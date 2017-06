Jacob Taubes (1924 – 1987), l’homme qui avait tout compris … et qui en est mort de rire !

Ouvert aux commentaires.

Jacob Taubes, né en 1924 et mort en 1987, était selon ceux qui l’ont connu, un personnage infréquentable, l’un rapporte à son propos : « Il sollicitait votre avis avec un œil pétillant, puis, dès qu’on commençait à lui répondre, son regard se voilait d’un immense désintérêt qui vous blessait profondément », un autre dit : « Il sonnait chez toi à 11 heures du soir et te disait : « Je voudrais dormir dans ton lit ! » ».

Qu’est-ce qui le rendait aussi impossible ?

À mon sens, la conviction d’avoir tout compris dès l’âge de 23 ans et de l’avoir bien expliqué dans sa thèse (Abendländische Eschatologie, 1947). Il avait tout compris et en particulier trois choses :

1° que Paul de Tarse, « saint Paul », avait résolu le drame de la condition humaine

2° que Freud avait compris la nature profonde du judaïsme et du christianisme, et qu’il était du coup le plus grand théologien de tous les temps

3° que la pensée occidentale est par nature, apocalyptique et messianique.

J’explique.

Paul de Tarse a compris que l’être humain est déchiré entre ce que sa raison (l’« esprit ») lui enjoint de faire et ce que son corps (la « chair » dans les traductions classiques des Épîtres ; l’« inconscient » chez Freud) l’oblige à faire par ailleurs du fait qu’il n’a qu’un seul souci inscrit dans la nature animale de l’homme : assurer sa propre survie et celle de l’espèce. Comment résoudre la souffrance qui résulte de ce déchirement ? Paul affirme 1° que les hommes sont tous les mêmes et qu’il existe donc une solution qui vaut pour tous, 2° qu’il existe une instance qui résout tous les conflits entre la chair et l’esprit, elle se trouve au ciel et c’est le Christ qui doit être en nous. En termes modernes, le « Surmoi » a cessé d’être une bagarre entre ce que je veux et ce qu’exige de moi la voix de mes parents dans ma tête parce que le Surmoi se trouve ailleurs, à savoir au ciel, et il me dit sans ambiguïté ce que je dois faire.

Freud a compris ce qu’était cette histoire de « péché originel » dont le Christ nous a dit qu’il nous délivrait. Ce péché originel, c’est que nous les frères, nous nous sommes mis en bande, nous avons assassiné le père et nous l’avons mangé. Et le Christ nous délivre de ce souvenir abominable plus ou moins oublié (« refoulé ») parce qu’il nous dit : « Il fallait en passer par là : il fallait que les fils se débarrassent du père ! Le règne du fils est arrivé, j’ai payé de mon propre martyre notre faute à tous, la note a été réglée par moi : maintenant, allez l’âme en paix ! »

La pensée occidentale étant obsédée par l’histoire est du coup nécessairement apocalyptique et messianique : elle voit que tout va mal et que tout va bientôt s’écrouler (l’« apocalypse ») mais elle ajoute de manière optimiste que tout va s’arranger aussitôt après parce que, comme son nom l’indique, l’apocalypse est une « révélation ». L’injustice crève les yeux, c’est à cause d’elle que l’on va à la catastrophe, mais le changement est proche et l’orchestrateur du chamboulement indispensable a un nom : le « messie ». Chez Marx, le messie, c’est la classe ouvrière, et le Royaume de Dieu qui vient après l’apocalypse (la Révolution), c’est la société sans classes. Toute réflexion un peu poussée chez nous conduit inéluctablement, dit Taubes, à deux conclusions liées : que l’écroulement est proche et, de manière plus inquiétante encore, que le messie en question, c’est peut-être bien moi ! Mais comme quiconque ayant un peu de jugeotte débouche nécessairement sur ces deux conclusions, que la fin est proche et que le déclencheur de l’écroulement final, c’est peut-être moi, leur portée en est considérablement banalisée !

La conclusion personnelle que Taubes avait tiré du fait d’avoir ainsi tout compris était que plutôt que de se croire le messie, il valait mieux rigoler de tout, quitte à passer pour un malappris !

Post-scriptum : Or il n’y a rien au ciel, pas même le Surmoi universel ! Et, non, le banquet des fils où l’on mangeait du steak ou une côtelette de père n’a pas eu lieu : c’est de la mythologie ! Et en plus, le messie ne viendra pas, et l’injustice ne sera pas réparée, alors que la catastrophe – qui ne sera pas une révélation – aura lieu quand même ! Alors que faire ?

(La réponse dans notre prochain numéro 😉 )

