*Godot est mort !*

Trump a peut-être trouvé adversaire à sa taille

Illustration par ChatGPT

Quand je dis : « Trump a peut-être trouvé véritable adversaire à sa taille », je ne pense pas à la Gauche radicale incarnée par Zohran Mamdani élu maire de New York la nuit dernière, mais à la US Chamber of Commerce : une Droite contre une autre Droite.

Ce qui se joue aujourd’hui devant la Cour suprême des États-Unis pourrait marquer un véritable tournant : pour la première fois depuis le début de son second mandat, Donald Trump n’affronte pas la Gauche, mais une autre Droite que celle qu’il incarne lui, celle de l’autoritarisme et du suprémacisme blanc, à savoir celle du monde des affaires, incarnée elle par la Chambre de commerce. L’objet officiel du débat : la légitimité des tarifs douaniers imposés unilatéralement par le président, ne serait qu’un leurre technique, elle révèlerait en réalité la fracture profonde opposant deux clans au sein même du camp conservateur américain.

D’un côté, le trumpisme : un autoritarisme nationaliste et fascisant qui fait de l’économie un instrument de pouvoir personnel. Les tarifs s’assimilent ici à des armes de pression politique, utilisées pour punir, intimider ou extorquer des concessions. Dans cette logique, le droit international et les conventions commerciales ne sont que des entraves à la volonté du caudillo MAGA.

En face, le capitalisme institutionnel, représenté par la Chambre de commerce, pour qui la stabilité juridique, la prévisibilité et la fluidité des échanges constituent les conditions mêmes de la prospérité américaine. Ce courant n’est pas moins conservateur, mais il repose sur un autre principe : la règle du droit commercial plutôt que la loi du plus fort dans son expression la plus grossière.

Le conflit qui se déroule devant la Cour suprême US n’oppose donc pas la Droite à la Gauche, mais deux variétés irréconciliables de la Droite : celle du marché globalisé, héritée de l’après-guerre, conçue par les membres de la Société du Mont Pèlerin dans le rôle du ventriloque et par le Prix Nobel d’Économie dans le rôle de la poupée faisant semblant de parler, et celle du pouvoir autoritaire, qui prétend rétablir la souveraineté nationale par la contrainte et le désordre engendré par les sautes d’humeur de Donald Trump, dont la seule dynamique est celle de son orgueil plus ou moins blessé selon les hasards du moment.

Si la Cour, pourtant largement dominée par des juges conservateurs, se prononce en faveur de la Chambre de commerce, cela signifiera que même la Droite la plus idéologiquement acquise à Trump reconnaît les limites structurelles de son projet : quelle que soit sa formidable puissance, le capitalisme américain ne pourrait pas survivre à la destruction des règles qui l’ont rendu possible.

Ce moment marque peut-être le véritable tournant du trumpisme : non plus l’opposition à ses ennemis naturels, comme la Gauche, mais la résistance de ses alliés historiques. La Droite américaine se découvre divisée entre ceux qui veulent conduire le monde selon leur bon vouloir et ceux qui préfèrent le voir poursuivre son cours selon la logique des droits acquis et de la combinazione éprouvée par le temps.

4 réponses à “Trump a peut-être trouvé adversaire à sa taille

  1. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    https://www.youtube.com/watch?v=99uErKxcPqU&t=8s

    Supreme Court hears arguments over Trump’s tariffs

    La vidéo sur YouTube présente les débats de la Cour suprême des États-Unis concernant la légalité des tarifs douaniers imposés par le président Trump en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

    ### 🧭 Contexte du litige
    – **Objet du débat** : La Cour examine si le président peut utiliser l’IEEPA — une loi conçue pour les urgences internationales — pour justifier des tarifs douaniers généralisés sur des pays comme la Chine.
    – **Enjeu constitutionnel** : La question centrale est de savoir si l’exécutif outrepasse ses pouvoirs en matière de taxation, qui relèvent normalement du Congrès.

    ### ⚖️ Points soulevés durant l’audience
    – Plusieurs juges ont exprimé du scepticisme face à l’argumentation de l’administration Trump, notamment sur l’usage extensif du terme « urgence » pour contourner le Congrès.
    – Des commentaires critiques ont émergé sur la clarté et la pertinence des arguments présentés par l’avocat de Trump, certains le jugeant difficile à suivre ou peu convaincant.
    – Des intervenants ont souligné que permettre au président d’imposer des taxes unilatéralement pourrait créer un précédent dangereux, assimilable à une dérive autoritaire.

    ### 💬 Réactions du public (section commentaires)
    – Nombreux commentaires dénoncent une tentative de concentration excessive du pouvoir exécutif.
    – Certains défendent les tarifs comme source de revenus (« billions and billions », selon Trump), tandis que d’autres y voient une manipulation politique.
    – Des critiques ciblent la performance de l’avocat de Trump, jugée confuse et inefficace.

    ***********
    **La Cour suprême n’a pas encore rendu sa décision finale sur la légalité des tarifs douaniers imposés par Donald Trump.
    Le verdict est attendu dans les semaines à venir, possiblement en décembre 2025.**

    Voici ce que l’on sait à ce stade :

    ### ⚖️ État actuel de la procédure
    – **Audience tenue le 5 novembre 2025** : Les juges ont entendu les arguments du gouvernement Trump, qui invoque la loi IEEPA de 1977 pour justifier l’imposition de tarifs douaniers massifs sans l’aval du Congrès.
    – **Climat de scepticisme** : Plusieurs juges, y compris des conservateurs, ont exprimé des doutes sur la légalité de cette interprétation, soulignant que le pouvoir de taxation appartient au Congrès.

    ### 🔮 Perspectives et spéculations
    – **Probabilité en baisse** : Selon Polymarket, les chances que la Cour valide les tarifs ont chuté à *27 %* après l’audience.
    – **Analystes partagés** : Wolfe Research estime qu’il y a environ *40 %* de chances que la Cour maintienne les tarifs, en raison de pressions juridiques et politiques croisées.
    – **Décision attendue en décembre** : Les juges devraient statuer dans les prochaines semaines, avec un impact majeur sur l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.

    Répondre
  2. Avatar de Hervey
    Hervey

    Ces répercussions vont venir souligner et redessiner les contours politiques intra-muros.
    Idem au parlement européen.

    Répondre
  3. Avatar de Emmanuel
    Emmanuel

    Interressant cette distinction entre ces deux droites, qui rappelle celle entre les deux gauches…je me demande toutefois si strategiquement la droite « liberale » ne va pas se defiler encore une fois, car sachant bien que si elle gagne face a Trump, c’est pratiquement passer la main aux democrates pour le tour suivant. Et comme pour la droite c’est d’abord l’argent qui compte, alors..sauf si justement elle voit que la politique de Trump commence a nuire a leurs propres affaires ?

    Répondre
  4. Avatar de Michel Gaillard
    Michel Gaillard

    Oui, bon papier. En attendant que le monde s’équilibre un peu moins mal… Peut-être un jour via quelque inattendue transduction politique globale. J’habite à quelques jets de pierre du Mont Pélerin et de ses yacks. C’est souvent d’ici que certaines impulsions sont initiées. 😁

    Répondre

