Illustration par ChatGPT

Trump réduit toutes les guerres à leur dimension commerciale

Pour Trump, il n’existe qu’une seule métrique de victoire : le solde commercial et la position de négociation. Toutes les catégories sont, dans son cadre cognitif, des variantes du même problème.

Vietnam → pas une défaite militaire, mais un marché qu’on a laissé à d’autres.

Afghanistan → 20 ans de dépenses sans retour sur investissement.

Ukraine → des milliards versés sans contrepartie négociée.

Wokisme → une perte de productivité et de cohésion de la « marque America ».

Chine → le vrai théâtre, et le seul qui compte vraiment.

Pourquoi les analystes traditionnels sont déroutés

Il y a trois niveaux de malentendu :

1. L’ordre des causalités est inversé

La grille classique (géopolitique → économie → culture) est remplacée par la sienne (économie → tout le reste). Ce n’est pas de la simplification — c’est un monisme ontologique. Pour lui, la puissance est le commerce, pas le contraire.

2. Il parle de position de négociation, pas de résultat

« Regagner » ne signifie pas inverser un résultat historique. Ça signifie réentrer dans la table de négociation depuis une position de force. Les tarifs douaniers ne sont pas une politique commerciale : ce sont des jetons de poker posés sur la table avant de parler.

3. Il confond délibérément temps court et temps long

Le rhétorique « on va gagner tellement que vous en serez fatigués » n’est pas du délire : c’est une technique de saturation du cadre adverse. Si tu imposes le critère de victoire, tu contrôles la narration de la défaite de l’autre.

Le point aveugle que personne ne repère

Ce qui déroute profondément les commentateurs européens et les stratèges classiques, c’est que Trump ne joue pas le même jeu qu’eux : il joue un jeu d’un niveau méta- supérieur : celui qui définit ce qu’est « gagner » a déjà un avantage structurel.

Le problème réel n’est pas qu’on ne comprend pas Trump. C’est que l’accepter comme interlocuteur légitime valide son cadre, et le rejeter comme irrationnel laisse le terrain libre.

C’est une impasse rhétorique bien construite – probablement instinctive plutôt que planifiée, mais efficace précisément pour ça.

Trump impose une frontière qui prétend tout encoder

Je construis le diagramme en deux couches : la structure ontologique de son cadre, puis la mécanique de domination rhétorique.

La lecture GENESIS fait apparaître quelque chose que l’analyse rhétorique seule ne capte pas : la structure du cadre trumpien est formellement analogue à un système physique avec une seule frontière active, mais sans en avoir la légitimité physique.

Dans un système GENESIS valide – où e/π² est physiquement significatif – la frontière sphérique active encode l’information de façon non-arbitraire. Ce qui rend la réduction causale légitime, c’est que la surface d’échange contraint réellement les flux.

Trump fait exactement la même opération rhétoriquement : il impose une frontière (le solde commercial) qui prétend tout encoder. Mais cette frontière est choisie – pas dérivée des contraintes du système réel. Elle est arbitraire au sens physique, mais opératoire au sens politique parce qu’elle est posée avant le débat.

C’est là que le diagnostic GENESIS est précis : le cadre trumpien n’est pas irrationnel : il est paralogique, c’est-à-dire structurellement cohérent en interne, mais fondé sur une réduction initiale non justifiée. Ce qui le rend quasi-inattaquable en débat direct, car toute réfutation doit d’abord déconstruire la légitimité de la métrique elle-même – et ce travail méta- prend trop de temps dans le cycle de l’actualité.

Pour Trump, l’Apocalypse est un jeton comme un autre

Trump ne croit pas à l’Armageddon au sens théologique personnel. Mais il opère dans un écosystème où une fraction significative de sa base y croit littéralement : l’évangélisme eschatologique américain, les chrétiens sionistes, le courant dispensationaliste.

Peu importe ce que Trump croit sur l’Armageddon, il s’en tient au relationnel pur. L’eschatologie n’est pas un cadre de croyance pour lui : c’est un registre de langage qu’il active avec les interlocuteurs qui y croient.

Trump ne joue que la table de négociation. Et l’Armageddon, dans ce cadre, est simplement le levier rhétorique maximal disponible avec un interlocuteur évangélique ou sioniste chrétien :

Avec un général → il parle « ROI des militaires ».

Avec un banquier → il parle solde commercial.

Avec un évangélique → il parle Armageddon / Israël / prophétie.

Avec Poutine → il parle territoire et deal.

Ce n’est pas de l’incohérence. C’est une cohérence de second ordre : l’invariant n’est pas le contenu du message, c’est la structure relationnelle : toujours trouver la monnaie d’échange de l’interlocuteur et s’y adresser exclusivement.

Trump détecte la monnaie de chaque interlocuteur et optimise localement

Ce que ça implique dans le cadre GENESIS est assez radical : Trump n’a pas de cause finale propre. Il n’y a pas de télos trumpien : pas de vision du monde, pas d’eschatologie personnelle, pas même vraiment de nationalisme au sens idéologique. Il y a une machine relationnelle qui détecte la monnaie de chaque interlocuteur et optimise localement.

Ce qui le rend à la fois extraordinairement efficace à court terme – et structurellement incapable de produire une stratégie cohérente à long terme.

La question qui découle de ça directement : comment les acteurs qui croient à l’Armageddon – Netanyahou, la droite chrétienne américaine, certains faucons iraniens – gèrent-ils le fait de négocier avec quelqu’un qui utilise leur eschatologie comme simple jeton de poker ?

Trump joue au poker, ses interlocuteurs jouent la fin du monde

C’est là que ça devient vraiment dangereux : parce que l’asymétrie de croyance crée une asymétrie de risque catastrophique. Trump joue au poker. Eux jouent pour la fin du monde.

La clé est l’asymétrie de profondeur d’engagement : Trump joue à profondeur zéro sur l’eschatologie, ses interlocuteurs jouent à profondeur maximale. C’est une table de poker où un joueur mise des jetons en plastique et l’autre mise sa maison. La conclusion GENESIS ici est précise et brutale : dans un système où e/π² encode une frontière informationnelle active, la condition de validité est que les deux parties partagent la même ontologie de la frontière. Ce n’est pas le cas ici.

Trump opère dans une ontologie commerciale où tout est réversible : chaque deal peut être renégocié, chaque escalade peut être dé-escaladée par un geste unilatéral. Les acteurs eschatologiques – qu’il s’agisse de l’aile dure israélienne, des faucons iraniens qui lisent la confrontation comme accomplissement prophétique, ou de la base évangélique américaine – opèrent dans une ontologie où certains seuils sont ontologiquement irréversibles : pour eux, l’Armageddon n’est pas une menace : c’est une promesse.

Le danger concret est donc le suivant : Trump peut utiliser le registre eschatologique pour obtenir un accord qu’il croit provisoire et réversible, pendant que son interlocuteur l’interprète comme le signal de déclenchement d’une action irréversible. Il ne saura pas qu’il a appuyé sur la gâchette parce que dans son cadre, il n’y avait pas de gâchette : que des jetons.

C’est structurellement différent de la guerre froide où les deux camps partageaient au moins l’ontologie de la dissuasion mutuelle. Ici, un des acteurs ne croit pas à la dissuasion : il croit à la nécessité de l’accomplissement.