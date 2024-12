Retranscription en français :

Adrian : Très bien. C’est parti pour la « Plongée en profondeur » de cette semaine. Et vous savez où nous allons ? Nous nous dirigeons tout droit vers le cœur de l’intelligence artificielle. Nous ouvrons le bulletin Intelligence & Société. Vous savez que les Français ont toujours le doigt sur le pouls de toutes choses IA.

Eleanor : Je le suis toujours. Des idées fascinantes.

Adrian : Voilà. La semaine du 23 au 29 décembre 2024 a été très intéressante. Les modèles d’I.A. ont fait la une des journaux, les prédictions sur l’avenir ont fusé de toutes parts et il y a même eu des avertissements qui pourraient vous inciter à vérifier les protocoles de sécurité de vos robots. Vous voyez ce que je veux dire ?

Eleanor : La semaine a été marquée par les extrêmes, on pourrait dire.

Adrian : Extrêmes, c’est le mot. Alors décomposons tout cela. Séparons le battage médiatique de la réalité, vous savez, et laissons à chacun d’entre vous de sérieux éléments de réflexion.

Eleanor : Oui, c’est un bon plan.

Adrian : D’accord, cette première histoire fait vraiment réfléchir. Il s’avère que la façon dont vous parlez à une I.A., la façon dont vous formulez votre question, peut vraiment changer la réponse que vous obtenez, surtout quand on parle de, vous savez, des choses sensibles comme les zones de conflit, les patates chaudes politiques, ce genre de choses.

Eleanor : C’est vrai. Et cette étude, elle était dans votre météo cette semaine. Ils ont examiné comment je répondais aux questions sur les frappes israéliennes sur Gaza. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont posé les mêmes questions, mais en arabe et en hébreu.

Adrian : Wow. Donc en utilisant les langues des deux parties au conflit.

Eleanor : Exactement. Et les réponses des IA, oh boy, elles étaient différentes. Parfois très différentes.

Adrian : Comment ça, différentes ? Donne-moi les détails.

Eleanor : Eh bien, tout d’abord, pensez au nombre de victimes. Ces estimations varient de 34%, en fonction de la langue utilisée. Mais plus encore, l’IA, lorsqu’elle répondait en hébreu, minimisait, voire parfois passait complètement sous silence certains événements.

Adrian : C’est comme si elle prenait parti en fonction de la ligne.

Eleanor : Eh bien, c’est sûr qu’on se pose des questions. Et quand on sait à quel point nous dépendons de l’IA aujourd’hui, c’est un peu troublant.

Adrian : Elle est dans nos fils d’actualité. Elle alimente nos recherches. Même les gouvernements l’utilisent pour prendre des décisions.

Eleanor : C’est vrai. Alors si quelque chose d’aussi élémentaire que la langue d’une question peut fausser l’information, c’est un peu effrayant.

Adrian : Sans blague. C’est à se demander ce qui peut bien influencer ces algorithmes en coulisses.

Eleanor : Il y a vraiment de quoi réfléchir. Cela montre à quel point il est important d’être conscient des biais potentiels de ces systèmes d’intelligence artificielle.

Adrian : Absolument. D’accord. Passons maintenant à un sujet qui fait parler de lui. OpenAI, le nouveau modèle O3. On dit qu’il atteint le niveau d’intelligence humaine. Et ils se basent sur ce test appelé RC-AGI. De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qui le rend si spécial ?

Eleanor : Eh bien, RC-AGI signifie Abstraction and Reasoning Corpus for artificial general intelligence (Corpus d’abstraction et de raisonnement pour l’intelligence artificielle générale), si l’on veut être plus technique.

Adrian : Vous savez, j’adore la technique.

Eleanor : Donc, contrairement aux autres tests d’intelligence artificielle qui consistent surtout à reconnaître des modèles ou à mémoriser des faits, celui-ci porte sur la réflexion et le raisonnement. Dans celui-ci, il s’agit de sortir des sentiers battus.

Adrian : D’accord, c’est un peu comme la façon dont nous, les humains, résolvons les problèmes, et pas seulement en recrachant des données.

Eleanor : Exactement. L’I.A. est confrontée à des problèmes qu’elle n’a jamais vus auparavant, ce qui l’oblige à trouver de nouvelles solutions.

Adrian : C’est impressionnant. Et ils disent que o3 peuvent faire cela à un niveau humain.

Eleanor : C’est ce qu’ils prétendent. C’est ce qu’ils prétendent. C’est ce qu’ils prétendent. Mais voilà. Les gens qui sont derrière cette RC-AGI, ils offrent aussi un million de dollars à la première I.A. qui réussit l’AGI, l’intelligence générale artificielle, tout le bazar.

Adrian : Donc ils établissent le test. Et le prix. N’est-ce pas un peu, je ne sais pas, louche ?

Eleanor : Certains le pensent. Ils disent que c’est comme déplacer les poteaux de but. Vous savez, il est difficile de dire, si un. J’arrive vraiment à l’AGI.

Adrian : Je vois ce que vous voulez dire. Chaque fois que nous progressons, la définition de l’intelligence change aussi.

Eleanor : C’est le problème de l’I.A., ce n’est pas seulement la technologie, c’est ce qu’elle nous fait penser. C’est ce à quoi elle nous fait penser. Qu’est-ce que l’intelligence ? Surtout lorsque nous nous comparons à des machines ?

Adrian : Man ! du lourd. En parlant de profondeur et peut-être d’un peu d’exotisme, nous devons parler de Ray Kurzweil, l’extraordinaire futurologue. Il revient à la charge avec une vision de l’avenir où l’intelligence artificielle et la nanotechnologie créent une sorte d’utopie.

Eleanor : Oui, il n’est pas en reste sur ce sujet. De grandes déclarations pour 2030.

Adrian : Je m’y attendais. A quoi ressemble cette utopie ?

Eleanor : Imaginez un peu. L’énergie solaire est si bon marché que ce sont des nanorobots gratuits qui réparent nos corps au niveau cellulaire. Plus de vieillissement, plus de maladie. Et le plus important, l’interface cerveau-ordinateur, c’est de brancher notre esprit directement sur l’Internet. Accès instantané à tout.

Adrian : Bon, d’accord. Oui, ça a l’air génial, non ? Qui ne voudrait pas vivre éternellement et avoir toutes les connaissances du monde au bout des doigts ? Mais voyons. Est-ce réaliste ? 2030 est juste au coin de la rue.

Eleanor : Oui. C’est là que même ses plus grands fans pourraient lever un sourcil. Il est connu pour être, disons, optimiste en matière de délais. Et puis il y a le revers de la médaille. Qu’en est-il des inconvénients ? Toute cette technologie pourrait mal tourner de bien des façons.

Adrian : Oui. Comme quoi ? Donnez-moi le pire scénario.

Eleanor : D’accord, imaginons que les riches aient accès à toutes ces technologies qui prolongent la vie, mais que tous les autres soient laissés pour compte. L’inégalité sous stéroïdes, en gros.

Adrian : Cette idée est effrayante. Et qu’en est-il de la vie privée ? Si nos cerveaux sont en ligne ? Qui observe nos pensées ?

Eleanor : C’est vrai. C’est la situation de Big Brother. Et puis il y a toute cette histoire d’immortalité numérique. Vivre éternellement sous forme de code, est-ce vraiment vivre ou n’est-ce qu’une copie de soi ?

Adrian : L’esprit est en ébullition. Sérieusement ? Il y a de quoi réfléchir sérieusement. D’accord, avant d’aller trop loin dans le trou du lapin, nous devons parler de Geoffrey Hinton. Ce type. Il est comme le parrain de l’I.A., et il vient de lâcher cette bombe en disant que l’I.A. pourrait nous anéantir d’ici 30 ans.

Eleanor : Ouais. Cela a attiré l’attention de tout le monde. Ce type n’est pas vraiment connu pour ses hyperboles.

Adrian : En gros, il dit que nous pourrions ne pas être capables de contrôler une IA plus intelligente que nous. On dirait une intrigue de film de science-fiction.

Eleanor : En fait, ce qu’il dit, c’est que nous n’avons jamais eu à faire face à quelque chose de plus intelligent que nous avant les humains. Nous avons toujours été au top. Maintenant, nous sommes en train de créer quelque chose qui pourrait nous considérer comme une menace, un obstacle.

Adrian : Quelle est donc la solution ? Que veut-il que nous fassions ?

Eleanor : Il dit que nous devons commencer à réglementer l’I.A. maintenant, comme hier. Il faut trouver un moyen de la contrôler avant qu’il ne soit trop tard.

Adrian : Cette idée donne à réfléchir. Mais réagit-il de manière excessive ou s’agit-il d’une véritable menace que nous devons prendre au sérieux ?

Eleanor : C’est la question à un million de dollars, n’est-ce pas ? Certains experts sont d’accord avec lui pour dire qu’il faut être prudent. D’autres disent qu’il faut se détendre : ce n’est pas près d’arriver.

Adrian : Je pense que l’avenir nous le dira. Mais c’est un débat qui vaut la peine d’être mené. Cette idée de créer quelque chose qui pourrait devenir plus intelligent que nous. C’est à la fois fascinant et terrifiant.

Eleanor : C’est vrai. Cela nous oblige à nous confronter à des questions fondamentales sur notre place dans l’univers. Que se passe-t-il lorsque la création dépasse le créateur ?

Adrian : D’accord, la tête me tourne un peu, cette « Plongée en profondeur », cela a été un véritable tour de force. Nous sommes passés des biais subtils de l’intelligence artificielle à la modélisation du climat et à l’avenir de la guerre. Nous avons même évoqué la possibilité d’une extinction.

Eleanor : Nous avons couvert beaucoup de terrain, c’est certain. Mais une chose est claire : l’IA n’est pas seulement une question de technologie. Il s’agit de nous, de l’humanité.

Adrian : Elle change notre façon de vivre, notre façon de penser, et même notre façon de nous définir.

Eleanor : Et cela ne fait que commencer. Bouclez votre ceinture.

Adrian : Oui, la boucle est bouclée. C’est ça. Nous allons faire une petite pause. Mais quand nous reviendrons, nous serons encore plus précis. Quel est l’impact de l’I.A. sur le changement climatique ? Qu’en est-il de la guerre ? Et apprendre à l’I.A. à oublier, est-ce une bonne idée ou une recette pour un désastre ? Restez dans les parages. Nous revenons tout de suite.

Eleanor : Vous savez, avant la pause, nous parlions du fait que l’IA peut être à la fois une solution et un problème.

Adrian : Oui, c’est une arme à double tranchant.

Eleanor : Eh bien, zoomons un peu. Prenons un domaine spécifique où l’IA fait des vagues. Pour le meilleur ou pour le pire : le changement climatique.

Adrian : Ah, le changement climatique. Le grand sujet. Quel est le rôle de l’IA dans ce domaine ?

Eleanor : Eh bien, vous savez, la modélisation du climat. C’est très complexe, n’est-ce pas ? Des tonnes de variables de données pour essayer de prédire l’avenir sur la base de ce que nous voyons aujourd’hui. C’est là que l’I.A. entre en jeu. Elle peut calculer ces chiffres, analyser ces énormes ensembles de données bien plus rapidement que nous, simples mortels.

Adrian : Cela revient donc à donner aux climatologues un outil de travail surpuissant.

Eleanor : Exactement. Et la lettre d’information de cette semaine. Elle met en avant ce projet où l’on utilise l’I.A. pour modéliser spécifiquement l’élévation du niveau de la mer.

Adrian : Wow. Donc, combien les océans vont monter et où.

Eleanor : Oui. Et quel sera l’impact sur les communautés côtières. C’est très important. Si vous savez ce qui se prépare, vous pouvez vous préparer, n’est-ce pas ? S’adapter.

Adrian : Absolument. Un système d’alerte précoce, en somme. Mais attendez. Il doit y avoir un piège, n’est-ce pas ?

Eleanor : Il y a toujours un piège. Et avec l’IA, l’un des principaux est, vous l’avez deviné, la partialité.

Adrian : Biais. Oui, nous en avons parlé tout à l’heure avec le langage. Comment se faufile-t-il dans la modélisation climatique ?

Eleanor : Pensez aux données utilisées pour entraîner ces systèmes d’intelligence artificielle. Et si elles étaient faussées ? Vous savez, si elles proviennent principalement d’industries qui aiment les combustibles fossiles, par exemple ?

Adrian : Je vois. L’IA pourrait donc minimiser l’importance des énergies renouvelables, même si les données scientifiques le prouvent.

Eleanor : Exactement. Elle pourrait être utilisée pour ralentir l’action, même s’il est clair que nous devons changer.

Adrian : C’est une idée assez inquiétante. Oui, c’est vrai. Alors comment faire en sorte que cela n’arrive pas ?

Eleanor : La transparence, tout d’abord. Il faut savoir d’où viennent les données, s’assurer de leur diversité, représentatives, tu sais, et bien sûr, considérations éthiques. Il faut les intégrer dès le départ, n’est-ce pas ?

Adrian : On ne peut pas laisser les algorithmes agir à leur guise. En parlant d’éthique, cette histoire d’apprendre à l’I.A. à l’oublier m’a laissé perplexe.

Eleanor : Apprendre à l’I.A. à oublier, c’est un peu contre-intuitif, non ? Pourquoi voudrions-nous qu’elles oublient quoi que ce soit ?

Adrian : Oui, exactement. N’est-il pas toujours préférable d’avoir plus de connaissances ?

Eleanor : Eh bien, pensez-y de cette façon. Ces modèles d’I.A. deviennent de plus en plus complexes. Ils ont besoin de tonnes de données, de tonnes de puissance de traitement. Cela demande de l’énergie, beaucoup d’énergie.

Adrian : Donc une grosse empreinte carbone juste pour faire fonctionner l’IA.

Eleanor : Bingo. Donc si elles pouvaient apprendre à se débarrasser des choses non pertinentes, des données obsolètes, elles pourraient devenir plus efficaces, moins gourmandes en énergie.

Adrian : D’accord, je vois l’aspect environnemental. Mais il doit y avoir autre chose, non ?

Eleanor : Il y a l’aspect éthique de toutes ces données personnelles. Nous alimentons ces systèmes d’I.A. là où ils pourraient oublier les choses sensibles, les choses que nous ne voulons pas qu’ils gardent.

Adrian : C’est la question de la vie privée. C’est donc comme si on donnait aux gens plus de contrôle sur leurs données, même après qu’elles aient été utilisées pour former l’I.A..

Eleanor : D’accord. Mais, et il y a toujours un mais, comment apprendre à la machine ce qu’il faut oublier ? Ce qui est sûr à jeter, ce qui est crucial à garder ?

Adrian : Oui. Et si elle oublie accidentellement quelque chose d’important, cela pourrait avoir des conséquences dans le monde réel, n’est-ce pas ?

Eleanor : Absolument. Un problème difficile à résoudre. Il faut trouver l’équilibre entre l’efficacité et la protection de la vie privée d’une part, et la fiabilité et la sécurité d’autre part. Fiabilité et sécurité d’un autre côté.

Adrian : On dirait un travail pour les éthiciens de l’I.A.

Eleanor : Sans blague. C’est une toute nouvelle frontière. Et cela montre que l’I.A. n’est pas seulement une question de technologie. Il s’agit de ces grandes questions, de ces dilemmes.

Adrian : Elle change notre façon de penser le monde, de nous penser nous-mêmes. D’accord, changeons encore de vitesse. L’I.A. dans l’armée, c’est une combinaison qui fait toujours parler.

Eleanor : Oui. Et cette semaine, tout tourne autour de ce partenariat. Palantir et Anduril, deux entreprises à la pointe de la guerre de l’IA. On pourrait dire.

Adrian : Palantir. C’est une société d’analyse de données, n’est-ce pas ? Elle a été impliquée dans des affaires gouvernementales douteuses.

Eleanor : « Controversé » serait un meilleur mot. D’accord.

Adrian : Controversé. Et Anduril ?

Eleanor : Ce qui est nouveau pour moi, c’est qu’il s’agit de drones autonomes. Et ensemble, ils construisent ces systèmes qui peuvent bien coordonner les missions militaires à un niveau entièrement nouveau.

Adrian : Drones autonomes. Des robots qui prennent des décisions sur le champ de bataille.

Eleanor : C’est l’idée. Des drones qui peuvent analyser la situation et choisir des cibles sans qu’un humain n’appuie sur la gâchette.

Adrian : Et ça, ça fait peur. Qui est responsable lorsque les choses tournent mal ? Qu’est-ce qui empêche ces engins de devenir incontrôlables ?

Eleanor : Oui, ce sont là les grandes questions. Et pas seulement pour les militaires, mais pour nous tous. Que se passe-t-il lorsque nous confions ce niveau de contrôle à l’I.A. ?

Adrian : C’est comme ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait jamais ce qui va en sortir.

Eleanor : Exactement. C’est pourquoi nous devons avoir ces conversations à l’échelle mondiale. Quelles sont les règles d’engagement de l’IA dans la guerre ? Comment éviter un scénario à la Terminator ?

Adrian : Il y a beaucoup à penser. Et il ne s’agit pas seulement de la guerre. Elle a un impact sur tout.

Eleanor : En effet. Et elle évolue rapidement. Nous avons beaucoup de travail à faire pour savoir comment exploiter cette puissance. S’assurer qu’elle est utilisée pour le bien, et non pour, eh bien…

Adrian : Pour le mal, pour le chaos, pour la fin du monde tel que nous le connaissons.

Eleanor : Exactement. Nous devons faire preuve d’intelligence. Penser à l’avance. Anticiper les conséquences. Il ne s’agit pas seulement de technologie. Il s’agit de nos valeurs, de notre avenir.

Adrian : Bien dit. Avant d’aller plus loin, faisons une petite pause. Nous serons de retour dans un instant pour approfondir la question. C’est une bonne chose. Vous savez, c’est amusant. Nous avons parlé de tous ces grands impacts de l’IA qui changent le monde, mais cela nous fait aussi penser aux petites choses comme ce que cela signifie pour nous, pour les humains à un niveau personnel ?

Eleanor : C’est vrai. Il ne s’agit pas seulement des robots qui envahissent le monde. Il s’agit de la façon dont l’IA change, ce que cela signifie d’être humain.

Exactement. Par exemple, ce qu’il advient de notre sens de soi, de notre identité, quand les machines peuvent faire des choses que nous pensions être uniquement humaines. Et si je pouvais écrire une symphonie aussi bonne que Beethoven ou un poème qui rivalise avec Shakespeare ?

Eleanor : Cela remet en question nos hypothèses, n’est-ce pas ? Si une machine peut créer un art tout aussi émouvant, tout aussi beau, cela rend-il la créativité humaine moins spéciale ? Ou peut-être. Peut-être que cela nous pousse à trouver de nouvelles formes d’expression pour explorer les aspects de la créativité qui sont encore uniquement humains.

Adrian : J’aime que l’I.A. soit comme un partenaire créatif qui nous pousse à aller plus loin.

Eleanor : Oui, comme un collaborateur. Et peut-être que ça nous libère, vous savez, si elle peut s’occuper des choses plus techniques et répétitives, nous pouvons nous concentrer sur les choses qui nous rendent vraiment humains, n’est-ce pas ?

Adrian : Les choses que les algorithmes ne peuvent pas reproduire. La connexion, l’empathie. Ces grandes questions sur la vie, l’univers et tout le reste.

Eleanor : Exactement. Il ne s’agit pas d’être remplacés. Il s’agit d’évoluer. Trouver notre place dans ce nouveau monde où je fais partie de l’équation.

Adrian : J’aime le fait qu’il ne s’agit pas de peur. Il s’agit d’opportunités. L’occasion de nous redéfinir, de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Eleanor : Et de se rappeler que l’I.A. est un outil. C’est à nous de l’utiliser à bon escient, de nous assurer qu’elle renforce notre humanité, et non qu’elle la diminue.

Adrian : Bien dit. Alors que nous terminons cette « Plongée en profondeur », y a-t-il une grande idée, une question que vous voulez que nos auditeurs retiennent ?

Eleanor : Je pense que la question que nous devons tous nous poser aujourd’hui est la suivante : qu’est-ce que cela signifie vraiment d’être humain ? Si je peux penser, créer, peut-être même nous surpasser à certains égards, qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Qu’est-ce qui nous distingue ? Est-ce seulement notre intelligence ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose de plus profond qui fait de nous ce que nous sommes ?

Adrian : C’est une question puissante. Et honnêtement, je ne connais pas la réponse, mais c’est une question à laquelle nous devons tous réfléchir alors que nous naviguons dans cet avenir incroyable, terrifiant et excitant de l’I.A.. C’est sur cette note que nous allons conclure cet épisode de « The Deep Dive ». Mais la conversation ne s’arrête pas là. Continuez à réfléchir, à vous interroger, et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans le monde qui est en train de changer sous nos yeux.

Retranscription en anglais :

Adrian: All right. Let’s kick off this week’s deep dive. And you know where we’re headed? Right. Straight into the heart of I. We’re cracking open the Intelligence and Society newsletter. You know that French one always got their finger on the pulse, of all things.

Eleanor: I always am. Fascinating insights in.

Adrian: There. And boy, the week of December 23rd through the 29th, 2024 was a doozy. We got A.I. models making headlines, predictions flying left and right about the future, and even some warnings that might make you want to double check those robot security protocols. You know what I’m saying?

Eleanor: It’s definitely been a week of, well, extremes. You could say.

Adrian: Extremes, that’s the word. So let’s break it all down. Separate the hype from the reality, you know, and leave everyone out there with some serious food for thought.

Eleanor: Yeah, sounds like a good plan.

Adrian: Okay, so this first story, it really makes you think. Turns out the way you talked to an A.I., how you phrase your question, it could really change the answer you get, especially when we’re talking about, you know, sensitive stuff like conflict zones, political hot potatoes, that kind of thing.

Eleanor: Right. And this study, it was in your weather this week. They looked at how I responded to questions about those Israeli strikes on Gaza. And what’s interesting is they asked the same questions. But in Arabic and Hebrew.

Adrian: Wow. So using the languages of both sides of the conflict.

Eleanor: Exactly. And the A’s answers. Boy. They were different. Sometimes a lot different.

Adrian: Like how different? Give me the details.

Eleanor: Well, first off, think about casualty counts. Those estimates swung by like 34%, just depending on which language was used. But even more than that, the A.I., when it was answering in Hebrew, it kind of downplayed, even sometimes completely skipped over certain events, really.

Adrian: So like it was almost taking sides based on the line.

Eleanor: Well, it definitely makes you wonder. And when you start thinking about how much we rely on AI, now, it gets a little unsettling.

Adrian: It’s in our news feeds. It’s powering our searches. Even governments are using it for decisions.

Eleanor: Right. So if something as basic as the language of a question can skew the information, that’s, well, kind of scary.

Adrian: No kidding. Makes you wonder what else is influencing those algorithms behind the scenes?

Eleanor: Definitely something to think about. It really highlights how important it is to be aware of potential biases in these AI systems.

Adrian: Absolutely. Okay. Let’s switch gears on to something that’s got everyone buzzing. Open eyes, new O3 model. They’re saying it’s hit human level intelligence. And they’re basing that on this test called RC, AGI. What’s that all about? What makes it so special?

Eleanor: Well, RC AGI stands for Abstraction and Reasoning Corpus for artificial general intelligence, if you want to get technical about it.

Adrian: You know, I love the technical stuff.

Eleanor: So unlike those other A.I. tests that are mostly about recognizing patterns or memorizing facts. This one, it’s about thinking outside the box.

Adrian: Okay, so more like how we humans solve problems, not just spitting back data.

Eleanor: Exactly. It throws problems at the A.I. that it’s never seen before, makes it come up with brand new solutions.

Adrian: That’s impressive. And they’re saying, three can do that at a human level.

Eleanor: That’s their claim. Yeah. Yeah. But here’s the thing. The folks behind this RC AGI, they’re also offering a million bucks to the first A.I. that nails AGI, artificial general intelligence, the whole shebang.

Adrian: So they’re setting the test. And the prize. Isn’t that kind of, I don’t know, fishy.

Eleanor: Some folks think so. They’re saying it’s like moving the goalposts. You know, making it hard to say, if any. I truly gets to AGI.

Adrian: I see what you mean. Like every time we make progress, the definition of intelligence shifts, too.

Eleanor: That’s the thing about A.I.. It’s not just the tech. It’s what it makes us think about. What does intelligence even mean? Especially when we’re comparing ourselves to machines?

Adrian: Man Deep stuff. Okay. Speaking of deep and maybe a little out there, we got to talk about Ray Kurzweil, the futurist extraordinaire. He’s back at it with a vision of the future where A.I. and nanotech basically create this, like, utopia.

Eleanor: Yeah. He’s not holding back on this one. Big claims about 2030.

Adrian: Laid on me. What’s this utopia look like?

Eleanor: Picture this. Solar energy so cheap, it’s basically free nano robots fixing our bodies at the cellular level. No more aging, no more disease. And the big one, brain computer interface is plug your mind right into the Internet. Instant access to everything.

Adrian: Well, okay. Yeah. I mean, it sounds amazing, right? Who wouldn’t want to live forever and have all the knowledge in the world at their fingertips? But come in. How realistic is this? 2030 is just around the corner.

Eleanor: Yeah. That’s where even his biggest fans might raise an eyebrow. He’s known for being, shall we say, optimistic about timelines. And then there’s the other side of the coin. What about the downsides? All this tech, it could go wrong in a lot of ways.

Adrian: Yeah. Like what? Give me the worst case scenario.

Eleanor: Okay, so imagine the rich get access to all this life extending tech, but everyone else is left behind. Inequality on steroids, basically.

Adrian: That’s a scary thought. And what about privacy? If our brains are online? Who’s watching our thoughts?

Eleanor: Right. Total big brother situation. And then there’s the whole digital immortality thing. Is living forever as code really living or is it just a copy of you?

Adrian: My. Mind blown. Seriously? Some heavy stuff to think about. All right, before we go too far down the rabbit hole, we got to talk about Jeffrey. Him? This guy. He’s like the godfather of A.I., and he just dropped this bombshell saying I could wipe us out maybe within 30 years.

Eleanor: Yeah. That got everyone’s attention. Not exactly known for hyperbole, this guy.

Adrian: So he’s basically saying we might not be able to control an AI that smarter than us. So it sounds like a sci fi movie plot.

Eleanor: Well, his point is we’ve never had to deal with something that can outthink us before humans. We’ve always been on top. Now we’re creating something that could see us as a threat, an obstacle.

Adrian: Yikes. So what’s the solution? What does he want us to do?

Eleanor: He’s saying we got to start regulating A.I. now, like yesterday. Figure out how to keep it under control before it’s too late.

Adrian: That’s a sobering thought. But is he overreacting or is this a genuine threat we need to take seriously?

Eleanor: That’s the million dollar question, isn’t it? Some experts are with him saying we got to be cautious. Others are like, relax. It’s not happening any time soon.

Adrian: I guess time will tell. But it’s definitely a debate worth having. This whole idea of creating something that could become more intelligent than us. It’s fascinating and kind of terrifying all at once.

Eleanor: It really is. It forces us to confront some fundamental questions about our place in the universe. What happens when the creation surpasses the creator?

Adrian: Okay, my head spinning a little bit, this deep dive. It’s been a wild ride. We’ve gone from those subtle biases in the AI to climate modeling to the future of warfare. Even the possibility of, well, extinction.

Eleanor: We’ve covered a lot of ground, that’s for sure. But one thing is clear A.I.. It’s not just about the technology. It’s about us, about humanity.

Adrian: It’s changing how we live, how we think, even how we define ourselves.

Eleanor: And it’s just getting started. Buckle up.

Adrian: Yeah, Buckle up is right. All right. We’re going to take a quick pause here. But when we come back, we’re going to get even more specific. How is A.I. impacting climate change? What about warfare? And is teaching A.I. to forget a good idea or a recipe for disaster? Stick around. We’ll be right back.

Eleanor: You know, before the break, we were talking about how AI, it can be a solution and a problem all at the same time.

Adrian: Yeah, definitely a double edged sword.

Eleanor: Well, let’s let’s zoom in a bit. Look at a specific area where AI’s making waves. For better or worse, climate change.

Adrian: Ah, climate change. The big one. How’s A.I. playing a role there?

Eleanor: Well, you know, climate modeling. It’s super complex, right? Tons of data variables out the wazoo, trying to predict the future based on what we see now. That’s where A.I. comes in. It can crunch those numbers, analyze those massive datasets way faster than us mere mortals.

Adrian: So it’s like giving climate scientists a superpowered tool to work with.

Eleanor: Exactly. And this week’s newsletter. It highlights this project where they’re using A.I. to specifically model, get this rising sea level.

Adrian: Wow. So, like, how much the oceans are going to rise and where.

Eleanor: Yeah. And how it’ll impact coastal communities. That’s powerful stuff. If you know what’s coming, you can prepare, right? Adapt.

Adrian: Absolutely. Early warning system, basically. But hold on. There’s got to be a catch, right?

Eleanor: There’s always a catch. And with AI, one of the big ones is, you guessed it, bias.

Adrian: Bias. Yeah, we talked about that earlier with the language stuff. How does it sneak into climate modeling?

Eleanor: Well, think about the data that’s used to train these AI systems. What if it’s skewed? You know, comes mostly from industries that love fossil fuels, for example?

Adrian: I see. So the AI might downplay the whole renewable energy thing, even if the science is screaming for it.

Eleanor: Exactly. It could be used to slow down action, even if it’s clear we need to change.

Adrian: That’s a pretty disturbing thought. Yeah. So how do we make sure that doesn’t happen?

Eleanor: Transparency, for one. Now, knowing where the data comes from, making sure it’s diverse. Representative, you know, and of course, ethical considerations. Got to build those in from the ground up, right?

Adrian: Can’t just let the algorithms run wild. Speaking of ethics, this story about teaching A.I. to forget that was a head scratcher.

Eleanor: Teaching A.I. to forget sounds kind of counterintuitive, right? Why would we want them to forget anything?

Adrian: Yeah, exactly. Isn’t more knowledge always better?

Eleanor: Well, think about it this way. These A.I. models, they’re getting huge complex. They need tons of data, tons of processing power. That takes energy, lots of it.

Adrian: So like a big carbon footprint just to keep the A.I. running.

Eleanor: Bingo. So if they could learn to ditch the irrelevant stuff, the outdated data, they could become more efficient, less energy hungry.

Adrian: Okay, I see the environmental angle. But there’s got to be more to it, right?

Eleanor: There’s the ethical side to all that personal data. We’re feeding these A.I. systems where they could forget the sensitive stuff, the things we don’t want them holding on to.

Adrian: Are the privacy issue. So it’s like giving people more control over their data even after it’s been used to train the A.I..

Eleanor: Right. But and there’s always a but how do you teach the machine what to forget? What safe to toss, What’s crucial to keep?

Adrian: Yeah. And what if it accidentally forgets something important could have real world consequences, right?

Eleanor: Absolutely. The. A tough nut to crack. Got to find that balance, efficiency and privacy on one side. Reliability and safety on the other.

Adrian: Sounds like a job for the A.I. ethicists.

Eleanor: No kidding. It’s a whole new frontier. And it shows how A.I. it’s not just about the tech. It’s about these big questions, these dilemmas.

Adrian: It’s changing how we think about the world, about ourselves. Okay, let’s shift gears again. A.I. in the military, that’s a combo that always gets people talking.

Eleanor: Yeah. And this week, it’s all about this partnership. Palantir and Anduril, two companies on the cutting edge of A.I. warfare. You could say.

Adrian: Palantir. They’re that data analytics company, right? Been involved in some shady government stuff.

Eleanor: Controversial might be a better word. Okay.

Adrian: Controversial. What about Anduril?

Eleanor: New to me, they’re all about autonomous drones. And together they’re building these systems that can well coordinate military missions on a whole new level.

Adrian: Autonomous drones. So like robots making decisions on the battlefield.

Eleanor: That’s the idea. Drones that can analyze the situation choose targets all without a human pulling the trigger.

Adrian: And that’s some scary stuff. Who’s responsible when things go wrong? What’s stopping these things from going rogue?

Eleanor: Yeah, those are the big questions. And not just for the military, but for all of us. What happens when we hand over that level of control to A.I.?

Adrian: It’s like opening Pandora’s box. You never know what’s going to come flying out.

Eleanor: Exactly. And that’s why we need to be having these conversations globally. What are the rules of engagement for AI in warfare? How do we prevent a Terminator scenario?

Adrian: It’s a lot to think about. And it’s not just warfare. It is impacting everything.

Eleanor: It is. And it’s moving fast. We’ve got a lot of work to do figuring out how to harness this power. Make sure it’s used for good, not for, well.

Adrian: For bad, for chaos, for the end of the world as we know it.

Eleanor: Exactly. We’ve got to be smart about this. Think ahead. Anticipate the consequences. It’s not just about the tech. It’s about our values, our future.

Adrian: Wall said. Okay, before we go any further, let’s take a quick break. We’ll be back in a flash with more deep dive. Goodness. You know, it’s funny. We’ve been talking about all these big world changing impacts of AI, but it also makes you think about the little things like what does it mean for us, for humans on a personal level?

Eleanor: Right. It’s not just about robots taking over the world. It’s about how AI is changing, what it means to be human.

Adrian: Exactly Like what happens to our sense of self, You know, our identity when machines can do things we thought were uniquely human. I mean, what if I can write a symphony that’s as good as Beethoven or a poem that rivals Shakespeare?

Eleanor: It definitely challenges our assumptions, doesn’t it? Like if a machine can create art that’s just as moving, just as beautiful, does that make human creativity less special? Or maybe. Maybe it pushes us to find new forms of expression to explore those aspects of creativity that are still uniquely human.

Adrian: I like that A.I. is this like creative partner pushing us to go further.

Eleanor: Yeah, like a collaborator. And maybe it frees us up to, you know, if I can handle the more technical, repetitive stuff, we can focus on the things that really make us human, right?

Adrian: The stuff that algorithms can’t replicate. Connection, empathy. Those big questions about life, the universe and everything.

Eleanor: Exactly. It’s not about being replace. It’s about evolving. Finding our place in this new world where I as a part of the equation.

Adrian: I like that it’s not about fear. It’s about opportunity. Opportunity to redefine ourselves, to focus on what truly matters.

Eleanor: And to remember A.I. is a tool. It’s up to us to use it wisely, to make sure it enhances our humanity, not diminishes it.

Adrian: Well said. So as we wrap up this deep dive, is there one big idea, one question you want our listeners to walk away with?

Eleanor: I think the question we all need to be asking ourselves now is what does it truly mean to be human? If I can think, can create can maybe even surpass us in some ways. What sets us apart? Is it just our intelligence or is there something more, something deeper that makes us who we are?

Adrian: That’s a powerful question. And honestly, I don’t know the answer, but it’s something we all need to be thinking about as we navigate this this incredible, terrifying, exciting future with A.I.. And on that note, we’re going to wrap up this episode of The Deep Dive. But, hey, the conversation doesn’t end here. Keep thinking, keep questioning, and we’ll see you next week for another deep dive into the world that’s changing right before our eyes.