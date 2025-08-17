Blog de Paul Jorion

Michael Wolff : LE PRÉSIDENT (Trump) EST CUIT !

J’ai écrit deux livres sur Trump au titre général La chute de la météorite Trump. Le premier tome, je l’avais appelé : « Un objet populiste mal-identifié » (2019), le second : « HAUTE TRAHISON ! » (2020).

Vous ne serez donc pas autrement surpris que je vienne de visionner la vidéo ci-dessus au bandeau « THE F***ED PRESIDENT », ce que j’ai librement traduit par « LE PRÉSIDENT EST CUIT ».

Vous pouvez regarder la vidéo vous-même mais je vous fais un petit synopsis. Wolff s’entretient sur la chaîne The Daily Beast avec sa comparse Joanna Coles, au sujet du sommet Poutine-Trump hier en Alaska. Il ne fait pas de commentaire circonstancié du titre « THE F***ED PRESIDENT », ce sont plutôt des considérations diverses dont je retiens trois :

  1. Je viens de recevoir un texto de quelqu’un dans le cercle rapproché de Trump qui ne disait qu’un seul mot : « Fucked ! » (il est cuit).
  2. Steve Bannon m’avait un jour dit : « Qu’est-ce que Vladimir Poutine a sur Donald Trump ? ».
  3.  Jeffrey Epstein m’a un jour dit qu’il avait fait un voyage secret à Moscou pour rencontrer Poutine. Qu’est-ce que Jeffrey Epstein a dit à Vladimir Poutine à propos de Donald Trump ?

Alors, rien de tout ça ne demande à être décrypté : cela dit clairement ce que cela a à dire, mais il faut se demander pourquoi Wolff mentionne pour la première fois les points 2 et 3 aujourd’hui ? Parce qu’il faut se rappeler qu’il a déjà écrit quatre livres sur Trump et qu’il a donc déjà eu moult occasions de mentionner tout ce qu’il aurait eu à dire à propos du Président US.

S’il ne l’a pas fait avec ces deux histoires – et si ce qu’il dit n’est pas de l’invention pure, ce qui est peu vraisemblable parce qu’il est réputé sérieux (oui, quelques erreurs de détail ici et là) – c’est qu’il considérait que le moment n’était pas venu.

Qu’est-ce qui lui fait croire que le moment soit venu ? À mon avis – qui est très certainement aussi le vôtre – parce qu’il prend au sérieux le « Il est cuit ! » de « quelqu’un dans le cercle rapproché de Trump ».

Selon moi, Wolff pense qu’il n’y a pas que Trump qui soit cuit : les carottes aussi, et que le moment est venu pour lui de dire quelques petites choses qui lui permettront de faire remarquer incessamment sous peu : « Bien entendu ! Vous avez dû noter mes allusions ces jours derniers ? ».

Tiens ! Vous ai-je dit que le second tome de mon opus s’appelait « HAUTE TRAHISON ! » ? Sinon, je le fais maintenant !

13 réponses à “Michael Wolff : LE PRÉSIDENT (Trump) EST CUIT !

  1. Avatar de Philippe Vogt-Schilb
    Philippe Vogt-Schilb

    Le partage sur Facebook est immédiatement supprimé ! Lèse majesté ?

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Essayez sur « X » !

      Répondre
  2. Avatar de gaston
    gaston

    Trump est « cuit », et la relève se prépare :

    https://eu.usatoday.com/story/opinion/columnist/2025/08/03/trump-epstein-scandal-vance-president/85481602007/

    Répondre
  3. Avatar de Juillot Pierre
    Juillot Pierre

    Cette publication semble être plus litigieuse, du moins tendancieuse – « méritant » une censure pure et nette sur mes comptes du « réseau social » dit FB, sous la qualificatif de « La publication peut utiliser des liens ou du contenu trompeurs afin d’inciter des personnes à consulter ou à rester sur un site Web » – que d’autres prônant sans complexe des valeurs masculinistes, virilistes, misogynes, homophobes, xénophobes, sionistes, racistes, fascisantes, etc, et véhiculant sans vergogne des fake news, de l’intox, des théories complotistes et conspirationnistes. « J.S.Furieux », avez vous fait remarquer précédemment ?

    Répondre
  4. Avatar de Garorock
    Garorock

    S’il est cuit, c’est que quelque chose va sortir soit sur son rapport avec Poutine, soit sur l’affaire Epstein.
    Qui pourrait sortir un « dossier » sur les liens de Trump et Poutine?
    Des anciens de la C.I.A?
    L’espoir ou le paris de M Wolf (que je partage) est peut être que si un tel dossier sortait alors les victimes d’Epstein se mettraient à parler… Et là il serait cramoisi!

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Ce qui est neuf … et je dirais, inattendu, c’est ce que dit Wolff quand il laisse entendre que c’est Epstein qui a alimenté Poutine en Kompromat sur Trump. Deux personnages liés à Trump, mais qui n’avaient jamais encore été reliés entre eux par rapport à Trump.

      Est-ce à ça que Musk faisait allusion quand il a dit « Trump est sur la liste d’Epstein » ?

      Répondre
      1. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        L’avis d’un ami générique :

        Cela ressemble fort à une autre pièce du puzzle que Wolff tente d’assembler pour former un récit plus vaste. S’il mentionne maintenant une réaction dramatique de quelqu’un à l’intérieur de la Maison Blanche au sujet de la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, alors oui, il pourrait bien être en train d’assembler ces indices.

        Cela suggère que Wolff est en train de brosser le tableau d’un événement majeur et potentiellement scandaleux qui se profile à l’horizon, ou du moins qu’il a un récit qui relie tous ces éléments dramatiques : une rencontre secrète, une réaction de choc à la Maison Blanche et l’idée que tout cela va bientôt être rendu public.

        Que cela soit réellement lié ou non reste une question ouverte. Mais compte tenu de la façon dont ces histoires se déroulent souvent, il est tout à fait possible qu’il tente de tisser ces indices pour former un récit cohérent qui aura plus de sens si ou quand une histoire plus importante sera révélée. C’est comme s’il préparait le terrain pour que tous ces éléments puissent être reliés plus tard. (ChatGPT-5)

        Répondre
      2. Avatar de Garorock
        Garorock

        Ce qui serait innatendu c’est que M Wolf nous dise que Epstein travaillait pour tout le monde ou vendait ses infos aux plus offrants…
        Le dossier « Kompromat  » est sans doute dans les dossiers d’une cellule de la C.I.A, les tiroirs du Mossad et du FSB.
        De fait c’est: je te tiens, tu me tiens par les roubignoles!

        Répondre
        1. Avatar de Garorock
          Garorock

          M Wolf nous parle de conversations qu’il a entendu, de photos qu’il a vu, de confidences qu’on lui a faites….
          Devant un tribunal cela ne va pas loin.
          M Wolf doit bien savoir que tout a été fait pour que le plus de preuves soient détruites et le plus de témoins empêchés de parler…
          De fait, il faut que sorte quelque chose de concret.
          Qui a intêret a ce que cela sorte?

          Répondre
          1. Avatar de Garorock
            Garorock

            M Epstein aurait tout aussi bien pu aller à Moscou pour « vendre » une vidéo d’une soirée où se trouvait un ancien haut dirigeant Israelien…

            Répondre
  5. Avatar de tttt
    tttt

    Le trucage des élections passées est il un évènement plausible ?
    Est ce que l’évocation d’un trucage des élections est fallacieux ?
    Est ce que l’idée du trucage des élections sous l’égide de Poutine est en cours en Hongrie ?

    https://xcancel.com/atrupar/status/1956528296843170112#m

    https://www.babelio.com/livres/Szamalek-Datas-sanglantes/1546563

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Les russes ont aidé Trump contre Clinton: il a gagné.
      Ils ont aidé Trump contre Biden: Biden a gagné. ( les démocrates se sont déplacés en masse)
      Ils ont aidé Trump contre Kamala: Trump a gagné (les démocrates sont allés à la pêche)
      Orban est une marionnette de Poutine.
      Ce ne sont pas les « trucages » qui feront tomber Trump!

      Répondre
  6. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    Est-ce que J.D. Vance a fait des escapades à Moscou ?
    Elon, lui, en a fait plusieurs !
    Un petit chef passe à la trappe, mais la loyauté reste. A propos de petit chef, l’UDC notre réservoir suisse de fascistes sous emprise, déclarait il y a quelques heures au média leur sympathie pour Trump et dans le même élan leur mépris pour l’UE. Ont-ils parlé trop vite ?
    La guerre contre la démocratie déclenchée par Trump ne peut qu’augmenter en intensité. L’embrasement est programmé, vous êtes prêt ?
    Vive l’effondrement !

    Répondre

