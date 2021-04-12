Si vous ne lisez pas le français mais uniquement le chinois…

… vous apprécierez cette présentation de Comment la vérité et la réalité furent inventées (Gallimard 2009), en chinois, par Yu Li.

Si vous ne lisez que l’allemand, réjouissez-vous : l’édition en allemand a paru il y a quelque semaines.

简介“’真理’和’现实’是怎么被创造的？”- 保罗·乔里昂（Paul Jorion）

已有 1202 次阅读 2021-2-8 06:15 |个人分类:在中法文化之间流连|系统分类:海外观察

简介“’真理’和’现实’是怎么被创造的？”- 保罗·乔里昂（Paul Jorion）

这本雄心勃勃的书旨在为知识人类学做出贡献。保罗·乔里昂（Paul Jorion）提出一个彻底走出我们习惯思维的练习，指出“真相（vérité）”和“现实（réalité）”的概念是如何在西方文化历史的特定时刻出现的，而不是不言而喻的。

“真理”出现在公元前4世纪的希腊，“现实”（客观）出现在16世纪的欧洲，彼此相连：在柏拉图和亚里士多德的影响下，从“真理”观念强加于人的那一刻起，说出真理就等于描述了现实。根据保罗·乔里昂的说法，后者是现代形成的，是在文艺复兴推动下，由新生的现代天文学的年轻土耳其人发动的一场政变的结果。这个政变假设两个世界的同化：世界本身和数学对象世界。其结果是将二者混淆，由当代科学继承下来。

跟随作者，我们已经进入了一个这些曾经卓有成效的“发明”收益递减的时代，因此有必要摆脱数学神秘主义知识的束缚，恢复推理的严谨性。这要求重新考虑模型，尤其是数学模型表达人的思维的地位。因此，这本书构成“回归亚里士多德”的恳求，作者处于一种哲学传统中，我们与黑格尔，科耶夫以及维特根斯坦同行。

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