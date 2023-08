Traduction française (par DeepL) du résumé de « The Human Ecology of Overshoot: Why a Major ‘Population Correction’ Is Inevitable » par William E. Rees

École de planification communautaire et régionale, Faculté des sciences appliquées, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC V6T 1Z2, Canada ; wrees@mail.ubc.ca

Résumé : Homo sapiens a évolué pour se reproduire de manière exponentielle, s’étendre géographiquement et consommer toutes les ressources disponibles. Pendant la majeure partie de l’histoire de l’évolution de l’humanité, ces tendances expansionnistes ont été contrées par des rétroactions négatives. Cependant, la révolution scientifique et l’utilisation des combustibles fossiles ont réduit de nombreuses formes de rétroaction négative, ce qui nous a permis de réaliser notre plein potentiel de croissance exponentielle. Cette capacité naturelle est renforcée par l’économie néolibérale axée sur la croissance – la culture complète la nature. Problème : l’entreprise humaine est une « structure dissipative » et un sous-système de l’écosphère – elle ne peut croître et se maintenir qu’en consommant et en dissipant l’énergie disponible et les ressources extraites de son système hôte, l’écosphère, et en rejetant ses déchets dans son système hôte. L’augmentation de la population de un à huit milliards d’habitants et la multiplication par plus de 100 du PRP réel en seulement deux siècles, sur une planète finie, a donc propulsé la société techno-industrielle moderne dans un état de dépassement avancé. Nous consommons et polluons la base biophysique de notre propre existence. Le changement climatique est le symptôme le plus connu du dépassement, mais les « solutions » courantes vont en fait accélérer le dérèglement climatique et aggraver le dépassement. L’humanité présente la dynamique caractéristique d’un cycle unique d’expansion et de régression de la population. L’économie mondiale se contractera inévitablement et l’humanité subira une « correction » démographique majeure au cours de ce siècle.

Mots-clés : dépassement ; exceptionnalisme ; nature humaine ; obsolescence cognitive ; croissance exponentielle ; stratège « K » ; surpopulation ; surconsommation, changement climatique ; transition énergétique ; structure dissipative ; effondrement civilisationnel ; population ; surpopulation ; surconsommation, changement climatique ; correction démographique

Received: 15 June 2023 / Revised: 7 August 2023 / Accepted: 8 August 2023 / Published: 11 August 2023