Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Washington désormais aligné sur Moscou

Des manœuvres communes ont lieu en ce moment entre la Russie et la Biélorussie. Deux observateurs américains sont présents sur les lieux, « les sièges ayant la meilleure vue leur ayant été réservés ». Invités par le Guardian à faire un commentaire, ils ont décliné de répondre.

Je répondrai donc à leur place : « Dans le conflit déclenché par la Russie contre l’Ukraine, les États-Unis ont choisi leur camp. Ce n’est pas le même que l’Europe ».

À bon entendeur, salut !

Dans nos archives :

La Russie a très très bien joué, la Russie va gagner, c’est clair. Comment est-ce qu’elle a gagné ? Elle a gagné par sa politique des agents dormants. Elle a recruté (en 1987 probablement), à l’époque, c’était l’Union soviétique, elle a recruté Donald Trump comme un agent dormant qu’elle utiliserait un jour ou l’autre. On l’a déjà utilisé en 1987 : il a fait un peu de propagande pour l’URSS dans les journaux américains mais jusque-là, on l’a laissé dormir.

Retranscription de Et maintenant, la guerre, le 26 janvier 2022

37 réponses à “Washington désormais aligné sur Moscou

  1. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    Ce qui est très paradoxal au stade où nous en sommes , c’est que l’alignement « politique » entre les USA et la Russie œuvre collectivement pour une « démondialisation économique » à marche forcée. Certe « un peu » à leur avantage mais pas que.
    La notion même de marché ne semble plus du tout un but en soi, ce qui serait plutôt celui des « démocrates » ou assimilés militant pour un « doux commerce » régulé (par les Etats) ne remettant nullement en cause « le marché ».

    La question devient : quoi substituer au « marché » sensé pacifier les relations entre nations ? La force ?

    Répondre
    1. Avatar de Hadrien
      Hadrien

      quoi substituer au « marché » ?
      Très clair: un système mafieux mondial.
      Je répète, l’Europe démocratique est sans défense depuis le refus catastrophique de la CED en 1954 par les gaullistes (par chauvinisme) et le PCF (toujours aux ordres de Moscou). Le Trump français s’agite déjà, en fait, il y en a deux: Mélenchon et Le Pen. Poutine choisira Le Pen , plus jeune et mieux soutenue électoralement.

      Répondre
      1. Avatar de Grand-mère Michelle
        Grand-mère Michelle

        @Hadrien

        Le chauvinisme des français-es les a toujours poussé-e-s à négliger l’anti-militarisme en tant que rempart contre la domination/l’exploitation et la manipulation de leurs « dirigeants »(politiques, économiques et militaires) et de leurs sbires dévoués.
        Leur « fraternité », résumée à leur « fière identité », les empêche de comprendre la nécessité de solidarité entre les peuples pareillement malmenés, de nord au sud et de l’est à l’ouest de notre planète pareillement exploitée jusqu’à la moelle, indispensable à leur subsistance.

        « Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvre gens » Boris Vian
        Et vous?

        Répondre
      2. Avatar de ThomBillabong
        ThomBillabong

        @Hadrien.
        Vous oubliez un morceau de ma question, « le marché lui-même ».
        Le marché mondial se délite sous nos yeux, à la volonté de Trump et qq autres. Tant que le marché était un débouché pour eux, tout allait bien. Maintenant qu’ils deviennent le marché débouché des autres, rien ne va plus. La notion même de marché est mise en charpie par ces individus, certes très très peu scrupuleux, mais qui ont bien compris que leur souveraineté en dépendait. D’où les ruées dans les brancards et autres saltos de droits de douanes ou oukases avec génuflexions de Von Der Leyen. Que les autres soient leur marché de débouchés par la coercition, c’est dans leur corde. L’inverse, pour des pro-business, est tout simplement inacceptable. Seule l’asymétrie compte. Militaire compris.

        Répondre
        1. Avatar de Piquebouzic modifié
          Piquebouzic modifié

          Répondre
  2. Avatar de tttt
    tttt

    Vivement la nécrologie d’elon

    https://bsky.app/profile/paleofuture.bsky.social/post/3lyqhbxxtl22a

    Répondre
  3. Avatar de Tout me hérisse
    Tout me hérisse

    Même modus operandi que le copain russe : un prétexte mis en avant, censé justifier l’intervention.
    Les USA de D.Trump s’apprêtent à mener une guerre au sein des Caraïbes :
    https://www.lavoixdunord.fr/1625025/article/2025-09-15/la-principale-cible-semble-etre-le-venezuela-l-armee-americaine-prete-pour-une

    Répondre
  4. Avatar de Garorock
    Garorock

    Washington désormais aligné sur Jérusalem.
    https://www.theguardian.com/world/2025/sep/16/israel-launches-ground-offensive-deep-inside-gaza-city

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Sans oublier Moscou aligné sur Pékin.
      L’internationale fasciste est en marche.
      L’automne promet d’être chaud.
      Les mauvaises nouvelles vont tomber plus vite que les feuilles…

      Répondre
      1. Avatar de Ruiz
        Ruiz

        @Garorock Les faschistes qui livraient du gazole et du gaz pas cher à l’intellectuel ou l’ouvrier français encarté de gauche soucieux de son pouvoir d’achat et de ses jours fériés et des vêtements pas cher à sa fille …

        Répondre
    2. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      ‘A – 21’ …!… ‘J + 710’

       » GAZA BRULE « … discrètement, « à l’abri des regards internationaux libres »…

      https://www.pauljorion.com/blog/2025/09/13/comment-jai-decouvert-le-mecanisme-de-la-conscience-en-1999-episode-8-le-present-holographique-un-precis-de-la-theorie-de-la-conscience-par-resonance-a-flux-croises/comment-page-1/#comment-1095045

      ((pas sûr qu’ « on » pourra décompter jusqu’ « au bout »…))

      Répondre
      1. Avatar de ilicitano
        ilicitano

        La guerre des mots !!!!!
        La guerre des chefs
        Le ton monte 🧨🧨

        https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/erdogan-alerta-a-netanyahu-de-que-le-espera-el-mismo-destino-que-a-hitler/ar-AA1MEJ9V?ocid=msedgntp&pc=SMTS&cvid=68c964cdae9e4c75995721ade63937fa&ei=11

        Erdogan avertit Netanyahu que « le même sort qu’Hitler » l’attend

        Le président de la Turquie, l’islamiste Recep Tayyip Erdogan, a déclaré mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait créé un réseau criminel et fasciste qui nuit également aux Juifs, et a assuré que le même sort l’attendait que le dictateur nazi Adolf Hitler l’attendait.

        « Les dirigeants d’Israël, avec leur concept radical, ne sont rien d’autre qu’un réseau criminel qui a développé une idéologie fasciste », a déclaré le président à la presse turque dans l’avion dans lequel il revenait du sommet extraordinaire de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique, qui s’est tenu dimanche et lundi derniers au Qatar.

        « D’un point de vue idéologique, Netanyahou est un parent d’Hitler.
        Et tout comme Hitler n’a pas vu le désastre qui l’attendait à la suite de ses actions, je crois que Netanyahu connaîtra le même sort », a conclu Erdogan.

        « Israël nuit aux Juifs autant qu’aux musulmans et aux chrétiens. Si vous écoutez les Juifs qui s’opposent au génocide d’Israël, vous verrez que le sionisme est une idéologie dangereuse », a déclaré Erdogan dans cette conversation avec les médias, comme le rapporte la chaîne turque NTV.

        « Israël ne doit pas ternir le message divin et la mémoire bénie de Moïse, qui, selon notre foi, est l’un de nos prophètes, ni des autres prophètes », a déclaré le président turc.
        (traduction auto)

        Répondre
        1. Avatar de Otromeros
          Otromeros

          Bien obligé d’applaudir Recep… une pitié..

          Répondre
  5. Avatar de Pierre
    Pierre

    En 2017, l’Otan envoyait déjà des observateurs aux manœuvres russie-belarus. Réciproquement la Russie envoie des observateurs aux manœuvres de l’Otan ( excepté les dernières ) – est ce à dire que la Russie se rapproche de l’Otan-

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      « Aux places ayant la meilleure vue ? » 😉

      Répondre
      1. Avatar de Ruiz
        Ruiz

        Il fut un temps où la chorégraphie juridico-militaire sur la réduction des forces conventionelles en Europe était de mise.

        Un exercice est une préparation, un entraînement, un apprentissiage, mais c’est aussi une démonstration, plus réelle qu’un défilé, il serait dommage que la cible visée en rate une miette.

        Répondre
  6. Avatar de konrad
    konrad

    Pendant ce temps l’OTAN renforce la défense de son flanc Est. La France a envoyé 3 rafales surveiller le ciel polonais et le Service de santé des armées réorganise ses centres médicaux dans la perspective d’un engagement de haute intensité.

    « « L’hypothèse d’engagement majeur des armées françaises dans un conflit de haute intensité n’est pas une vue de l’esprit. […] Et donc, si [elles] étaient engagées dans le cadre d’une coalition, dont elles pourraient prendre le commandement, bien évidemment, il y aurait des blessés », avait d’ailleurs expliqué le général Stéphane Groën, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, à France 3, le 16 juillet. »
    Source : https://www.opex360.com/2025/08/27/le-service-de-sante-des-armees-reorganise-ses-centres-medicaux-dans-la-perspective-dun-engagement-de-haute-intensite/
    On peut dire qu’un nouveau cliquet est engagé.

    Répondre
    1. Avatar de Ruiz
      Ruiz

      @konrad La prévoyance et la vision à long terme de nos gouvernants a fait depuis de nombreuses années fermer l’hôpital du Val de Grace pour montrer qu’ils faisaient des économies et juguler la Dette !

      Il faut aussi avoir le personnel réserves civiles ?

      Répondre
      1. Avatar de Piquebouzic modifié
        Piquebouzic modifié

        Répondre
      2. Avatar de Piquebouzic modifié
        Piquebouzic modifié

        On les aurait en temps de guerre, no problémo.
        Ça se réquisitionne d’un trait de Bic du toubib, de l’IDE et de l’AS dans ces cas là.
        Et puis, mine de rien, je viens de vérifier, on a aujourd’hui 25 000 médecins de plus en activité en France qu’en 2010 (+12%).
        Y’a d’la marge.

        Répondre
        1. Avatar de arkao
          arkao

          +12% en plus est-ce suffisant par rapport au vieillissement de la population ?
          Et leur répartition sur le territoire, on en parle ?

          Répondre
          1. Avatar de konrad
            konrad

            Merci de rappeler cette réalité factuelle, Arkao.

            Répondre
    2. Avatar de Pascal
      Pascal

      @konrad
      La guerre en ukraine révèle que… nous ne sommes pas prêt pour ce nouveau type de conflit ! Nous avons des armes hyper sophistiquées qui coûtent extrêmement cher et peu nombreuses quant en face les drones lowcost sont produit en masse. Plus de détails ici
      https://www.youtube.com/watch?v=JMkYbIF72Po

      Répondre
  7. Avatar de Sándor
    Sándor

    D’accord, le guignol ricain était un « agent dormant » depuis l’époque de l’URSS. Comment articuler cette hypothèse avec son « soutien indéfectible de l’état d’israël » ; et plus précisément, de nettahnyahouh. Entendu à la radio (FC, je crois) que c’est plutôt israël qui a l’emprise sur trump : c’que c’est compliqué tout de même les relations internationales : ah ! si que j’avais fait l’ens et l’ena voire hec, j’en serais pas encore à me demander, après tant et tant d’années …

    Répondre
    1. Avatar de Rafio
      Rafio

      Je me gausse. 🥱.
      Vous oubliez que dans cette magnifique purée qui nous sert d’analyse géopolitique, certains ont su faire d’Epstein un agent… du Mossad.
      Et hop ! Toussesplic. 😜. Trump est un agent double. Ou triple. Ou quadruple je sais plus. Lui non plus d’ailleurs.

      Répondre
    2. Avatar de Garorock
      Garorock

      Agent dormant, idiot utile, kompromaté par le fsb et/ou le mossad ou tout ce que l’on veut, cela n’a plus beaucoup d’importance…
      Tant que Trump et ses amis seront à la maison blanche, les autocrates seront à la fête.

      Répondre
    3. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      Trump est en train de s’emparer des Etats-Unis , l’inconnue étant (encore pour un temps..??..) le volume de ‘Kapos’ qu’il pourrait mobiliser à ses ordres exécutifs ( excuse générale: ‘ c’est le président…’ ) comme Poutine s’est emparé de la Russie.
      Si Bibi arrive à raser Gaza, liquide/chasse ses habitants, ((…sauf les futurs « collabos/serviteurs pour les poubelles, la main d’oeuvre ‘bâtiment’ and Co…)) il (Bibi) deviendra le ‘Duce’ d’un pays lié par le sang à l’Oncle Sam, et il lui sera donné le pouvoir/l’autorisation, ensuite , de/pour « régler » par la force dissuasive/effective le « statut » des « état » de Moyen-Orient..
      L’ « Occident » européen, tenu en respect par Wlad, assistera en spectateur( payant) à un « Bad-Ending » en technicolor..

      Après…

      Répondre
  8. Avatar de Nicolas
    Nicolas

    Peut-on être « un peu » agent dormant, c’est à dire fâché contre la Russie mais pas trop investi non plus ? En d’autres termes, agent à bas bruit, comme dans certains types de tentatives de brut force dans les systèmes d’information ?

    Répondre
    1. Avatar de Thomas jeanson
      Thomas jeanson

      « fâché contre la Russie »

      Non !

      Et pour en être convaincu il suffit de séparer dans son évaluation, les paroles / la comm des actes / faits.

      Les sourcis froncés de Donald, c’est la vaseline, qui fait gagner du temps, fait durer le doute qui DE FAiT n’existe plus.

      C’est ce qui paralyse la réaction.

      Répondre
  9. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    « Ce n’est pas le même que l’Europe » Les « camps » divergeraient, en est on si sûr ?
    Les Intérêts de l’U.E. et des États-Unis divergent sans doute, maintenant il est possible de le dire, et les traités de libre échange ne sont plus la DOXA incontournable.

    Trump semble vouloir faire la paix et s’arranger avec Poutine, dont-il perçoit le point de vue et voudrait en faire un allié (au moins un non adversaire) dans son combat prémédité avec la Chine (le Japon est oublié).

    Il lui faut aussi affaiblir l’U.E. qui économiquement est son principal rival.

    En matière géostratégique le basculement de l’Ukraine dans la sphère occidentale, (OTAN U.E) comme celui déjà réalisé des pays de l’ancien Pacte de Varsovie n’avait en 2014 avec les évènements de Maidan d’intérêt que pour les États-Unis, dans une vision post guerre froide en continuité.
    Aucun Intérêt pour l’U.E. (et ses habitants) dont les agricultures et industries (y compris aéronautique) seraient encore plus destabilisées après déjà le ralliement des pays dits de l’europe de l’est qui a vu l’industrie automobile partir en Roumanie Slovaquie ..

    En temps que puissance, l’élargissement aurait un sens, mais alors il devrait comprendre également la Russie et ses ressources énergétiques, sans oublier un continuum culturel certain.

    C’est pourquoi la création et l’amplification d’un conflit au sein des états slaves de la région est opportun et primordial vu des États-Unis pour maitriser l’Europe comme Brezinski l’analysait déjà.

    Les Élites Européennes (U.E, U.K.) restent enfermées dans une vision de guerre froide avec un Allié totipotent Américain qui n’est plus là et essayent de convaincre leurs opinions publiques de s’ingérer dans un conflit qui n’est pas et n’a jamais été le leur.

    Le camp de l’ »Europe » est-il d’entretenir ce conflit au prix d’un conflit ouvert auquel elle n’est pas préparée, alors que le grand frère qui a pu lui souffler cette vision d’aire d’influence n’est plus là ?

    Le camp de l’Europe (des « Européens ») n’est-il pas plutôt comme celui de Trump d’essayer de faire cesser ce conflit quitte à avaler son chapeau sur quelques principes qu’elle serait seule et sans moyens à vouloir faire respecter ?

    Au moins Zelensky a fait sacrifier quelques centaines de milliers de slaves pour rester au pouvoir, comme Netanyaou avec des Gazaouis, nos dirigeants n’ont même pas cette excuse ou motivation !

    Répondre
  10. Avatar de KL42
    KL42

    Bonjour
    Vous omettez un paramètre essentiel à mon humble avis.
    La Russie prétend possédé des armes nouvelles, drones naviguant en essaim, missile hyper sonique, large bombe planante.
    La Russie a développé de nouvelles tactiques de guerre en Ukraine.
    Donc à mon humble avis les Russes ont invités les US a leurs manœuvres pour qu’ils comprennent bien le retard pris par le pentagone dans l’armement et dans la tactique.
    Nous verrons dans quelques mois si mon analyse est ou non correcte.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Sauf que le fait que « La Russie prétend(e) posséder des armes nouvelles, drones naviguant en essaim, missile hypersonique, large bombe planante », vous le savez très bien, et moi aussi, juste en lisant les journaux : sans que nous ayons été invités sur le podium. Quant aux invités sur le podium, ils ont un avantage sur nous : les 2.000 pages de rapports produits à leur intention par leurs services secrets. Croyez-moi : ils n’ont pas besoin d’être là !

      Répondre
      1. Avatar de Rafio
        Rafio

        Jamais vous n’auriez appris à pêcher de la seule lecture des 2.000 pages de rapports produits à votre intention par vos services secrets de l’époque. Il a aussi fallu regarder les pêcheurs pêcher.

        Répondre
    2. Avatar de Pascal
      Pascal

      @KL42
      « La Russie a développé de nouvelles tactiques de guerre en Ukraine. » Oui, ça s’appelle le hachoir à viande !
      Quant « aux nouvelles armes » russe, on y a droit depuis plusieurs années déjà : char T-14 Armata 2015, missile hypersonique 3M22 Zircon 2023, avion de 5eme génération SU-57 on en parle depuis 2018… Seulement, rien de tout ça sur le champs de bataille ukrainien. Ce qui est visible et largement renseigné, c’est un grignotage de terrain par des fantassins comme au début du 20eme siècle au prix de pertes humaines incroyables, sous un ciel de drones. Où est cette supériorité technologique russe censée faire peur aux américains quand elle ne permet même pas d’écraser une armée ukrainienne ?

      Répondre
  11. Avatar de Régis Pasquet
    Régis Pasquet

    Si l’on tombe d’accord pour dire que l’argent seul dicte les comportements des humains, il faut admettre qu’un marché sera toujours nécessaire pour satisfaire les ploutocrates.

    Un marché certes, mais quelle forme de marché ?
    Vous me direz que le système capitaliste a toujours été le faux nez des échanges internationaux sous des dehors proprets et respectables.
    Les riches et les intellectuels complètement désinhibés qui leur étaient soumis étaient chargés de vendre l’invendable et nous roulaient dans la farine jusqu’à l’arrivée de de Trump et de ses clones que son attitude décomplexait.
    Alors quel contenu pour un nouveau marché? Tout ce qui permet de rapporté du fric sans trop de bagarres. Avec en plus les aides aux entreprises sans le moindre contrôle, pour des centaines de milliards par exemple en France, l’optimisation fiscale, l’injustice sociale et le déni environnemental, une fiscalité très intéressante en faveur des plus riches régulièrement accueillis dans les médias pour y pleurer à chaudes larmes comme le pauvre Bernard Arnaud et les représentants du MEDEF, sans compter l’esbroufe de quelques zigotos qui nous invitent à penser qu’ils sont puissants alors que rien ne fonctionne dans leur pays terrassés par différentes formes de violence. Et des opinions publiques consentantes alors qu’elles devraient se rappeler ce que m’a dit récemment une vieille dame : l’espèce humaine n’est tenue qu’à une chose dans la vie Être heureuse. Ça commence aujourd’hui si nous le voulons.
    Pas d’alternative avec les salauds.

    Répondre
    1. Avatar de Rafio
      Rafio

      On n’atteint le royaume de la liberté qu’après avoir traversé le royaume de la nécessité. Et dans le royaume de la nécessité, l’espèce humaine n’est tenue qu’à une chose : survivre.
      Le capitalisme c’est merdique. Avant c’était pire. Voilà pourquoi les opinions publiques sont consentantes. Faut pas se raconter d’histoire.

      Répondre
  12. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    A l’attention de ceux (d’entre nous) qui auraient une ‘volonté pétitionnaire’ … un décodage bien utile.. :

    https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/la-petition-de-philippe-de-villiers-sur-l-immigration-a-encore-plus-de-failles-que-ce-qu-on-pensait_254888.html

    Répondre

