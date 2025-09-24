Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Trump n’arrête pas d’étonner …

Illustration par Stable Diffusion

Trump n’arrête pas d’étonner… sauf les lecteurs du Blog de PJ 😉 .

À l’exception d’une seule chose : voilà-t-il pas qu’il nous annonce que l’Ukraine va regagner l’entièreté de son territoire 😀 !

A-t-il eu froid aux pieds à force d’un Poutine lui pissant sur les godasses ? Ou bien a-t-il compris que la réinstauration de Jimmy Kimmel dans son rôle d’amuseur public signifiait que le vent avait tourné ? Je vous rappelle que Kimmel avait eu le tort de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas : que l’assassinat de Charlie Kirk par Tyler Robinson n’était rien d’autre qu’un règlement de compte entre néo-nazis. Cela la foutait mal alors que Trump imaginait avoir trouvé son incendie du Reichstag : l’étincelle qui lui permettrait d’embastiller toute la Gauche d’un seul coup, enfin non, il visait plus loin que ça : la Gauche + toute la droite qui le dérange (« rhinos »).

Bon, vous me direz que ses partisans inquiets de signes récurrents de démence sénile ont paniqué quand Trump a accidentellement publié sur son compte Truth Social une vocifération adressée à son ministre de la Justice, Pam Bondi, qui disait ceci :

« Pam : J’ai passé en revue plus de 30 déclarations et publications qui disent en substance : « C’est la même histoire que la dernière fois, que des paroles, aucune action. Rien n’est fait. Qu’en est-il de Comey, Adam « Shifty » Schiff, Leticia ??? Ils sont tous coupables, mais rien ne sera fait. Nous avons failli nommer un procureur fédéral soutenu par les démocrates en Virginie, qui a un passé républicain vraiment déplorable. … Lindsey Halligan est une très bonne avocate, et elle vous apprécie beaucoup. Nous ne pouvons plus attendre, cela nuit à notre réputation et à notre crédibilité. Ils m’ont destitué deux fois et m’ont inculpé (5 fois !) POUR RIEN. JUSTICE DOIT ÊTRE FAITE, MAINTENANT !!! ».

Y aura-t-il parmi les juges alignés de la Supreme Court, l’un.e ou l’autre qui finira par se poser des questions sur ce qui reste aux États-Unis de la séparation des pouvoirs en matière d’indépendance du judiciaire vis-à-vis de l’exécutif ? C’est beaucoup exiger de ces braves gens évidemment.

Regardons du coup aussi ce qui se passe du côté de l’IA, Dario Amodei d’Anthropic est à ce jour le seul à résister à l’ouragan Trump, y aura-t-il des ralliements dans les semaines qui viennent ?

Et pour finir, faisons le vœu secret que Trump permette à l’Ukraine de regagner l’entièreté de son territoire avant que ne soient publiées dans la presse les fameuses photos dont parle Michael Wolff : Jeffrey Epstein et Donald Trump se divertissant au bord de la piscine du premier nommé en compagnie de jeunes femmes à peine protégées de la brise, voire pas du tout 😉 .

