*Godot est mort !*

PRIBOR s’engage dans la bataille des municipales ! III. Ils étaient invisibles jusqu’à PRIBOR

PRIBOR – éducation – 23-08-25Télécharger
2 réponses à “PRIBOR s’engage dans la bataille des municipales ! III. Ils étaient invisibles jusqu’à PRIBOR

  1. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    « Lina 11 ans », écolière.

    (( ‘Pribor’ ))
    ‘Une IA publique,
    pour des critères lisibles et partagés

    ‘ lisibles ‘ et surtout : … ‘ partagés ‘

    …par qui ?

    Votre réponse ( pour une classe de 24 ‘Lina’ face à 1 ‘enseignant’..) serait donc :

    Système d’apprentissage réactif à base émotionnelle PRIBOR-EmoZone :

    Réseau de capteurs émotionnels en classe

    Analyse de micro-signaux : expressions faciales, tonalité de la voix, posture.

    Anella-X classe les états émotionnels : inhibition / réaction excessive / fatigue, etc.

    P-Graphe visualise la cohésion affective de la classe et les risques de décrochage

    Classe Réactive : Adaptation automatique de l’environnement

    Ajustement en temps réel de la lumière, du bruit, des stimuli visuels

    ==>
    Tableau de bord enseignant : alertes sur la concentration et la tension affective

    Scénarios IMPULSE : Simulation d’intervention pédagogique ( sur/pour l’ensemble des 24 « Lina » ou sur/pour chacun(e) d’entre eux(elles) séparément..? )

    Choix simulés : « ne pas intervenir / intervenir maintenant / intervenir plus tard” ( pendant/post durée-‘leçon’ ..? et donc … ordre ou conseil..? )

    +

    Co-jugement possible avec les parents et les professionnels de santé scolaire ( sans doute à postériori… et donc, éventuellement..? )

    Merci de m’ (nous) éclairer.

    Répondre
  2. Avatar de JMarc
    JMarc

    « Lina 11 ans, PRIBOR-EmoZone »
    J’en entends déjà, et pas seulement au fond de la classe, hurler « 1984 ! » encore plus fort que maintenant (et faut reconnaitre que ça se comprend).

    Répondre

