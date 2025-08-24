Venant de moi vous avez dû deviner qu’il s’agissait d’une petite provocation 😉 .
La consommation énergétique de DeepSeek (V3/R1) par rapport à GPT-5 :
⚡ Efficacité énergétique de DeepSeek
Selon les propres déclarations de DeepSeek, ses modèles consomment 10 à 40 fois moins d’énergie que des technologies d’IA américaines comparables, comme les modèles Llama de Meta (eenews.net).
D’après The Verge, DeepSeek utiliserait seulement un dixième de la puissance de calcul nécessaire à Llama 3.1 405B de Meta. Comme la consommation énergétique est fortement corrélée à la puissance de calcul, cela impliquerait des réductions similaires en énergie (theverge.com).
Une analyse publiée sur Medium estime la consommation de DeepSeek à environ 1,2 MWh par jour pour l’inférence, avec un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,5, soit une empreinte carbone d’environ 500 tonnes de CO₂/an, dont environ 60 % couverts par des énergies renouvelables (bytebridge.medium.com).
D’autres sources affirment que DeepSeek consommerait 90 % d’énergie en moins et réduirait les émissions de CO₂ de 92 %, en exploitant environ 2 000 puces contre 16 000+ pour des déploiements de type ChatGPT (digidop.com).
Certains observateurs (notamment sur Reddit) estiment que DeepSeek atteint une performance comparable aux modèles de pointe pour 5 à 12 % seulement du coût énergétique (reddit.com).
🔋 Et du côté de GPT-5 ?
Les chiffres précis sur la consommation énergétique de GPT-5 ne sont pas rendus publics. OpenAI ne communique ni la dépense énergétique par requête ni l’énergie de l’entraînement.
Pour donner un ordre de grandeur, certaines estimations antérieures (GPT-4) indiquaient qu’une requête ChatGPT pouvait consommer environ 3 Wh d’électricité (epoch.ai). GPT-5, plus grand et plus complexe, pourrait dépasser ce chiffre.
📊 Tableau comparatif
Aspect
DeepSeek (V3/R1)
GPT-5 (ou GPT-4-scale)
Efficacité relative
10× à 40× moins d’énergie que les concurrents
Données non publiques, consommation plus élevée probable
~90 % de réduction énergétique, ~92 % moins d’émissions
Non communiqué
🔮 Enseignements et perspectives
DeepSeek revendique une efficacité remarquable : jusqu’à 40 fois plus sobre que des modèles américains comparables. Même en tenant compte d’un certain marketing, l’ordre de grandeur semble significatif.
GPT-5 reste opaque en matière d’énergie : on se fie surtout à des extrapolations.
Attention à l’effet rebond (paradoxe de Jevons) : si l’IA devient beaucoup moins coûteuse et plus efficace, l’usage pourrait exploser, augmentant paradoxalement la demande énergétique totale.
Facteur décisif : l’impact environnemental réel dépendra moins de l’efficacité intrinsèque du modèle que de l’origine de l’énergie (renouvelable ou fossile), des volumes de déploiement et de la géopolitique énergétique (Chine vs États-Unis).
Voici une comparaison actualisée (été 2025) entre les États-Unis et la Chine en matière d’énergie renouvelable :
Part de l’énergie renouvelable dans la production d’électricité
États-Unis : en 2022, les sources renouvelables représentaient environ 21 % de la production électrique à l’échelle utility-scaleWikipedia.
Chine : en 2024, la part des énergies propres (renouvelables + nucléaire) s’établissait à 38 %, avec le vent et le solaire à eux seuls à 18 % du mix électriqueEmber+1. Sur le plan des seules renouvelables (y compris hydro, solaire, éolien, etc.), elles représentaient 31 % de l’électricité produiteBrookings. Cette part devrait atteindre 36 % en 2025Wikipedia+1.
Résumé : la Chine dépasse toutefois les États-Unis en termes de part d’électricité d’origine renouvelable.
États-Unis : à la fin de 2024, la capacité photovoltaïque (solaire utility + petite échelle) s’élevait à 239 GWWikipedia. Le pays produisait 303 TWh d’électricité solaire (218,5 TWh à l’échelle utility-scale)Wikipedia; l’éolien représentait, en 2022, 434 TWh (10 % de l’électricité totale)AP News+12Wikipedia+12Wikipedia+12.
Résumé : la Chine surpasse largement les États-Unis tant en capacité installée qu’en production électrique renouvelable brute.
Au premier trimestre 2025, production d’électricité propre de 951 TWh, en hausse de 19 % par rapport à 2024Reuters.
Possiblement en 2025, croissance vertigineuse : +212 GW de solaire et +51 GW d’éolien en seulement six moisAP News.
États-Unis :
En 2025, environ la moitié des nouvelles capacités électriques proviendrait de l’énergie solaire : 33 GW de solaire ajoutésReuters.
Jusqu’à fin mai 2025, le solaire et l’éolien constituaient 91 % des nouvelles capacités installées, le reste venant principalement du gazElectrek.
Investissements et leadership technologique
Chine :
Leader mondial incontesté des technologies renouvelables, notamment solaire, éolienne, véhicules électriques et batteriesThe Washington Post.
En 2024, près de 374 GW de capacité renouvelable ajoutée dans le monde provenait de la Chine, ce qui représente 64 % des nouveaux ajouts globauxAP News.
États-Unis :
Malgré une croissance du solaire domestique, les politiques fédérales actuelles freinent certains projets (notamment éoliens)AP News.
Tableau synthétique
Indicateur
États-Unis
Chine
Part d’électricité renouvelable
≈ 21 % (2022)
≈ 31–38 % (2024–2025)
Capacité installée (renouvelable)
Solaire ≈ 239 GW ; éolien notable
Total ≈ 1 878 GW, dont solaire ≈ 887 GW
Ajouts récents (2024)
Moins spectaculaires, spé solaire
357 GW de solaire + éolien ajoutés
Leadership technologique
Modéré (freiné par politique)
Accélère, domine le marché mondial
En résumé, la Chine excelle nettement dans le déploiement, la capacité et la production d’énergie renouvelable, tandis que les États-Unis progressent, en particulier dans le solaire, mais restent en retrait, notamment par rapport aux volumes et à l’investissement chinois.
(ChatGPT-5)
P.J. : L’abominable consommation d’énergie des IA, aux États-Unis … mais pas en Chine !
