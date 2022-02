P.S. à « L’Ukraine, seule », ce matin

Je notais ce matin dans ma vidéo « L’Ukraine, seule », que vu la manière dont la Russie s’est engagée en Ukraine, toute intervention internationale aux côtés des Ukrainiens augmente le risque d’une riposte nucléaire des Russes.

Je notais aussi qu’il était irréaliste d’imaginer que, vu la pathétique solitude de l’Ukraine, certains ne veuillent voler à son secours (je projetais sans vergogne mon propre sentiment 😉 ). La Tchéquie a affirmé dans la journée que rien ne l’empêcherait d’aller livrer des armes sur place, et l’Allemagne s’engage à livrer désormais des armes offensives à l’Ukraine, tandis que la Turquie affirme sa volonté de s’interposer d’une manière ou d’autre.



Par ailleurs les Ukrainiens se défendent bien mieux que les Russes n’avaient dû l’escompter, et ne semblent pas très impressionnés par ce qui leur arrive. Comme cette dame qui offre des graines de tournesol à un soldat russe « pour que des fleurs poussent là où il sera mort ». Ou l’automobiliste qui s’arrête à côté d’un char russe en panne d’essence et raille les soldats, leur proposant de les remorquer jusqu’à chez eux. Sans compter les chars détruits au bazooka et les cocktails Molotov lancés sur les gaz d’échappement des véhicules militaires russes.

L’ennui, c’est que Poutine, vu son investissement dans cette affaire, n’acceptera jamais de perdre : il menace maintenant (pourquoi pas ?) la Finlande et la Suède.

De notre point de vue, comment lui permettre de faire marche-arrière, sans pour autant qu’il perde la face ? L’alternative, c’est une révolution de palais orchestrée par des généraux ne voulant pas être associés à l’image d’une défaite de leur camp. Dans un cas comme dans l’autre, ç’aurait été rendre à Poutine la monnaie de sa pièce pour l’accession au pouvoir de Trump aux État-Unis par ses soins.

Mais ce n’est pas donné d’avance, c’est le moins qu’on puisse dire : tout va ce soir dans le sens d’une escalade dans l’affrontement.