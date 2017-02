J’entends dire ceci :

Et vous entendrez un autre commentaire flatteur apparenté sur FR 3 lorsque sera débattu ce mois-ci au Parlement européen, le rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique.

J’ai en effet lancé en 2012 cette idée d’une « Taxe Sismondi » sur les robots (et les logiciels) dans Misère de la pensée économique, et j’ai développé l’idée en 2014 dans un débat avec Bruno Colmant intitulé Penser l’économie autrement :

« Dans la pratique, le travailleur remplacé par un automate ou un ordinateur est remercié, et son espoir de retrouver un jour un emploi va diminuant au fur et à mesure que la technologie progresse ; sitôt remplacé, la machine travaille uniquement au profit des actionnaires et des patrons de l’entreprise. Cet effet pervers, Sismondi (1773-1842) l’avait déjà dénoncé dans les années 1820, proposant que tout ouvrier remplacé par une machine bénéficie d’une rente indexée sur la richesse créée désormais par celle-ci. Une proposition ancienne qu’il faudra un jour ou l’autre réexaminer… » Misère de la pensée économique, Fayard 2012, p. 142.

Ceci étant dit, ce que le rapport propose est très éloigné de ce que j’avais en tête, lisez plutôt le paragraphe en question :

§ 23 – estime que, compte tenu des effets potentiels du développement et du déploiement de la robotique et de l’intelligence artificielle sur l’emploi et donc sur la viabilité des régimes de sécurité sociale des États membres, il y a lieu d’envisager la nécessité de définir des exigences de notification de la part des entreprises sur l’étendue et la part de la contribution de la robotique et de l’intelligence artificielle à leurs résultats financiers, à des fins de fiscalité et de calcul des cotisations de sécurité sociale; est d’avis qu’eu égard aux effets potentiels, sur le marché du travail, de la robotique et de l’intelligence artificielle, il convient d’envisager sérieusement l’instauration d’un revenu universel de base, et invite l’ensemble des États membres à y réfléchir; (p. 11).