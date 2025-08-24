Blog de Paul Jorion

Venant de moi vous avez dû deviner qu’il s’agissait d’une petite provocation 😉 .

La consommation énergétique de DeepSeek (V3/R1) par rapport à GPT-5 :

⚡ Efficacité énergétique de DeepSeek

  • Selon les propres déclarations de DeepSeek, ses modèles consomment 10 à 40 fois moins d’énergie que des technologies d’IA américaines comparables, comme les modèles Llama de Meta (eenews.net).
  • D’après The Verge, DeepSeek utiliserait seulement un dixième de la puissance de calcul nécessaire à Llama 3.1 405B de Meta. Comme la consommation énergétique est fortement corrélée à la puissance de calcul, cela impliquerait des réductions similaires en énergie (theverge.com).
  • Une analyse publiée sur Medium estime la consommation de DeepSeek à environ 1,2 MWh par jour pour l’inférence, avec un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,5, soit une empreinte carbone d’environ 500 tonnes de CO₂/an, dont environ 60 % couverts par des énergies renouvelables (bytebridge.medium.com).
  • D’autres sources affirment que DeepSeek consommerait 90 % d’énergie en moins et réduirait les émissions de CO₂ de 92 %, en exploitant environ 2 000 puces contre 16 000+ pour des déploiements de type ChatGPT (digidop.com).
  • Certains observateurs (notamment sur Reddit) estiment que DeepSeek atteint une performance comparable aux modèles de pointe pour 5 à 12 % seulement du coût énergétique (reddit.com).

🔋 Et du côté de GPT-5 ?

  • Les chiffres précis sur la consommation énergétique de GPT-5 ne sont pas rendus publics. OpenAI ne communique ni la dépense énergétique par requête ni l’énergie de l’entraînement.
  • Pour donner un ordre de grandeur, certaines estimations antérieures (GPT-4) indiquaient qu’une requête ChatGPT pouvait consommer environ 3 Wh d’électricité (epoch.ai). GPT-5, plus grand et plus complexe, pourrait dépasser ce chiffre.

📊 Tableau comparatif

Aspect DeepSeek (V3/R1) GPT-5 (ou GPT-4-scale)
Efficacité relative 10× à 40× moins d’énergie que les concurrents Données non publiques, consommation plus élevée probable
Besoin en puces ~2 000 GPU ~16 000+ GPU pour ChatGPT-scale
Conso quotidienne (est.) ~1,2 MWh/jour, 500 tCO₂/an (dont 60 % renouvelable) Non communiqué
Économies déploiement ~90 % de réduction énergétique, ~92 % moins d’émissions Non communiqué

🔮 Enseignements et perspectives

  • DeepSeek revendique une efficacité remarquable : jusqu’à 40 fois plus sobre que des modèles américains comparables. Même en tenant compte d’un certain marketing, l’ordre de grandeur semble significatif.
  • GPT-5 reste opaque en matière d’énergie : on se fie surtout à des extrapolations.
  • Attention à l’effet rebond (paradoxe de Jevons) : si l’IA devient beaucoup moins coûteuse et plus efficace, l’usage pourrait exploser, augmentant paradoxalement la demande énergétique totale.
  • Facteur décisif : l’impact environnemental réel dépendra moins de l’efficacité intrinsèque du modèle que de l’origine de l’énergie (renouvelable ou fossile), des volumes de déploiement et de la géopolitique énergétique (Chine vs États-Unis).

Voici une comparaison actualisée (été 2025) entre les États-Unis et la Chine en matière d’énergie renouvelable :

Part de l’énergie renouvelable dans la production d’électricité

  • États-Unis : en 2022, les sources renouvelables représentaient environ 21 % de la production électrique à l’échelle utility-scale Wikipedia.

  • Chine : en 2024, la part des énergies propres (renouvelables + nucléaire) s’établissait à 38 %, avec le vent et le solaire à eux seuls à 18 % du mix électrique Ember+1. Sur le plan des seules renouvelables (y compris hydro, solaire, éolien, etc.), elles représentaient 31 % de l’électricité produite Brookings. Cette part devrait atteindre 36 % en 2025 Wikipedia+1.

Résumé : la Chine dépasse toutefois les États-Unis en termes de part d’électricité d’origine renouvelable.

Capacité installée en énergies renouvelables

  • Chine : en 2024, la capacité installée totalisait environ 1 878 GW (hors précision exacte, incluant hydro, solaire, éolien) The Washington Post+10Wikipedia+10Reddit+10. À la fin de 2024, elle comptait :

  • États-Unis : à la fin de 2024, la capacité photovoltaïque (solaire utility + petite échelle) s’élevait à 239 GW Wikipedia. Le pays produisait 303 TWh d’électricité solaire (218,5 TWh à l’échelle utility-scale) Wikipedia ; l’éolien représentait, en 2022, 434 TWh (10 % de l’électricité totale) AP News+12Wikipedia+12Wikipedia+12.

Résumé : la Chine surpasse largement les États-Unis tant en capacité installée qu’en production électrique renouvelable brute.

Projets et croissance récente

  • Chine :

    • En 2024, ajout record de 357 GW d’éolien et de solaire, dépassant les objectifs fixés pour 2030 avec plusieurs années d’avance Wikipedia+4Wikipedia+4AP News+4AP News.

    • Au premier trimestre 2025, production d’électricité propre de 951 TWh, en hausse de 19 % par rapport à 2024 Reuters.

    • Possiblement en 2025, croissance vertigineuse : +212 GW de solaire et +51 GW d’éolien en seulement six mois AP News.

  • États-Unis :

    • En 2025, environ la moitié des nouvelles capacités électriques proviendrait de l’énergie solaire : 33 GW de solaire ajoutés Reuters.

    • Jusqu’à fin mai 2025, le solaire et l’éolien constituaient 91 % des nouvelles capacités installées, le reste venant principalement du gaz Electrek.

Investissements et leadership technologique

  • Chine :

    • Leader mondial incontesté des technologies renouvelables, notamment solaire, éolienne, véhicules électriques et batteries The Washington Post.

    • En 2024, près de 374 GW de capacité renouvelable ajoutée dans le monde provenait de la Chine, ce qui représente 64 % des nouveaux ajouts globaux AP News.

  • États-Unis :

    • Malgré une croissance du solaire domestique, les politiques fédérales actuelles freinent certains projets (notamment éoliens) AP News.

Tableau synthétique

Indicateur États-Unis Chine
Part d’électricité renouvelable ≈ 21 % (2022) ≈ 31–38 % (2024–2025)
Capacité installée (renouvelable) Solaire ≈ 239 GW ; éolien notable Total ≈ 1 878 GW, dont solaire ≈ 887 GW
Ajouts récents (2024) Moins spectaculaires, spé solaire 357 GW de solaire + éolien ajoutés
Leadership technologique Modéré (freiné par politique) Accélère, domine le marché mondial

En résumé, la Chine excelle nettement dans le déploiement, la capacité et la production d’énergie renouvelable, tandis que les États-Unis progressent, en particulier dans le solaire, mais restent en retrait, notamment par rapport aux volumes et à l’investissement chinois.

(ChatGPT-5)

P.J. : L’abominable consommation d’énergie des IA, aux États-Unis … mais pas en Chine !

