IsraëlAccepte cessez-le-feu Iran — divergence forte avec Trump
Trajectoire M_cross
5% vers 85% sur 3 semaines. Le péage symbolique plafonne à 85%.
Probabilité GENESIS
28%
M_cross cible
~85%
Délai réouverture
3 sem.
Lecture GENESIS : glissement vers le bassin ouvert sans atteindre M_cross = 1. L’Iran conserve une interface résiduelle de contrôle. P3 (asymétrie) persiste structurellement.
Conditions nécessaires
IranImpose un régime de « navires non hostiles » avec déclaration préalable — quasi-péage de souveraineté
USAAccepte de facto sans reconnaître officiellement — ambigüité stratégique maintenue
GolfeReprend ses exportations sous conditions iraniennes pour sauver ses économies
IsraëlS’y oppose mais ne peut bloquer — divergence USA/Israël maximale
Trajectoire M_cross
Remontée rapide plafonnée à 60%. Véto sélectif permanent sur navires liés à Israël et USA.
Probabilité GENESIS
38%
M_cross cible
~60%
Délai réouverture
1 sem.
Lecture GENESIS : scénario le plus probable — cristallisation d’une interface asymétrique permanente. P3 se pérennise comme structure d’équilibre. L’Iran institutionnalise son contrôle sans accord formel.
Conditions déclenchantes
IranRefuse tout accord après le 6 avril, maintient le blocage
USAExécute la menace — frappes sur centrales électriques
GolfeSubissent les représailles, demandent un cessez-le-feu d’urgence
IsraëlPoursuit ses frappes indépendamment — découplage USA/Israël visible
Trajectoire M_cross
Chute vers 0% au 7 avril, remontée lente sous escorte navale US — M_cross partiel (~30%) pour convois protégés.
Probabilité GENESIS
22%
M_cross cible
~30%
Délai réouverture
6–10 sem.
Lecture GENESIS : μ s’effondre sous les frappes — le bassin ouvert redevient attracteur mais la reconstruction de λ_J(Iran) prend des semaines. P6 s’active massivement (coalition G7, proposition Macron).
Conditions déclenchantes
IranEffondrement du régime sous double pression militaire et insurrection — λ_J vers 0
USACherche à prendre le contrôle du pétrole iranien (option Trump, 26 mars)
GolfeDéploiement de forces propres pour sécuriser le détroit en l’absence d’autorité iranienne
IsraëlObjectif changement de régime atteint — retrait progressif possible
Trajectoire M_cross
Chaos total 2–4 semaines (M_cross proche de 0), puis remontée erratique. Risque de mines non déminées.
Probabilité GENESIS
12%
M_cross cible
incertain
Délai réouverture
3–6 mois
Lecture GENESIS : destruction de l’interface elle-même — le système perd sa composante A organisée. P7 devient irréversible total. La reconstruction de l’interface exige de redéfinir qui est la composante A.
Probabilités comparées — modèle GENESIS
S2 Péage iranien
38%
S1 Accord partiel
28%
S3 Escalade
22%
S4 Effondrement
12%
Estimations qualitatives fondées sur les positions documentées des acteurs au 28 mars 2026.
Ormuz ne se ferme pas, il change de régime … quand ce basculement devient-il propagatif ?
» Un navire d’assaut amphibie de l’US Navy transportant des Marines est arrivé au Moyen-Orient. »
Ça, c’est un vrai bilan…… : https://www.lesoir.be/737559/article/2026-03-28/le-president-libanais-denonce-un-crime-flagrant-apres-la-mort-de-trois
Va falloir mettre à l’ouvrage les ‘bouclés’……..DISPENSÉS de tout (prièrite continue..) y compris surtout de l’armée… Ça va en faire…
L’armée israélienne serait prête à s’effondrer sur elle même !!! https://www.facebook.com/share/r/1cg2LwuPhf/ https://www.lejdd.fr/International/moyen-orient-larmee-israelienne-pourrait-seffondrer-sur-elle-meme-selon-son-chef-detat-major-169869
Question et je laisse la parole aux intellos (s’il en reste!) avec ou sans Matous : est ce que le…
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