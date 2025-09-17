Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Une répression brutale de la Gauche américaine se prépare

Tyler Robinson

La raison alléguée sera l’assassinat de Charlie Kirk, mais rassurez-vous, cette répression était en préparation depuis la passation des pouvoirs en janvier (Projet 2025), le Président était à l’affût d’un prétexte.

Partager :
, , ,
, , , , ,

9 réponses à “Une répression brutale de la Gauche américaine se prépare

  1. Avatar de Didier Combes
    Didier Combes

    « Une répression brutale de la Gauche américaine se prépare » … et certains rêvent de cette répression en Europe.
    https://www.lemonde.fr/article-offert/2395ef38b0df-6641418/nathalie-loiseau-eurodeputee-apres-l-assassinat-de-charlie-kirk-il-y-a-des-silences-qui-en-disent-plus-que-de-longs-discours

    Répondre
  2. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    Et toujours pas de structuration d’une résistance malgré que des Sanders ou des AOC sachent exactement ce qui se passe :

    L’opposition au fascisme commente les évènements, qui se déroulent inexorablement.

    Pas de raison d’esperer que ça se passe différemment chez nous à priori.

    Répondre
  3. Avatar de Khanard
    Khanard

    D’aucuns diront que Paul Jorion est un oiseau de mauvaise augure mais fort dramatiquement je ne peux qu’abonder dans ses analyses .

    Répondre
  4. Avatar de Pascal
    Pascal

    Il n’y a pas que Paul qui s’en inquiète et la raison est bien faible devant le fanatisme religieux !
    « Sorcellerie occulte, ancienne et profonde » : en Arizona, après le meurtre de Charlie Kirk, les nationalistes pro-Trump radicalisent leur discours
    https://www.franceinfo.fr/monde/usa/assassinat-de-charlie-kirk/reportage-sorcellerie-occulte-ancienne-et-profonde-en-arizona-apres-le-meurtre-de-charlie-kirk-les-nationalistes-pro-trump-radicalisent-leur-discours_7497310.html

    Répondre
  5. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    La doctrine/théorie Guerassimov devient limpide : qui a intérêt à ce qu’une sorte de guerre civile ait lieu aux USA ? Souffler sur les braises ici et là suffit.

    Répondre
  6. Avatar de Piquebouzic modifié
    Piquebouzic modifié

    Lilliana Mason.
    https://www.newyorker.com/news/q-and-a/where-political-violence-comes-from

    Répondre
  7. Avatar de gaston
    gaston

    Dans cette dernière vidéo sur The Daily Beast les trois intervenants sont aussi très très alarmistes sur ce qui pourrait se passer lors, et à la suite, des funérailles de Kirk en Arizona. Cette volonté de par certains de vouloir éliminer tous ceux qui ne partage pas le deuil.

    https://www.youtube.com/watch?v=JBXauESHkXU

    Répondre
  8. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    Pour un suivi propre en ordre de l’effondrement contrôlé (rationnel) des USA.
    Trump, l’élu (pas le canard, mais le perroquet, on lui récite le contenu des décrets qu’il signe à la télé) d’une élite conservatrice, qui vienne le border chaque soir pour qu’il puisse s’endormir dans le noir, s’est mise en tête de transformer l’empire à leur image (ce qui correspond à le liquider) en le traitant comme une machine mal réglée.
    Il ne fait pas de doute que les USA (mais pas que..) sont depuis longtemps sur une mauvaise pente, mais la présence de ce site, http://www.project2025.observer, avec les 317 objectifs et le suivit de leurs exécutions visibles par la planète entière, au même titre que le génocide des palestiniens, font vaciller mes valeurs et mes convictions.

    https://www.project2025.observer/en/visualize/charts

    Répondre
  9. Avatar de Tout me hérisse
    Tout me hérisse

    D.Trump est aujourd’hui en visite au Royaume-Uni, plus précisément au château de Windsor où il y restera entre ses murs, ayant sans doute l’impression d’être devenu le vice-Roi, mais il restera surtout pour des raisons de sécurité, des fois que l’un ou l’autre ‘happy few’ à l’extérieur ne s’avise de lui prodiguer un traitement au métal lourd…, quoique, il devrait aussi voir où il pose le pied dans ces vieilles demeures aux marches d’escaliers usées…

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. @ Otromeros – 17 septembre 2025 15h30 Craig Mokhiber – 27 août 2025 mondoweiss.net/2025/08/how-the-un-could-act-today-to-stop-the-genocide-in-palestine/ …/… Établi par une résolution de…

  3. @CloClo… pour en terminer sur une note plus explicitement joyeuse… c’est quand même beau la musique… (pas celle qu’ « ils »…

  5. Quant à la survie d’ ‘ISRAEL post- génocide à GAZA’ (au moins..) , je ne m’estime pas compétent pour « voir »/prévoir…

  7. Un génocide (en cours) , ça s’arrête par la dissuasion de la force(idéalement, internationale.. orchestrée par les organes ad-hoc). Si…

  9. @CloClo 9h41  » Nous sommes prévenus. Notre Etat est prévenu. Nos dirigeants sont prévenus. Janvier 2025 : la Cour internationale…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta