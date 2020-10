ATTENTION : ÉCOLE EN DANGER = RÉPUBLIQUE EN DANGER !, par Danièle Hainaut

Le terrible drame de Conflans-Ste-Honorine doit sonner l’alarme chez tous les républicains ! Un professeur qui ne faisait que son métier et « tout » son métier d’éveilleur de l’intelligence et de formateur de la conscience civique de ses élèves a été mis au pilori sur les réseaux sociaux par des parents voulant purement et simplement son « élimination ». Peut-être n’exigeaient-ils qu’une sanction administrative (ce qu’ils plaideront sans doute), mais un coutelas dans les mains d’un exalté fanatisé a commis l’acte définitif d’effroyable barbarie dont ils rêvaient et dont ils sont les vrais instigateurs.

Le danger qui plane sur l’Ecole est énorme et multiforme. Il n’est pas né de la dernière pluie comme un champignon : il y a belle lurette que j’ai quitté les salles de lycée pour faire valoir mes droits à la retraite et son ombre planait déjà sur les pupitres ! Notre société cumule plusieurs maux, tous très préjudiciables à un enseignement serein dans la mesure où l’Ecole, dont une lubie de pédagogistes fous a voulu qu’elle « s’ouvre largement sur la vie« , est en bonne logique contaminée par ce que « la vie » a de plus immédiat, non réflexif, irrationnel et partisan. Toutes les querelles de chapelles, sectes et autres formes de dissensus s’invitent donc à l’Ecole sans s’essuyer les pieds ! Notre société ne sait plus trop « où elle habite » ! Elle « divague » au sens propre du terme. Or l’Ecole ne peut pas se permettre de « divaguer », ce qu’elle fait, hélas, en acquiesçant activement à l’intranquillité de notre époque. L’Ecole actuelle est, pour son malheur, un miroir : viennent s’y refléter, amplifiés et gauchis par des esprits encore en cours de formation et d’apprentissage, tous les clivages d’une société en voie de morcellement mortifère. Minée en ses tréfonds, par des formes « dures » de séparatisme religieux et culturel (dont on voit où elles mènent et qu’il va falloir prendre à bras le corps), notre société en rajoute comme à plaisir quelques louches en multipliant les antagonismes sociétaux, pour la plupart importés en contrebande, qui agitent l’opinion jusqu’à troubler les formations politiques. Les tenants de ces nouvelles forteresses sociétales se caractérisent, eux aussi, par un cléricalisme toujours prêt à excommunier et jeter l’anathème sur quiconque semble contester la validité de leur position.

Cela fait au bout du compte beaucoup de chausse-trappes et de pièges où la parole du professeur est amenée à « déraper » à tout bout de champ ! La politique du « ménager la chèvre et le chou » est la négation même d’un enseignement de qualité visant à instituer des adultes instruits et responsables. L’enseignement de l’Histoire ne peut et ne doit pas composer avec tout le spectre des « sensibilités » quand il parle des croisades, de l’esclavage ou de la Shoah ; celui de la Géographie ne peut pas, par souci d’égalité, concéder une voix aux « platistes » ; l’enseignement de la Littérature ne peut pas s’autocensurer en éliminant de son programme Voltaire, Diderot et autres tenants des Lumières (pour n’aller pas [encore ?] jusqu’à certains diktats visant à éliminer les auteurs masculins accusés de patriarcat !).

Mettre entre des mains encore enfantines dépourvues de tout recul des thèmes alimentant une multitude de chasses aux sorcières tous azimuts (parfois avec les meilleures intentions, mais l’Enfer en est pavé !) est une entreprise d’une grande perversité qui se paie au prix fort. Comment fait-on aujourd’hui, la plupart du temps, dans les classes ? On achète tant bien que mal une forme bâtarde de paix sociale scolaire au prix de petits arrangements et d’une capitulation tout à fait regrettable et honteuse : on évitera aux élèves que le cours du jour « gêne », « choque » ou « blesse » un irrémédiable trauma en les autorisant à quitter momentanément la salle de classe. On en est là ? Eh oui, Il semble bien que cette démission soit monnaie courante. et qu’une foule de mini ou maxi reculs tapisse le quotidien d’un prof lambda. Et si la République à la française insupporte, il va être possible de demander un congé, une exemption ?