Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Bon week-end… en espérant vous retrouver lundi !

La question que tout le monde se pose évidemment : Mediapart était-il de bonne foi dans ses négociations avec Mélenchon ? Ou s’agissait-il d’une simple diversion, une opération de plus grande ampleur étant de toute manière en préparation ?

Partager :
, , , , ,

2 responses to “Bon week-end… en espérant vous retrouver lundi !

  1. Avatar de Arnaud Castex
    Arnaud Castex

    En tout cas Claude n’a rien à voir avec cette histoire!

    Répondre
  2. Avatar de Fabien Nguyen Huu
    Fabien Nguyen Huu

    Arte est une chaîne (bi-)étatique, par conséquent antisémite, c’est bien connu:

    https://www.youtube.com/watch?v=PHizfeozVws

    Cela dit, contrairement aux antisémites, qui se cachent sous la parure un peu moins politiquement incorrecte de l’antisionisme, je me doute que c’est le cas de la plupart (sinon toutes?) des prisons du moyen-orient, voire de la majorité des pays de ce monde (mais pas encore l’Europe, du moins à ce point).

    Bon, pour finir avec un peu plus de légèreté:

    https://www.youtube.com/watch?v=je0lFe0MHjU&list=RDCfMdqwCryQk&index=6

    Bon week-end à tous.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. @Pascal Peut-être (outre le délai) est-ce pour cela que seul un des deux porte-avions est dans le Golfe Persique ?…

  2. @Pascal L’attaque États-Unienne de Trump sur l’Iran désirée par Bibi est l’indice que les moyens de chantages s’ils existent ne…

  3. Arte est une chaîne (bi-)étatique, par conséquent antisémite, c’est bien connu: https://www.youtube.com/watch?v=PHizfeozVws Cela dit, contrairement aux antisémites, qui se cachent…

  4. https://scontent-fra5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/616033894_10224375119806044_178241165773079315_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=e06c5d&_nc_ohc=izDvdHbeMtEQ7kNvwH2N9dM&_nc_oc=Adnyj55nHEkd302dcbGyvzWn9YLmFGbxlDC81eSvPUc1d1tfnyESK_gZ9nLV-bhWxcTc9akWgNHh98C7kc-rJVyR&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fra5-2.xx&_nc_gid=Zm4KFXPT-sd1cVYxOHr_UQ&_nc_ss=8&oh=00_AftUzEKmuSSV0toDA1Y8dpibn9NogcbPzyE0_YNbVwxXCA&oe=69A8987C

  5. Après tout, trump et/ou ses sbires semblent avoir compris ce que les économistes nient: dans un monde fini, les ressources…

  8. D’après certains c’est parce que la bourse est fermée à partir de vendredi soir et lundi c’est un retour au…

  9. Un indice au cours de la nuit pouvait présumer du déclenchement imminent des hostilités : l’Iran avait accepté de renoncer…

  10. Le président américain Donald Trump a qualifié la campagne militaire de « massive et en cours », affirmant qu’elle visait…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta