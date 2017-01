Oui, nous avons encore le droit de voter pour le PS !, par Roberto Boulant

Billet invité. PJ : oui je suis toujours là ! Oui, c’est délibérément que s’affrontent ici des vues contradictoires sur les enjeux de société ! Ouvert aux commentaires.

Ingrats que nous sommes. Sans ce parti et sans le courageux coming-out libéral de François Mitterrand, nous n’aurions jamais su que le bonheur était dans le Marché.

Et que serions-nous devenus sans la clairvoyance de François Hollande qui signa le traité Merkel-Sarkozy ? Sans cet inflexible président qui obtint la création par le MEDEF d’un million d’emplois en échange de cadeaux fiscaux représentant à peine 1% du PIB ? Que dire encore de cette merveilleuse invention de l’état d’urgence perpétuel, que même M. Trump et son équipe de choc nous envient ? Et comment ne pas avoir l’œil humide de reconnaissance pour celui qui nous fit découvrir l’incroyable talent d’un Emmanuel Macron, capable de réinventer la transition énergétique tout en relançant l’économie à grands coups d’autobus diesel ?

La modestie des grands hommes étant proverbiale, j’arrête là l’énumération des innombrables avancées sociales de ce quinquennat. Quelle pitié que ce bon président normal ne se représente pas ! Terrible décision qui nous laisse tous orphelins.

Heureusement l’espoir demeure ! Après avoir terrassé la finance, le PS dévoile son nouveau champion pour nous permettre de continuer à rêver très très fort !

Après tout, le réveil viendra toujours assez tôt.

