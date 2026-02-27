Illustration par ChatGPT (DALL•E)

Trump contre le Wall Street Journal ? Jusqu’ici Trump y a laissé des plumes – et à mon avis, ce n’est pas fini.

Trump contre la US Chamber of Commerce ? Là, Trump a pris une raclée, dont on n’a pas encore saisi toute l’ampleur.

Trump contre l’IA ? Là aussi un combat qui s’annonce très inégal … vu le QI des ministres que s’est choisi le Président. (On doit sabler le champagne à Pékin devant un tel auto-sabordage !).

J’allais faire une vidéo à ce sujet demain, mais les choses se précipitent. Je vais d’abord un peu observer.