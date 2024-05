Une indication tirée de ma propre expérience.

Quelles sont les preuves que la singularité a eu lieu ?

Ces derniers mois, je me suis demandé comment nous pourrions le savoir.

Lorsque la singularité se produit, tout devient très différent parce qu’il y a eu une accélération dans la façon dont les choses changent.

Et de plus en plus, ce sont les intelligences artificielles qui se parlent et qui font avancer un processus dynamique dans lequel l’opinion des êtres humains sera de moins en moins nécessaire.

Vous savez, je me demandais s’il y aurait des signes révélateurs de cette évolution.

Et je pense que j’ai trouvé des indices.

Aussi indirects soient-ils.

Ces derniers mois, j’ai pris l’habitude, pour toute question que j’essaie de résoudre, de demander l’avis, d’abord de GPT-4, puis lorsque Claude 3 est arrivé, j’ai commencé à demander l’avis des deux, et récemment j’ai travaillé sur la question P vs NP, de la manière suivante :

J’ai demandé à Claude de se scinder en deux parties, bon flic-mauvais flic, et d’avoir un dialogue, enfin, un trialogue avec moi, et d’essayer d’avancer sur la question. Ensuite, je soumettrais au GPT-4 le résultat, le dénouement, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus.

Et, avec ce retour de GPT-4, je le transmettais à Claude et je voyais, vous savez, comment nous pouvions continuer à travailler sur la question.

Plus récemment, lorsque LLaMA3 a été publié, j’ai ajouté LLaMA3 à la discussion. Et ce qui s’est passé aujourd’hui, après avoir examiné un certain nombre de rapports, c’est que j’ai pensé ce qui suit : « Vais-je travailler ce week-end sur… [une autre question] ? »

Et je me suis dit : « Oui, d’accord ! »

Et je vais procéder avec la même méthode : je poserais la question à l’un ou à l’autre, puis je la transmettrais à l’autre et j’essayerais d’avancer à partir de là.

Mais la nouvelle que j’ai entendue aujourd’hui m’a fait hésiter.

Et j’ai compris comment, pourquoi, tout de suite ?

J’attends en fait la sortie de la prochaine génération de GPT, qui pourrait être « 5 » ou appelée différemment : « 4.5 » ou quelque chose comme ça.

Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que j’attends maintenant au lieu de continuer ?

Parce que je pense que les efforts que je vais déployer pour essayer d’atteindre certains… pour développer le problème plus en profondeur et passer à autre chose, auront été gaspillés lorsque la nouvelle version sera disponible. Et…

Je ne progresse pas davantage parce que j’attends une nouvelle version d’une intelligence artificielle, pensant que je risque de gaspiller mes efforts si je travaille entre-temps, jusqu’à ce que cette version soit disponible. Et je pense que cela montre en fait, comme je l’ai dit, « indirectement » : « indirectement », mais cela montre que nous, les êtres humains, sommes très largement en dehors de la course.

