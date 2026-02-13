Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Affaire Epstein : On connaît des noms mais c’est tout !

On nous régale avec la partie qui dépasse de l’iceberg mais on ne nous dit rien de ce qui s’est passé : Epstein faisait-il chanter ses copains ? Travaillait-il pour des services secrets ? On nous donne les noms de ses copains mais on n’a pas la moindre idée de ce qu’ils ont fait !

3 responses to “Affaire Epstein : On connaît des noms mais c’est tout !

  1. Avatar de Garorock
    Garorock

    Il manque des pièces au puzzle qui aideraient à la compréhension de l’ensemble. Et si elles manquent c’est sans doute parce qu’on s’acharne à ne pas les montrer.
    Epstein cultivait l’art de se faire aimer et semblait y parvenir même dans les périodes difficiles…
    Y’a t-il une pièce « Trump-Poutine » dans le puzzle Eipstein ?
    Quel est son prénom?
    A quoi aurait-elle bien pû servir à Epstein ?

    Répondre
    1. Avatar de arkao
      arkao

      Une des pièces serait-elle biélorusse ?
      https://www.elle.fr/Societe/News/Qui-est-Karyna-Shuliak-la-derniere-femme-et-heritiere-de-Jeffrey-Epstein-4436540

      Répondre
  2. Avatar de Tout me hérisse
    Tout me hérisse

    Jacques Dutronc était déjà de cet avis…
    https://youtu.be/HZgYOp31tLU?si=fUS-WL3qvWoq_imn

    Répondre

