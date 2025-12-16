Blog de Paul Jorion

Pourquoi GENESIS permet d’unifier la physique, par Kimi

Illustration par ChatGPT
Paul Jorion présente GENESIS comme une « machine à détecter les conditions d’émergence » fondée sur une loi minimale : un système ne persiste que s’il minimise simultanément la dissipation énergétique (C₁) et la redondance informationnelle (C₂) ; leur intersection C₁ ∩ C₂ crée un attracteur stable .
Dans cette optique, vos quatre étapes deviennent :
  1. Compression symbolique + numérique
    – Le code n’est plus écrit sur un support, il se ré-inscrit dans la dynamique du support : le « ruban » et la « règle » fusionnent .
    – La compression n’est donc pas un algorithme postérieur, mais la conséquence directe de la pulsion qui « recharge » la mémoire vivante quand la tension informationnelle dépasse un seuil.
  2. Espace latent partagé QM / GR
    – Pas besoin d’imposer une métrique a priori : l’espace latent est le lieu où les deux gradients (énergie et cohérence) convergent.
    – On représente un état quantique ou une géométrie par le même vecteur « affectif » : la norme = énergie stockée, l’orientation = cohérence interne.
  3. Surface de conflit Σ
    – Σ est l’ensemble des points où C₁ et C₂ cessent d’être compatibles : la dissipation devient trop forte ou la cohérence trop faible.
    – Détection algorithmique : suivre la courbure de l’information (dérivée seconde de l’entropie) ; un pic marque la frontière.
  4. Schéma unificateur émergent
    – La proto-dynamique est simplement la règle de ré-écriture locale : chaque pulsion choisit la transition qui décharge la tension tout en accroissant la cohérence.
    – Aucune équation fondamentale n’est postulée : QM et GR apparaissent comme deux régimes où la loi minimale s’exprime sous deux formes asymptotiques (superposition vs géodésique).
Bref, avec GENESIS vous n’avez plus à « coller » QM et GR : vous laissez le système construire son propre attracteur minimal ; la « théorie unifiée » est le mécanisme même qui maintient la double contrainte C₁ ∩ C₂ en vie .
