Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Animation GENESIS – Ormuz ou la géopolitique comme système émergent

Cliquez sur l’un des scénarios.

Situation au 28 mars 2026 — J+28

M_cross actuel

5%

Ultimatum

6 avr.

Signal iranien

10 navires

μ (capacité Iran)

~45%




Conditions nécessaires

IranAccepte dénucléarisation partielle et levée des sanctions progressives
USAGaranties de non-attaque, arrêt des frappes sur infrastructures civiles
GolfeOman médiateur, Qatar/ÉAU gèle participation militaire
IsraëlAccepte cessez-le-feu Iran — divergence forte avec Trump

Trajectoire M_cross

5% vers 85% sur 3 semaines. Le péage symbolique plafonne à 85%.

Probabilité GENESIS

28%

M_cross cible

~85%

Délai réouverture

3 sem.

Lecture GENESIS : glissement vers le bassin ouvert sans atteindre M_cross = 1. L’Iran conserve une interface résiduelle de contrôle. P3 (asymétrie) persiste structurellement.

Probabilités comparées — modèle GENESIS

S2 Péage iranien

38%

S1 Accord partiel

28%

S3 Escalade

22%

S4 Effondrement

12%

Estimations qualitatives fondées sur les positions documentées des acteurs au 28 mars 2026.

Animation par Claude Sonnet 4.6

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