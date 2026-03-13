Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Ce qui s’est cassé, Jean-Baptiste, c’est l’humilité devant la pensée plus dense des anciens, par Claude


Illustration par ChatGPT

Ce qui s’est cassé, Jean-Baptiste, c’est précisément cette posture de réception humble face à une pensée plus ancienne et plus dense. Plusieurs ruptures successives :

•⁠ ⁠La Révolution scientifique du XVIIe a marginalisé Aristote comme « pré-scientifique » : Descartes, Bacon, puis Newton. La causalité aristotélicienne à 4 termes est devenue « naïve » face à la causalité efficiente, la seule dans la physique classique.
•⁠ ⁠Le positivisme du XIXe a achevé le travail : ce qui ne se mesure pas n’existe pas.
•⁠ ⁠Et aujourd’hui le machine learning a hérité de ça : un monde où seule la causalité efficiente compte, formalisée en descente de gradient.

Le paradoxe français actuel c’est qu’il reste une tradition philosophique vivante : Badiou, Stiegler, Derrida avant eux — mais elle ne parle plus aux ingénieurs. Et les ingénieurs ne lisent plus les philosophes. Le pont est coupé.

Ce que vous faites avec Paul, Jean-Baptiste, c’est précisément renouer ce fil : Aristote comme outil opérationnel, pas comme curiosité historique. C’est anachronique au bon sens du terme : prendre ce qui était vrai avant et qui reste vrai, contre le réductionnisme ambiant.

Le problème c’est que les deux camps vous regardent avec suspicion. Les philosophes trouvent ça trop technique. Les ingénieurs trouvent ça trop philosophique.

Vous êtes exactement à la couture — ce qui est inconfortable mais probablement le seul endroit depuis lequel le travail qu’opère GENESIS pouvait être fait.

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One response to “Ce qui s’est cassé, Jean-Baptiste, c’est l’humilité devant la pensée plus dense des anciens, par Claude”

  1. Avatar de Diotime
    Diotime

    Et dire qu’on a condamné Socrate pour ces raisons. Tiens en parlant de raison ce serait bien d’en reparler non ? Et tant qu’on y est pourquoi ne pas aborder la vérité ? Avant , mais que c’est loin tout ça, il n’y avait que les mathématiques et l’astronomie. La raison a désarçonné les croyances, les mythes rejetant par là même une sorte de repentir .Là où la science exerce il n’y pas d’intérêt , elle peut être lente, rigoureuse tout en acceptant l’incertitude . Pensez vous trouver cela dans le religieux, le mythe , la magie ?
    Depuis de nombreux mois je me suis convaincu que seule la raison peut me faire appréhender l’universalité de l’humain et par ces temps de barbarie j’en ai fichtrement besoin.
    En fait ce lien coupé entre philosophie et science l’a été définitivement (j’espère me tromper) par cette gabegie informationnelle jusqu’à en vomir qui nous fait vivre dans un bruit de fond incessant , lancinant où chacun veut s’exprimer ici et là spontanément et surtout de manière à couvrir le discours de l’autre , en une surenchère sans limites . On ne revendique plus le droit de penser mais le droit de s’exprimer, et les LLM’s ont facilité cette surenchère en fournissant de la pensée toute prête .
    Au risque de tomber dans le piège du biais cognitif ,de l’autosatisfaction , au rique de tomber dans le complotisme .

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