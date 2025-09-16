Des manœuvres communes ont lieu en ce moment entre la Russie et la Biélorussie. Deux observateurs américains sont présents sur les lieux, « les sièges ayant la meilleure vue leur ayant été réservés ». Invités par le Guardian à faire un commentaire, ils ont décliné de répondre.

Je répondrai donc à leur place : « Dans le conflit déclenché par la Russie contre l’Ukraine, les États-Unis ont choisi leur camp. Ce n’est pas le même que l’Europe ».

À bon entendeur, salut !

Dans nos archives :

La Russie a très très bien joué, la Russie va gagner, c’est clair. Comment est-ce qu’elle a gagné ? Elle a gagné par sa politique des agents dormants. Elle a recruté (en 1987 probablement), à l’époque, c’était l’Union soviétique, elle a recruté Donald Trump comme un agent dormant qu’elle utiliserait un jour ou l’autre. On l’a déjà utilisé en 1987 : il a fait un peu de propagande pour l’URSS dans les journaux américains mais jusque-là, on l’a laissé dormir.

Retranscription de Et maintenant, la guerre, le 26 janvier 2022