Les USA se sont un peu plus enfoncés dans leur déclin, par Jacques Seignan

Le 6 janvier, par curiosité, j’avais vu en partie le discours de Trump. Une grande foule avec les casquettes MAGA enfoncées, des gens éructant. Ensuite dans la soirée, comprenant que des événements exceptionnels se passaient, j’ai regardé CNN. Pour quelqu’un de ma génération qui se souvient enfant avoir vu les premières retransmissions télé en N&B par satellite depuis l’Amérique (ah Pleumeur-Bodou !), voir en direct de tels instants de si loin reste fascinant.

Toute personne familière avec l’Histoire sait qu’il ne faut jamais tenter d’expliquer un processus comme si ses acteurs en connaissaient la fin. Dans le cas du direct, par exemple, on ne savait pas qu’une deuxième tour à New-York allait s’effondrer ni que N.-D. de Paris, elle, résisterait à l’incendie. Alors à Washington, cette nuit-là, tout pouvait dégénérer et Trump ne voulait pas calmer le jeu car il était complice. De plus Mike Pence lynché, comment Trump n’aurait-il pas décrété l’état d’urgence, gagné les pleins pouvoirs ? Mais tous les « spectateurs » forcément extérieurs furent un peu piégés. Un certain aspect folklorique surnageait malgré les mots effarés des commentateurs de CNN. Un cas illustre bien cela : le fou torse nu et tatoué de signes néonazis, le QAnon Chaman. (En France des journalistes incultes ont dit qu’il était déguisé en Viking : visiblement dans leur enfance ils n’ont jamais vu ou lu des histoires d’Indiens avec leurs sorciers.)



On ne voyait rien en fait ! Mais dans les semaines qui suivirent des vidéos montrèrent la réalité et les sénateurs Démocrates ont produit un excellent montage vidéo (que je vous invite à voir).

Dans toute démocratie digne de ce nom, l’auteur d’un coup d’État, même avorté, doit être mis en prison. Or Trump vient d’être acquitté car seuls 7 Sénateurs GOP (14% !) ont voté avec les Démocrates. Nous vérifions à nouveau ce que nous a démontré Paul Jorion : les États-Unis d’Amérique « se réveillent fascistes ». Aucun sénateur Républicain ne peut conserver sa dignité démocratique puisque sa réélection dépend des fascistes, version trumpistes. Oui, l’effondrement de l’Empire américain est en cours. Je respecte Joe Biden qui, par exemple, veut fermer Guantanamo ce que Obama, prix Nobel de la Paix, n’a pas osé en huit ans de présidence, mais quelle valeur, quel poids auront ses critiques contre Xi, Erdogan ou les généraux putschistes de Birmanie ?

Mitch McConnell a fait un violent réquisitoire … et il a voté l’acquittement. La messe est dite : sans éthique, sans courage politique, sans dignité, la démocratie représentative est une coquille vide. (Cela dit les sénateurs Républicains ont des familles et les Trumpistes sont armés : c’est une excuse recevable car dans ce pays l’assassinat politique est toujours vivace.)

L’Histoire se déroule dans sa complexité et nul n’est Hari Seldon (cf. Fondation d’Asimov) pour prédire le futur mais on peut malgré tout dire ce matin que les USA se sont un peu plus enfoncés dans leur déclin et que c’est une nouvelle inquiétante y compris pour nous, un de leurs pays « satellites » dans l’OTAN.