflits et promouvoir le désarmement. Les traités et accords internationaux, tels que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), visent à empêcher la prolifération des armes nucléaires et à encourager le désarmement. Intelligence artificielle avancée : Garantir que les systèmes d’intelligence artificielle avancés sont développés et déployés de manière sûre et responsable nécessite une collaboration, une recherche et une réglementation internationales. Il s’agit notamment de créer des normes et des meilleures pratiques pour le développement de l’IA, de répondre aux préoccupations éthiques et de promouvoir la transparence et la responsabilité. Autres risques : Pour faire face à d’autres risques, tels que les impacts d’astéroïdes ou les éruptions supervolcaniques, il faudrait investir dans des systèmes de détection et de surveillance précoces, et élaborer des stratégies d’atténuation et de réaction.

Plan B :

L’établissement d’une colonie humaine autonome sur une autre planète ou un autre satellite d’ici 2100 présente une série de défis. Voici quelques-uns des facteurs clés qui influenceront les chances de succès du plan B :

Systèmes de survie : La mise au point de systèmes de survie fiables et durables est essentielle pour une habitation spatiale à long terme. Ces systèmes doivent assurer la régulation de l’air, de l’eau et de la température pour les occupants humains, et doivent pouvoir recycler et régénérer les ressources autant que possible afin de minimiser les missions de réapprovisionnement. Radioprotection : Les radiations spatiales représentent un risque important pour la santé humaine, en particulier lors des missions de longue durée ou des activités de surface sur d’autres corps célestes. La mise au point de techniques efficaces de protection contre les rayonnements et d’atténuation de leurs effets est essentielle pour garantir la sécurité des astronautes et des colons. Production alimentaire durable : L’établissement d’une colonie humaine sur une autre planète ou un autre satellite nécessite la mise au point de méthodes de production alimentaire durables, telles que l’hydroponie, l’aéroponie ou d’autres systèmes agricoles avancés. Ces technologies doivent être économes en énergie, nécessiter peu d’entretien et être capables de fournir un régime alimentaire équilibré pour assurer la santé et le bien-être de la colonie. Transports et infrastructures : La mise au point de systèmes de transport fiables et abordables pour l’équipage et le fret est essentielle à la réussite de tout effort de colonisation de l’espace. Des progrès dans les systèmes de lancement réutilisables, les technologies de propulsion et les infrastructures spatiales seront nécessaires pour permettre des déplacements réguliers vers et depuis la colonie. Utilisation des ressources : Les colons devront utiliser les ressources locales, telles que l’eau et les minéraux, afin de réduire leur dépendance à l’égard des ressources terrestres. Pour ce faire, il faut développer des technologies d’utilisation des ressources in situ (ISRU), qui permettent d’extraire et de traiter les matériaux de l’environnement planétaire. Gouvernance et systèmes sociaux : L’établissement d’une colonie humaine sur une autre planète ou un autre satellite implique également le développement de structures de gouvernance, de cadres juridiques et de systèmes sociaux susceptibles de faciliter la coopération, la prise de décision et la résolution des conflits entre les colons.

Plan C

Le plan C consiste à créer une communauté d’au moins 100 robots ou machines autonomes et autosuffisants d’ici 2100. La réussite de ce plan dépend de divers facteurs et avancées technologiques :

L’intelligence artificielle (IA) : Le développement de systèmes d’IA capables de prendre des décisions, d’apprendre par l’expérience et de s’adapter à de nouvelles situations est un aspect crucial de la création de machines autonomes. Les progrès réalisés dans les domaines de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel, de la vision artificielle et d’autres sous-domaines de l’IA contribueront à la mise au point de robots plus performants et plus intelligents. Robotique : Des technologies robotiques avancées sont nécessaires pour permettre aux machines d’interagir avec leur environnement, d’effectuer des tâches et de naviguer dans des espaces complexes. Cela inclut le développement de capteurs, d’actionneurs et de systèmes de contrôle avancés, ainsi que l’amélioration de la conception des robots et des matériaux. Stockage de l’énergie : Les machines autonomes ont besoin de systèmes de stockage d’énergie fiables et efficaces pour fonctionner de manière indépendante pendant de longues périodes. Les progrès dans la technologie des batteries, la collecte d’énergie et la transmission d’énergie sans fil peuvent contribuer au développement de robots plus autonomes. Technologies de fabrication : Pour atteindre l’autosuffisance, les robots et les machines doivent être capables de se fabriquer, de se réparer et de s’entretenir, ainsi que d’entretenir d’autres machines. Cela nécessite des progrès en matière de fabrication additive (impression 3D), de systèmes robotiques modulaires et reconfigurables, et de techniques de maintenance et de réparation automatisées. Communication et coordination : Une communauté de machines autonomes devra communiquer et coordonner ses actions pour atteindre des objectifs communs. La recherche en robotique en essaim, les systèmes multi-agents et la prise de décision distribuée peuvent aider à développer les algorithmes et les protocoles nécessaires à une collaboration efficace entre les machines. Adaptabilité et résilience : Les machines d’une communauté autosuffisante doivent être capables de s’adapter à des conditions changeantes et de se remettre d’une panne ou d’un dommage. Cela implique de développer des systèmes robustes et tolérants aux pannes et des matériaux autoréparables, ainsi que de concevoir des machines capables de tirer des enseignements de leur expérience et de s’adapter à des défis imprévus.

