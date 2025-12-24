Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Loi Epstein et caviardages

Illustration par ChatGPT

La loi votée par le Congrès américain imposant la publication des dossiers du ministère de la Justice relatifs à Jeffrey Epstein a conduit, à partir de la mi-décembre, à la mise en ligne de milliers de pages d’archives. Comme cela avait été anticipé, une large partie de ces documents a été diffusée sous une forme lourdement caviardée.

Très rapidement, des observateurs ont constaté que certaines de ces occultations étaient techniquement défectueuses. Comme l’a rapporté The Guardian, plusieurs passages prétendument masqués pouvaient être rendus lisibles par des moyens élémentaires : soit à l’aide de fonctions courantes de logiciels de retouche comme Photoshop, soit simplement en sélectionnant le texte pour le copier dans un traitement de texte. Il ne s’agissait ni d’un piratage informatique ni d’un accès non autorisé aux systèmes du ministère de la Justice, mais d’un défaut de procédure dans la manière dont les documents avaient été préparés pour la publication.

Dès le lundi soir suivant la diffusion, des extraits redevenus lisibles ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Parmi eux figurait notamment une pièce versée à une procédure civile engagée par les Îles Vierges américaines contre Darren K. Indyke et Richard D. Kahn, exécuteurs testamentaires de la succession Epstein. Les passages initialement caviardés de ce document contiennent des allégations décrivant la manière dont Epstein et certains de ses associés auraient facilité, sur une période prolongée, des abus sexuels sur des mineures.

Il convient de souligner que ces éléments relèvent d’une procédure civile déjà connue et qu’ils consistent en des allégations, non en des condamnations nouvelles. Leur diffusion n’en met pas moins en lumière le caractère discutable de certaines décisions de caviardage : les occultations ne semblaient pas viser la protection de victimes identifiables, mais portaient sur des descriptions factuelles de mécanismes déjà au cœur des poursuites.

Cet épisode révèle surtout la fragilité du dispositif de publication mis en place. En cherchant à concilier transparence légale et occultations extensives, le ministère de la Justice a produit des documents à la fois massivement caviardés et techniquement vulnérables. Il en résulte une situation paradoxale : des informations officiellement jugées trop sensibles pour être lues se retrouvent néanmoins accessibles, sans contrôle, du fait même des modalités de leur mise en ligne.

Les prochains jours diront si d’autres documents présentent les mêmes failles et jusqu’où ira l’érosion de ce barrage procédural, que la loi avait précisément pour objet de lever de manière ordonnée et intelligible.

Paul Jorion (partiellement réécrit par ChatGPT 5.2 pour des raisons de protection légale).

8 réponses à “Loi Epstein et caviardages

  1. Avatar de Garorock
    Garorock

    https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/23/epstein-files-larry-nassar-letter
    (Le ministère de la Justice affirme que la lettre de Jeffrey Epstein à Larry Nassar faisant référence à Trump est un faux.)

    « Cette fausse lettre nous rappelle que la publication d’un document par le ministère de la Justice ne rend pas pour autant les allégations ou affirmations qu’il contient vraies. Le ministère continuera néanmoins de publier tous les documents requis par la loi. »

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

      Mais ma copine Tara, comme beaucoup d’autres, ne lache pas l’affaire!
      https://youtu.be/kWRkMp4ZsnM?si=c-NYSr0i-ynbyBeC

      Répondre
      1. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        Répondre
  2. Avatar de Jean
    Jean

    Comme pour les documents relatifs à Epstein, ce serait bien de savoir quelle partie de l’article ci-dessus est écrite par Paul Jorion et quelle partie par ChatGPT. Parce qu’on se retrouve dans le un scénario similaire avec un manque de transparence évident. Est-ce Paul Jorion qui a caviardé ChatGPT ou l’inverse?
    On a déjà soulevé le problème précédemment à savoir qu’avec les IA, il devient impossible de discerner le vrai du faux, la vérité du mensonge, le réel de l’artificiel. En voici encore une preuve qui devrait nous alerter et nous mettre en garde sur les dérives qui ne vont cesser de se produire à l’avenir.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      D’accord ! Mais vous le premier : « Combien des mots dans votre commentaire avez-vous d’abord dû rechercher dans le dictionnaire ? »

      Soyez honnête !

      Répondre
      1. Avatar de bb
        bb

        @Jean

        Monsieur Jorion a au moins l’honnêteté d’annoncer qu’il utilise l’IA, aussi bien pour ses textes que pour les images qu’il publie.
        C’est loin d’être le cas de la majorité des journalistes, chroniqueurs, éditorialistes ou créateurs de contenu à travers le monde.

        Quant à cette idée de “marquer” les documents produits par l’IA, cela fait trois ans qu’on l’entend partout. Il y a quelques mois encore, des chercheurs alertaient sur le risque d’effondrement qualitatif des modèles, en raison de l’autophagie croissante — autrement dit, l’entraînement sur des contenus déjà générés par l’IA. Résultat; Rien. Ni dans la règlementation, ni dans les problèmes d’autiphagie.
        À l’heure actuelle, la réglementation est totalement dépassée par la vitesse à laquelle ces technologies évoluent.

        Votre demande n’est donc pas seulement irréaliste : elle est anachronique.
        Tout comme celle, tout aussi décalée, qui consistait à vouloir supprimer toutes les images générées par IA, formulée par un autre contributeur.

        (Sur le sujet du vol de données par les geants de l’IA, Il faudra que je raconte ici, l’absurdité de la communication de la fameuse pub Intermarché qui à fait le buzz en affirmant que la production n’avait pas utilisé l’IA….)

        Répondre
    2. Avatar de Grand-mère Michelle
      Grand-mère Michelle

      @Jean

      Euh…Pour ma part, j’ai dû faire appel à mon vieil ami le petit Robert pour m’expliquer le rapport entre le caviar(œufs d’esturgeon) et l’acte de « caviarder »(d’occulter certaines parties de textes).
      Et j’ai ainsi découvert que cela se rapporte à un procédé (« passer au caviar »:noircir à l’encre) appliqué par la censure russe sous Nicolas 1er.

      M…. alors! Déjà les russes! Enfin…c’est de saison!
      À l’heure où les amerloques rêvent de barrer le passage de leur marine(marchande et militaire) vers l’Océan Atlantique(et l’Amérique centrale et du sud) en tentant d’annexer le Groenland, ce que la guerre en Ukraine fait déjà dans la Mer Noire pour les empêcher de s’introduire en Mer Méditerranée et en Mer Rouge(vers l’Afrique et le Moyen-Orient)… tant que « l’opération spéciale de Poutine » ne se terminera pas, par l’annexion de toute la côte ukrainienne jusqu’à la prise totale d’Odessa…
      La reconfiguration politique du monde par le Grand Marché va bon train(ou plutôt bon bateau) en cette période de « joyeuses fêtes »(euh…qu’est-ce qu’on fête, déjà?)

      Et pendant ce temps-là, la prostitution enfantine n’a jamais atteint les pourcentages actuels, grâce surtout aux « échanges numériques »…
      « Faites des gosses! », qu’ils disaient avant la guerre de 14…

      Répondre
  3. Avatar de gaston
    gaston

    Dans ce nouvel interview qu’elle donne à Joanna Coles, Mary Trump, nièce de Donald et « clinical psychologist » de profession nous dresse une nouvelle fois, elle qui le connait bien, le tableau de son oncle depuis ses 2 ans 1/2.

    A propos de l’affaire Epstein, de son implication et de ce qu’il pourrait y avoir dans le dossier, elle nous dit (à partir de 45mn 20) :

    « Il est le meilleur ami d’un monstre depuis de très nombreuses années, alors qui sait ? Toutefois il reste à voir s’il est impliqué ou non dans les crimes d’Epstein et de Maxwell. Cela ne nous surprendrait pas vu qu’il est le genre de personne qu’il est… Il agit comme s’il avait quelque chose de compromettant dans ces dossiers »

    Et plus loin elle ajoute ce qu’il craint le plus c’est d’être moqué et humilié.

    https://www.youtube.com/watch?v=kh54JwcHmKI

    Répondre

