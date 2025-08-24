Voici une comparaison actualisée (été 2025) entre les États-Unis et la Chine en matière d’énergie renouvelable :

Part de l’énergie renouvelable dans la production d’électricité

États-Unis : en 2022, les sources renouvelables représentaient environ 21 % de la production électrique à l’échelle utility-scale Wikipedia.

Chine : en 2024, la part des énergies propres (renouvelables + nucléaire) s’établissait à 38 %, avec le vent et le solaire à eux seuls à 18 % du mix électrique Ember+1. Sur le plan des seules renouvelables (y compris hydro, solaire, éolien, etc.), elles représentaient 31 % de l’électricité produite Brookings. Cette part devrait atteindre 36 % en 2025 Wikipedia+1.

Résumé : la Chine dépasse toutefois les États-Unis en termes de part d’électricité d’origine renouvelable.

Capacité installée en énergies renouvelables

Chine : en 2024, la capacité installée totalisait environ 1 878 GW (hors précision exacte, incluant hydro, solaire, éolien) The Washington Post+10Wikipedia+10Reddit+10. À la fin de 2024, elle comptait : 426 GW d’hydro 520 GW d’éolien 887 GW de solaire WikipediaWikipedia.

États-Unis : à la fin de 2024, la capacité photovoltaïque (solaire utility + petite échelle) s’élevait à 239 GW Wikipedia. Le pays produisait 303 TWh d’électricité solaire (218,5 TWh à l’échelle utility-scale) Wikipedia ; l’éolien représentait, en 2022, 434 TWh (10 % de l’électricité totale) AP News+12Wikipedia+12Wikipedia+12.

Résumé : la Chine surpasse largement les États-Unis tant en capacité installée qu’en production électrique renouvelable brute.

Projets et croissance récente

Chine : En 2024, ajout record de 357 GW d’éolien et de solaire, dépassant les objectifs fixés pour 2030 avec plusieurs années d’avance Wikipedia+4Wikipedia+4AP News+4AP News. Au premier trimestre 2025, production d’électricité propre de 951 TWh , en hausse de 19 % par rapport à 2024 Reuters. Possiblement en 2025, croissance vertigineuse : +212 GW de solaire et +51 GW d’éolien en seulement six mois AP News.

États-Unis : En 2025, environ la moitié des nouvelles capacités électriques proviendrait de l’énergie solaire : 33 GW de solaire ajoutés Reuters. Jusqu’à fin mai 2025, le solaire et l’éolien constituaient 91 % des nouvelles capacités installées , le reste venant principalement du gaz Electrek.



Investissements et leadership technologique

Chine : Leader mondial incontesté des technologies renouvelables, notamment solaire, éolienne, véhicules électriques et batteries The Washington Post. En 2024, près de 374 GW de capacité renouvelable ajoutée dans le monde provenait de la Chine, ce qui représente 64 % des nouveaux ajouts globaux AP News.

États-Unis : Malgré une croissance du solaire domestique, les politiques fédérales actuelles freinent certains projets (notamment éoliens) AP News.



Tableau synthétique

Indicateur États-Unis Chine Part d’électricité renouvelable ≈ 21 % (2022) ≈ 31–38 % (2024–2025) Capacité installée (renouvelable) Solaire ≈ 239 GW ; éolien notable Total ≈ 1 878 GW, dont solaire ≈ 887 GW Ajouts récents (2024) Moins spectaculaires, spé solaire 357 GW de solaire + éolien ajoutés Leadership technologique Modéré (freiné par politique) Accélère, domine le marché mondial

En résumé, la Chine excelle nettement dans le déploiement, la capacité et la production d’énergie renouvelable, tandis que les États-Unis progressent, en particulier dans le solaire, mais restent en retrait, notamment par rapport aux volumes et à l’investissement chinois.