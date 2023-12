Illustration par DALL·E (+PJ= « An all-mighty godlike-figure reigns with benevolence over a very detailed African-type landscape with girafes, elephants, rhinoceros and buffalos »)

par Vernor Vinge

Department of Mathematical Sciences San Diego State University

© 1993 by Vernor Vinge

Vernor Vinge (né en 1944) est un auteur de science-fiction américain. Quelques extraits de son article d’il y a trente ans :

… Je serais surpris que cet événement se produise avant 2005 ou après 2030. […] L’avantage concurrentiel – économique, militaire, voire artistique – de chaque progrès en matière d’automatisation est si important que l’adoption de lois ou de pratiques interdisant de telles choses ne fera qu’assurer que quelqu’un d’autre les obtiendra en premier. […] Des règles de fonctionnement suffisamment strictes pour être sûres produiraient un dispositif dont les capacités seraient clairement inférieures à celles des versions sans entraves (et la concurrence humaine favoriserait donc le développement de ces modèles plus dangereux). […] Une caractéristique essentielle des entités fortement surhumaines sera probablement leur capacité à communiquer à des fréquences variables, y compris à des fréquences bien supérieures à celles de la parole ou des messages écrits. Que se passera-t-il lorsque des morceaux d’ego pourront être copiés et fusionnés, lorsque la taille de la conscience de soi pourra croître ou décroître pour s’adapter à la nature des problèmes envisagés ? […] Je pense que la nouvelle ère sera tout simplement trop différente pour s’inscrire dans le cadre classique du bien et du mal, lequel repose sur un concept d’esprits isolés et immuables, reliés par des liens ténus et de faible portée. Mais le monde post-Singularité s’inscrit dans une tradition plus vaste de changement et de coopération ayant débuté il y a fort longtemps.

Illustration par Stable Diffusion (+PJ= « An all-mighty figure reigns with benevolence on humankind »)