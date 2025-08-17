J’ai écrit deux livres sur Trump au titre général La chute de la météorite Trump. Le premier tome, je l’avais appelé : « Un objet populiste mal-identifié » (2019), le second : « HAUTE TRAHISON ! » (2020).



Vous ne serez donc pas autrement surpris que je vienne de visionner la vidéo ci-dessus au bandeau « THE F***ED PRESIDENT », ce que j’ai librement traduit par « LE PRÉSIDENT EST CUIT ».

Vous pouvez regarder la vidéo vous-même mais je vous fais un petit synopsis. Wolff s’entretient sur la chaîne The Daily Beast avec sa comparse Joanna Coles, au sujet du sommet Poutine-Trump hier en Alaska. Il ne fait pas de commentaire circonstancié du titre « THE F***ED PRESIDENT », ce sont plutôt des considérations diverses dont je retiens trois :

Je viens de recevoir un texto de quelqu’un dans le cercle rapproché de Trump qui ne disait qu’un seul mot : « Fucked ! » (il est cuit). Steve Bannon m’avait un jour dit : « Qu’est-ce que Vladimir Poutine a sur Donald Trump ? ». Jeffrey Epstein m’a un jour dit qu’il avait fait un voyage secret à Moscou pour rencontrer Poutine. Qu’est-ce que Jeffrey Epstein a dit à Vladimir Poutine à propos de Donald Trump ?

Alors, rien de tout ça ne demande à être décrypté : cela dit clairement ce que cela a à dire, mais il faut se demander pourquoi Wolff mentionne pour la première fois les points 2 et 3 aujourd’hui ? Parce qu’il faut se rappeler qu’il a déjà écrit quatre livres sur Trump et qu’il a donc déjà eu moult occasions de mentionner tout ce qu’il aurait eu à dire à propos du Président US.

S’il ne l’a pas fait avec ces deux histoires – et si ce qu’il dit n’est pas de l’invention pure, ce qui est peu vraisemblable parce qu’il est réputé sérieux (oui, quelques erreurs de détail ici et là) – c’est qu’il considérait que le moment n’était pas venu.

Qu’est-ce qui lui fait croire que le moment soit venu ? À mon avis – qui est très certainement aussi le vôtre – parce qu’il prend au sérieux le « Il est cuit ! » de « quelqu’un dans le cercle rapproché de Trump ».

Selon moi, Wolff pense qu’il n’y a pas que Trump qui soit cuit : les carottes aussi, et que le moment est venu pour lui de dire quelques petites choses qui lui permettront de faire remarquer incessamment sous peu : « Bien entendu ! Vous avez dû noter mes allusions ces jours derniers ? ».

Tiens ! Vous ai-je dit que le second tome de mon opus s’appelait « HAUTE TRAHISON ! » ? Sinon, je le fais maintenant !