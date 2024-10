Rappel :

Dossier Steele : la bombe !, 10 décembre 2019

Je me demande si ces personnes avaient pensé au fait suivant, révélé à l’instant par la presse, que Christopher Steele, l’ex-espion britannique, la bête noire de Trump et de ses partisans, l’auteur du fameux « dossier » alléguant que Trump est compromis par les Russes et donc leur otage de fait, était un « ami » de la famille Trump, et qu’il entretenait en particulier une relation « personnelle » avec quelqu’un du cercle rapproché, dont la chaîne ABC nous apprend qu’il ne s’agit de personne d’autre que… Ivanka Trump, fille du Président.

Steele et Ivanka, que se sont-ils dit ?, le 4 janvier 2020 – Retranscription

Alors, voilà : j’ai fait un petit plan. Je vais vous le montrer. C’est une petite chronologie, c’est vite fait. Vous voyez, il est mis « Steele » au-dessus.

Il y a une date où il est mis « Stormy Daniels ». Ça n’a rien à voir avec lui mais, en 2006, M. Trump aurait eu une relation avec Mme Stormy Daniels, actrice du cinéma porno.

J’ai mis la date de 2010 : « Fusion ». C’est la date à laquelle le bureau américain Fusion rencontre M. Steele et lui commandera le rapport qui deviendra le fameux dossier Steele. Et en-dessous de ça, je vous ai mis deux tirets, deux lignes

et l’une vient de 20 années en arrière et s’arrête en 2009 et il est mis « MI6 ». C’est la période pendant laquelle M. Steele est officiellement espion britannique, c’est-à-dire qu’évidemment, ce n’est pas écrit sur son dos mais il est employé par MI6. Il travaille pour le renseignement britannique. Jusqu’en 2009.

Et ensuite, vous voyez une ligne qui s’appelle « Ivanka » et cette ligne qui s’appelle Ivanka, c’est la durée de la relation que M. Steele aurait eue avec Mme Ivanka Trump, fille du président. Il dit que ça commence en 2007 et, effectivement, il y a des mails : « On va se rencontrer », etc. à partir de 2007. On parle de quelques années dans le rapport. D’autres personnes disent que c’était 5 ans, donc j’ai mis de 2007 à 2012.

Et qu’est-ce qui est intéressant là ? Vous l’aurez deviné, c’est le chevauchement entre les deux périodes entre lesquelles M. Steele est encore officiellement espion pour la Grande-Bretagne et la période où il a la relation avec Mme Ivanka Trump.

Bon, est-ce que c’est « mignon » ? Est-ce que ça prouve que M. Steele n’a pas une relation hostile à M. [Donald] Trump ? Ou bien, est-ce que ça prouve ou laisse entendre que, quand M. Steele a sa relation avec Mme Ivanka Trump et qu’il est encore fonctionnaire britannique employé au renseignement, qu’il y aurait peut-être un rapport entre son activité d’espion et le fait qu’il engage cette relation avec Mme Ivanka Trump ?

Alors, pourquoi est-ce que c’est particulièrement intéressant ? C’est à partir de ce livre qui, lui, nous dit que… Ce livre nous dit qu’il va nous dire toute la vérité, voilà : Crime in progress – The secret history of the Trump-Russia investigation par MM. Glenn Simpson et Peter Fritsch qui sont donc les dirigeants de cette firme Fusion qui fait des… qui s’occupe de vous trouver des informations sur quelqu’un.

Et pourquoi est-ce que c’est intéressant ? Parce que les deux bonhommes qui racontent l’histoire expliquent donc qu’ils rencontrent M. Steele en 2010 pour la première fois et que c’est en 2016, tout au bout, là [sur mon petit schéma], en 2016 qu’ils lui demandent de travailler pour obtenir le rapport qui deviendra le fameux « dossier Steele ».

En 2016, selon les auteurs, quand ils proposent à M. Steele de faire son rapport sur M. Trump, glaner ce qu’il peut trouver, il est mis « Steele confessed to not knowing very much about Trump » : en 2016, ce M. Steele admet qu’il ne sait pas grand-chose sur M. Trump.

Il ne sait pas grand-chose sur M. Trump ? Alors que, nous dit la presse : quel était le sens de la relation – en tout cas au départ – entre Mme Ivanka Trump et M. Steele ? « d’obtenir pour Mme Ivanka Trump des informations intéressantes sur la possibilité de faire du business en Russie ».

Je vous rappelle que ce M. Steele était officiellement espion, il était spécialiste de la Russie. Il a été longtemps en poste en Russie en particulier. Je vous signale aussi que ce monsieur n’est pas un zozo : ce M. Steele, c’est quelqu’un qui a… malgré, je dirais, des origines relativement modestes, c’est quelqu’un qui – en se battant – est devenu étudiant à Cambridge et a obtenu un diplôme à Cambridge.

Alors, vous le savez, c’est un système très élitiste, les Universités d’Oxford et Cambridge, où on peut entrer en particulier si on a eu un grand-père, un arrière-grand-père, etc. [qui s’est trouvé là] : ça vous permet d’entrer. Si vous venez de la classe ouvrière – comme l’a très bien dit Mme Fiona Hill quand elle a fait une déposition, donc britannique d’origine, devenue spécialiste de la Russie et faisant une déposition devant la commission de M. Adam Schiff – « Fille de mineur, je n’avais pas beaucoup de chances d’entrer dans ce système ». C’est vrai, mais il a été possible pour M. Steele, en travaillant très dur et en faisant patte blanche, de pouvoir entrer à Cambridge. Ce qu’il a fait.

Donc, c’est quelqu’un qui… voilà, il n’a pas émergé d’une mafia quelconque pour devenir un spécialiste des affaires qu’il a faites. Non, c’est quelqu’un qui a été responsable justement de l’information sur la Russie. C’est quelqu’un qui sait de quoi il parle.

Mais, ce qu’on nous cache et qu’on ne nous dit pas, et qu’en particulier, dans ce livre qui, en principe, nous dit tout, on nous dit : « En 2016, quand on dit à M. Steele, qu’on lui demande de s’occuper de M. Trump, il tombe des nues en disant ‘Ah oui, ce gars-là, je ne sais absolument rien sur lui !’ ». Et en fait, il a enquêté officieusement ou officiellement. Il a enquêté sur Trump de 2007 à 2012. Il quitte donc son rôle d’espion officiel en 2009 mais il garde des relations amicales avec Mme Ivanka Trump pendant encore un certain nombre d’années.